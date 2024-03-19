Рис с овощами – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для домашнего стола. Такой яркий продукт можно использовать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Порадуйте себя и домашних с помощью нашей проверенной кулинарной подборки из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Вкусный рассыпчатый рис с овощами на сковороде

Вкусный рассыпчатый рис с овощами на сковороде получается не только невероятно вкусным и сочным, но и достаточно привлекательным. Подавайте его к столу как гарнир или самостоятельное блюдо – на ваш выбор. Для приготовления риса на сковороде рассыпчатым есть несколько секретов. Их ищите в нашем рецепте.

Ингредиенты –+4 порц.

Рис белый 1 ст.

Вода 2 ст.

Масло растительное для жарки

Соль 1 ч.л.

Специи и Приправы по вкусу

Морковь 1 шт.

Перец болгарский ¼ шт.

Консервированная кукуруза ½ ст.

Горошек зеленый консервированный ½ ст.

Шаги 45 мин.

Как приготовить вкусный рассыпчатый рис с овощами? Болгарский перец очищаем семян и режем на небольшие кубики. Очищенную морковку разделываем точно так же. Ставим сковородку на плиту и прогреваем ее вместе с растительным маслом. Подрумяниваем на нем морковку около 3 минут до слабого румянца. Далее к моркови отправляем болгарский перец, также выкладываем кукурузу и горошек. Их используем в консервированном виде. Старательно все перемешиваем и готовим еще 3 минуты. Далее овощи выкладываем временно на тарелку. В эту же сковороду высыпаем сухой рис в указанном количестве. Обжариваем его около 3 минут, постоянно распределяя по поверхности сковороды лопаткой. Также к рису добавляем соль и специи, перемешиваем. Вливаем в подготовленный рис воду. Готовим на умеренном огне около 15 минут до полного испарения влаги. Теперь к рису выкладываем ранее приготовленные овощи. Перемешиваем содержимое сковороды и готовим на пониженном огне 20 минут. Рассыпчатый рис с овощами на сковороде готов. Угощайтесь!

Рис с замороженными овощами

Рис с замороженными овощами – это быстрый способ приготовить простое, но при этом вкусное и интересное блюдо. Подавать такое угощение в качестве гарнира или как полноценный обед – ваше решение. Но рекомендуем готовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 180 гр.

Овощи замороженные – 150 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Вода горячая – 350 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Травы итальянские – 0,5 ч.л.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество риса, замороженных овощей и других продуктов по списку. Набор замороженных овощей выбирайте по вкусу.

Шаг 2. Репчатый лук мелко нарезаем ножом.

Шаг 3. Отправляем его в сковороду с растительным маслом и обжариваем пару минут на умеренном огне.

Шаг 4. К луку отправляем замороженные овощи и готовим пару минут. Сперва нужно, чтобы они разморозились.

Шаг 5. Закрываем угощение крышкой и готовим до мягкости овощей еще 5 минут.

Шаг 6. Далее в сковороду отправляем хорошо промытый рис. Посыпаем его солью и специями.

Шаг 7. Заливаем это все горячей водой и аккуратно перемешиваем.

Шаг 8. Доводим наше угощение до кипения и после готовим под крышкой на слабом огне 15 минут.

Шаг 9. Рис с замороженными овощами готов. Подавайте к столу!

Рис с овощами в духовке

Рис с овощами в духовке – это оригинальная идея для вашего стола. Такое угощение получается невероятно вкусным, сочным и привлекательным. Сытное и насыщенное блюдо готовится из самых простых продуктов и идеально подойдет для того, чтобы разнообразить семейный стол.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Масло сливочное – 20 гр.

Масло растительное – для смазывания формы.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи заранее очищаем и промываем под водой.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с кусочком сливочного масла и после того, как он расплавится, добавляем сюда измельченный лук. Обжариваем пару минут.

Шаг 3. Дополняем лук тертой морковью, перемешиваем и готовим еще 2 минуты.

Шаг 4. Теперь сюда отправляем кубики болгарского перца и измельченный чеснок. Перемешиваем и готовим в течение трех минут.

Шаг 5. Форму для запекания хорошенько обмазываем растительным маслом и перекладываем сюда наши обжаренные овощи.

