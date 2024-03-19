Портал про города-курорты | Perekop

Рис с овощами

На чтение: 13 минут
Рис с овощами

Рис с овощами – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для домашнего стола. Такой яркий продукт можно использовать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Порадуйте себя и домашних с помощью нашей проверенной кулинарной подборки из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Вкусный рассыпчатый рис с овощами на сковороде

Вкусный рассыпчатый рис с овощами на сковороде получается не только невероятно вкусным и сочным, но и достаточно привлекательным. Подавайте его к столу как гарнир или самостоятельное блюдо – на ваш выбор. Для приготовления риса на сковороде рассыпчатым есть несколько секретов. Их ищите в нашем рецепте.

Рис с овощами

Ингредиенты –+4 порц.

  • Рис белый 1 ст.
  • Вода 2 ст.
  • Масло растительное  для жарки
  • Соль 1 ч.л.
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Морковь 1 шт.
  • Перец болгарский ¼ шт.
  • Консервированная кукуруза ½ ст.
  • Горошек зеленый консервированный ½ ст.

Шаги 45 мин.

  1. Рис с овощами

    Как приготовить вкусный рассыпчатый рис с овощами? Болгарский перец очищаем семян и режем на небольшие кубики. Очищенную морковку разделываем точно так же.

  2. Рис с овощами

    Ставим сковородку на плиту и прогреваем ее вместе с растительным маслом. Подрумяниваем на нем морковку около 3 минут до слабого румянца.

  3. Рис с овощами

    Далее к моркови отправляем болгарский перец, также выкладываем кукурузу и горошек. Их используем в консервированном виде.

  4. Рис с овощами

    Старательно все перемешиваем и готовим еще 3 минуты.

  5. Рис с овощами

    Далее овощи выкладываем временно на тарелку.

  6. Рис с овощами

    В эту же сковороду высыпаем сухой рис в указанном количестве. Обжариваем его около 3 минут, постоянно распределяя по поверхности сковороды лопаткой.

  7. Рис с овощами

    Также к рису добавляем соль и специи, перемешиваем.

  8. Рис с овощами

    Вливаем в подготовленный рис воду.

  9. Рис с овощами

    Готовим на умеренном огне около 15 минут до полного испарения влаги.

  10. Рис с овощами

    Теперь к рису выкладываем ранее приготовленные овощи.

  11. Рис с овощами

    Перемешиваем содержимое сковороды и готовим на пониженном огне 20 минут.

  12. Рис с овощами

    Рассыпчатый рис с овощами на сковороде готов. Угощайтесь!

Рис с замороженными овощами

Рис с замороженными овощами – это быстрый способ приготовить простое, но при этом вкусное и интересное блюдо. Подавать такое угощение в качестве гарнира или как полноценный обед – ваше решение. Но рекомендуем готовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 180 гр.
  • Овощи замороженные – 150 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода горячая – 350 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Травы итальянские – 0,5 ч.л.
  • Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество риса, замороженных овощей и других продуктов по списку. Набор замороженных овощей выбирайте по вкусу.

Рис с овощами

Шаг 2. Репчатый лук мелко нарезаем ножом.

Рис с овощами

Шаг 3. Отправляем его в сковороду с растительным маслом и обжариваем пару минут на умеренном огне.

Рис с овощами

Шаг 4. К луку отправляем замороженные овощи и готовим пару минут. Сперва нужно, чтобы они разморозились.

Рис с овощами

Шаг 5. Закрываем угощение крышкой и готовим до мягкости овощей еще 5 минут.

Рис с овощами

Шаг 6. Далее в сковороду отправляем хорошо промытый рис. Посыпаем его солью и специями.

Рис с овощами

Шаг 7. Заливаем это все горячей водой и аккуратно перемешиваем.

Рис с овощами

Шаг 8. Доводим наше угощение до кипения и после готовим под крышкой на слабом огне 15 минут.

Рис с овощами

Шаг 9. Рис с замороженными овощами готов. Подавайте к столу!

Рис с овощами

Рис с овощами в духовке

Рис с овощами в духовке – это оригинальная идея для вашего стола. Такое угощение получается невероятно вкусным, сочным и привлекательным. Сытное и насыщенное блюдо готовится из самых простых продуктов и идеально подойдет для того, чтобы разнообразить семейный стол.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Масло растительное – для смазывания формы.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Вода – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи заранее очищаем и промываем под водой.

Рис с овощами

Шаг 2. Разогреваем сковороду с кусочком сливочного масла и после того, как он расплавится, добавляем сюда измельченный лук. Обжариваем пару минут.

Рис с овощами

Шаг 3. Дополняем лук тертой морковью, перемешиваем и готовим еще 2 минуты.

Рис с овощами

Шаг 4. Теперь сюда отправляем кубики болгарского перца и измельченный чеснок. Перемешиваем и готовим в течение трех минут.

Рис с овощами

Шаг 5. Форму для запекания хорошенько обмазываем растительным маслом и перекладываем сюда наши обжаренные овощи.

Рис с овощами

Шаг 6. На овощной слой выкладываем хорошо промытый рис и посыпаем его специями.

Рис с овощами

Шаг 7. Заливаем это все водой и отправляем в разогретую до 180° духовку.

Рис с овощами

Шаг 8. Запекаем угощение около 45 минут до полной готовности.