Шаг 6. На овощной слой выкладываем хорошо промытый рис и посыпаем его специями.

Шаг 7. Заливаем это все водой и отправляем в разогретую до 180° духовку.

Шаг 8. Запекаем угощение около 45 минут до полной готовности.

Шаг 9. Рис с овощами в духовке готов. Подавайте к столу, украсив зеленью!

Рис с курицей и овощами

Рис с курицей и овощами – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего обеда или ужина. Блюдо выйдет невероятно питательным, ярким по вкусу и интересным. Кроме того, аппетитное угощение порадует быстрым и несложным процессом приготовления, с которым справятся даже новички.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 300 гр.

Филе куриное – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Помидоры – 2 шт.

Кукуруза консервированная – 3 ст.л.

Горошек замороженный – 3 ст.л.

Вода – 1 л.

Соль – 1 ч.л.

Специи – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовим все нужные продукты. Овощи можно заранее очистить и промыть.

Шаг 2. Рис хорошенько промываем под водой. Удобно это делать с помощью мелкого металлического сита.

Шаг 3. Далее рис заливаем водой в кастрюле, доводим до кипения и после варим на слабом огне около 15 минут до полуготовности.

Шаг 4. Промытое куриное филе разделываем на небольшие кубики.

Шаг 5. Перекладываем кубики курицы в сковороду с растительным маслом, но можно и без него.

Шаг 6. Обжариваем курицу до румяной корочки около 20 минут.

Шаг 7. В это время на мелкие кубики разделываем болгарский перец, морковь, репчатый лук и чеснок.

Шаг 8. Сперва на сковороде на растительном масле обжариваем лук до золотистого оттенка.

Шаг 9. Также к луку отправляем морковь. Жарим овощи вместе около 5 минут.

Шаг 10. Дополняем продукты помидорами и чесноком, перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Шаг 11. Готовый рис отбрасываем на сито, чтобы удалить лишнюю влагу.

Шаг 12. В одной сковороде соединяем обжаренные овощи, курицу и рис. Также сюда выкладываем кукурузу и горошек. Добавляем соль и специи.

Шаг 13. Хорошенько все перемешиваем и готовим под крышкой еще 10 минут.

Шаг 14. Рис с курицей и овощами готов. Выкладывайте угощение на тарелки и подавайте к столу!

Жареный рис с овощами на сковороде

Жареный рис с овощами на сковороде – это аппетитный и интересный гарнир для вашего обеда или ужина. Вы можете подавать готовый рис с мясными угощениями или рыбными блюдами. Кроме того, рис с добавлением овощей получается довольно питательным, поэтому его можно подать как готовое самостоятельное блюдо.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис – 110 гр.

Кабачок – 120 гр.

Болгарский перец сладкий – 100 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 80 гр.

Кипяток – 200 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Приправа для плова – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимое количество риса и овощи по списку.

Шаг 2. Репчатый лук нарезаем мелким кубиком, морковку натираем на терке, а чеснок разделываем на тонкие пластинки.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук около 3 минут до золотистого оттенка.

Шаг 4. Выкладываем тертую на терке морковь к луку, перемешиваем овощи и жарим вместе около 6 минут.

Шаг 5. Болгарский перец и кабачок разделываем на кубики.

Шаг 6. Выкладываем их в сковороду к луку и моркови. Сюда же отправляем чеснок.

Шаг 7. Перемешиваем овощи между собой и готовим еще минуту.

Шаг 8. В другой сковороде прогреваем растительное масло и сразу же всыпаем в него черный молотый перец и приправу для плова. Обжариваем около одной минуты на слабом огне.

Шаг 9. В это ароматное масло погружаем хорошо промытый рис.

Шаг 10. Обжариваем рис пару минут, помешивая лопаткой.

Шаг 11. К рису отправляем обжаренные овощи и дополняем это все солью.

Шаг 12. Вливаем к продуктам 200 миллилитров кипятка.

Шаг 13. Закрываем угощение крышкой и готовим на слабом огне 20 минут до впитывания влаги.

Шаг 14. Жареный рис с овощами на сковороде готов. Подавайте угощение к столу!

Рис с овощами по-китайски

Рис с овощами по-китайски – это яркое и запоминающееся по вкусу блюдо, которое по силам приготовить каждому. Используйте наше простое пошаговое руководство и приступайте к увлекательному кулинарному процессу. Рис с добавлением овощей по мотивам китайской кухни точно никого не оставит равнодушным.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 200 гр.

Вода – 300 мл.

Морковь – 1 шт.

Капуста белокочанная – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Соус соевый – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сахар-песок – 2 щепотки.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Несколько раз промываем рис под водой и далее его отвариваем до полной готовности. отбрасываем на мелкое металлическое сито, чтобы убрать лишнюю влагу.

Шаг 2. Рубим на небольшие кусочки очищенный чеснок.

Шаг 3. Очищенную морковку нарезаем кубиками.

Шаг 4. Также измельчаем репчатый лук.

Шаг 5. Капусту шинкуем тонкой соломкой. Слегка ее разминаем руками, чтобы выделился овощной сок.

Шаг 6. Обжариваем лук с чесноком на растительном масле и далее выкладываем сюда морковь с капустой. Перемешиваем, дополняем сахаром, солью, перцем и соевым соусом.

Шаг 7. Также к овощам отправляем подготовленный рис и готовим все вместе еще 5 минут.

Шаг 8. Рис с овощами по-китайски готов. Украшайте зеленью и подавайте к столу!

Рис с мясом и овощами

Рис с мясом и овощами – это очень сытное, яркое и вкусное блюдо для домашнего стола. Угощение можно использовать в качестве гарнира или подавать как самостоятельный отдельный продукт. Для простого и несложного приготовления следуйте шагам из нашего рецепта.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 180 гр.

Мясо – 600 гр.

Капуста белокочанная – 250 гр.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Вода – 0,5 ст.

Помидоры – 3 шт.

Кабачок – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо разделываем на небольшие кусочки и обжариваем до румянца в сковороде с растительным маслом.

Шаг 2. Мелким кубиком разделываем репчатый лук. Морковку нарезаем соломкой.

Шаг 3. Далее на кубики разделываем кабачок и болгарский перец.

Шаг 4. Ошпариваем помидоры, очищаем от кожицы и нарезаем некрупными частями.

Шаг 5. В сотейник вливаем немного растительного масла. Обжариваем сперва на нем лук с морковью около 5 минут.

Шаг 6. Также выкладываем сюда кабачок с болгарским перцем и готовим еще 5 минут.

Шаг 7. Дополняем овощи помидорами. Все это солим и дополняем специями и жарим на слабом огне 5 минут, прикрыв крышкой.

Шаг 8. Необходимо получить мягкие овощи с соком.

Шаг 9. На некрупные кусочки разделываем пекинскую капусту. В сотейник слоями выкладываем сперва половину капусты.

Шаг 10. На капустный слой кладем половину тушеных овощей.

Шаг 11. Далее идут обжаренные кусочки мяса.

Шаг 12. На мясо выкладываем хорошо промытый рис.

Шаг 13. Закрываем рис оставшимися овощами.

Шаг 14. Последним слоем идет оставшаяся капуста. Вливаем половину стакана горячей воды.

Шаг 15. Доводим все это до кипения и готовим около 45 минут под крышкой на слабом огне.

Шаг 16. За 5 минут до готовности блюдо посыпаем ароматной зеленью.

Шаг 17. Можно выключать огонь и дать блюду немного настояться под крышкой

Шаг 18. Рис с мясом и овощами готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Рис с овощами и креветками

Рис с овощами и креветками выходит не только невероятно вкусным и сочным, но и достаточно привлекательным. Подавайте его к столу как оригинальный обед или перекус. В приготовлении риса на сковороде с нежнейшим морепродуктом есть несколько секретов. Их ищите в нашем рецепте.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Рис – 300 гр.

Вода – 330 мл.

Креветки – 500 гр.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Горошек зеленый – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук зеленый – 5 перьев.

Чеснок – 4 зуб.

Имбирь – 20 гр.

Масло сливочное – 10 гр.

Соус соевый – 4 ст.л.

Соус рыбный – 2 ст.л.

Масло кунжутное – 2 ст.л.

Вода – 330 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем рис под водой и после отвариваем его в кипящей воде на слабом огне около 15 минут. После остужаем.

Шаг 2. Креветки предварительно размораживаем и обязательно удаляем кишку. При необходимости очищаем.

Шаг 3. Морковку нарезаем некрупными кусочками. Так же поступаем и с болгарским перцем. Измельчаем зубчики чеснока и корень имбиря.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и отправляем сюда морковку и болгарский перец. Также выкладываем зеленый горошек, измельченный зеленый лук. Обжариваем около двух минут на сильном огне и сразу же выключаем плиту.

Шаг 5. В отдельной сковороде прогреваем растительное масло, выкладываем сюда креветки. Солим и готовим 2 минуты.

Шаг 6. Убираем креветки со сковороды, а сюда отправляем сливочное масло. Вливаем взбитые отдельно яйца и готовим их около одной минуты, постоянно помешивая.

Шаг 7. Убираем омлет со сковороды и сюда снова вливаем растительное масло. Обжариваем чеснок и имбирь. К ним вливаем соевый соус, рыбный соус и кунжутное масло. Хорошо все перемешиваем и готовим до появления яркого аромата.

Шаг 8. В это ароматное масло выкладываем отварной рис. Обжариваем его 3 минуты и выкладываем овощи с креветками. Перемешиваем все вместе и выключаем плиту.

Шаг 9. Рис с овощами и креветками готов. Можно пробовать!

Как приготовить рис с овощами в мультиварке

Как приготовить рис с овощами в мультиварке, мы рассказываем в нашем пошаговом кулинарном руководстве. Следуя простым шагам, вы быстро и вкусно приготовите аппетитный гарнир или самостоятельное блюдо для всей семьи. Кухонная техника заметно облегчит и ускорит процесс.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Кипяток – 2 ст.

Кориандр – 0.5 ч.л.

Фенхель – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 2 зуб.

Лук красный – 0,5 шт.

Морковь – 1 шт.

Укроп – по вкусу.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В мультиварку вливаем оливковое масло и добавляем зерна кориандра, фенхель, пластинки зубчиков чеснока. Готовим в режиме «выпечка» 5 минут.

Шаг 2. В это ароматное масло выкладываем заранее промытый рис. Обжариваем одну минуту.

Шаг 3. Заливаем рис кипятком, солим и включаем режим «рис». Готовим до окончания программы.

Шаг 4. Овощи нарезаем небольшими кусочками и обжариваем их отдельно. Дополняем сливочным маслом и готовим до мягкости.

Шаг 5. Перекладываем готовые овощи в тарелку и дополняем измельченным укропом.

Шаг 6. Сюда же выгружаем наш рис и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить рис с овощами в мультиварке. Берите на заметку!

Бурый рис с овощами

Бурый рис с овощами – это невероятно вкусная и полезная кулинарная идея для вашего домашнего обеда или ужина. Блюдо выйдет невероятно питательным, ярким и интересным. Кроме того, аппетитное угощение порадует несложным кулинарным процессом. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис бурый – 1 ст.

Репа желтая – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Вода – 1 ст.

Зелень – 30 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле.

Шаг 2. Доводим лук до прозрачного состояния с легким румянцем.

Шаг 3. Также к луку отправляем тертую на терке морковку.

Шаг 4. Желтую репу разделываем на тонкие брусочки и отправляем в сковороду.

Шаг 5. Сюда же выкладываем мелкую соломку болгарского перца.

Шаг 6. Отправляем в сковороду и измельченные помидоры.

Шаг 7. Дополняем овощи ранее промытым бурым рисом.

Шаг 8. Хорошенько перемешиваем все продукты между собой.

Шаг 9. Делаем огонь минимальным и закрываем угощение крышкой.

Шаг 10. Готовим 15 минут и проверяем, достаточно ли здесь жидкости.

Шаг 11. Если необходимо, подливаем стакан воды.

Шаг 12. Продолжаем тушить под крышкой еще 15 минут.

Шаг 13. Далее дополняем угощение солью.

Шаг 14. Также всыпаем ароматные специи.

Шаг 15. Посыпаем угощение измельченной зеленью.

Шаг 16. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 17. Готовим под крышкой еще 5 минут.

Шаг 18. Бурый рис с овощами готов. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!