Рис с овощами

Шаг 9. Рис с овощами в духовке готов. Подавайте к столу, украсив зеленью!

Рис с овощами

Рис с курицей и овощами

Рис с курицей и овощами – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего обеда или ужина. Блюдо выйдет невероятно питательным, ярким по вкусу и интересным. Кроме того, аппетитное угощение порадует быстрым и несложным процессом приготовления, с которым справятся даже новички.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 300 гр.
  • Филе куриное – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Кукуруза консервированная – 3 ст.л.
  • Горошек замороженный – 3 ст.л.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Специи – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовим все нужные продукты. Овощи можно заранее очистить и промыть.

Шаг 2. Рис хорошенько промываем под водой. Удобно это делать с помощью мелкого металлического сита.

Рис с овощами

Шаг 3. Далее рис заливаем водой в кастрюле, доводим до кипения и после варим на слабом огне около 15 минут до полуготовности.

Рис с овощами

Шаг 4. Промытое куриное филе разделываем на небольшие кубики.

Рис с овощами

Шаг 5. Перекладываем кубики курицы в сковороду с растительным маслом, но можно и без него.

Рис с овощами

Шаг 6. Обжариваем курицу до румяной корочки около 20 минут.

Рис с овощами

Шаг 7. В это время на мелкие кубики разделываем болгарский перец, морковь, репчатый лук и чеснок.

Рис с овощами

Шаг 8. Сперва на сковороде на растительном масле обжариваем лук до золотистого оттенка.

Рис с овощами

Шаг 9. Также к луку отправляем морковь. Жарим овощи вместе около 5 минут.

Рис с овощами

Шаг 10. Дополняем продукты помидорами и чесноком, перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Рис с овощами

Шаг 11. Готовый рис отбрасываем на сито, чтобы удалить лишнюю влагу.

Рис с овощами

Шаг 12. В одной сковороде соединяем обжаренные овощи, курицу и рис. Также сюда выкладываем кукурузу и горошек. Добавляем соль и специи.

Рис с овощами

Шаг 13. Хорошенько все перемешиваем и готовим под крышкой еще 10 минут.

Рис с овощами

Шаг 14. Рис с курицей и овощами готов. Выкладывайте угощение на тарелки и подавайте к столу!

Рис с овощами

Жареный рис с овощами на сковороде

Жареный рис с овощами на сковороде – это аппетитный и интересный гарнир для вашего обеда или ужина. Вы можете подавать готовый рис с мясными угощениями или рыбными блюдами. Кроме того, рис с добавлением овощей получается довольно питательным, поэтому его можно подать как готовое самостоятельное блюдо.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис – 110 гр.
  • Кабачок – 120 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 100 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Морковь – 80 гр.
  • Кипяток – 200 мл.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Приправа для плова – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимое количество риса и овощи по списку.

Шаг 2. Репчатый лук нарезаем мелким кубиком, морковку натираем на терке, а чеснок разделываем на тонкие пластинки.

Рис с овощами

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук около 3 минут до золотистого оттенка.

Рис с овощами

Шаг 4. Выкладываем тертую на терке морковь к луку, перемешиваем овощи и жарим вместе около 6 минут.

Рис с овощами

Шаг 5. Болгарский перец и кабачок разделываем на кубики.

Рис с овощами

Шаг 6. Выкладываем их в сковороду к луку и моркови. Сюда же отправляем чеснок.

Рис с овощами

Шаг 7. Перемешиваем овощи между собой и готовим еще минуту.

Рис с овощами

Шаг 8. В другой сковороде прогреваем растительное масло и сразу же всыпаем в него черный молотый перец и приправу для плова. Обжариваем около одной минуты на слабом огне.

Рис с овощами

Шаг 9. В это ароматное масло погружаем хорошо промытый рис.

Рис с овощами

Шаг 10. Обжариваем рис пару минут, помешивая лопаткой.

Рис с овощами

Шаг 11. К рису отправляем обжаренные овощи и дополняем это все солью.

Рис с овощами

Шаг 12. Вливаем к продуктам 200 миллилитров кипятка.

Рис с овощами

Шаг 13. Закрываем угощение крышкой и готовим на слабом огне 20 минут до впитывания влаги.

Рис с овощами

Шаг 14. Жареный рис с овощами на сковороде готов. Подавайте угощение к столу!

Рис с овощами

Рис с овощами по-китайски

Рис с овощами по-китайски – это яркое и запоминающееся по вкусу блюдо, которое по силам приготовить каждому. Используйте наше простое пошаговое руководство и приступайте к увлекательному кулинарному процессу. Рис с добавлением овощей по мотивам китайской кухни точно никого не оставит равнодушным.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 200 гр.
  • Вода – 300 мл.
  • Морковь – 1 шт.
  • Капуста белокочанная – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соус соевый – 4 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сахар-песок – 2 щепотки.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Несколько раз промываем рис под водой и далее его отвариваем до полной готовности. отбрасываем на мелкое металлическое сито, чтобы убрать лишнюю влагу.

Рис с овощами

Шаг 2. Рубим на небольшие кусочки очищенный чеснок.

Рис с овощами

Шаг 3. Очищенную морковку нарезаем кубиками.

Рис с овощами

Шаг 4. Также измельчаем репчатый лук.

Рис с овощами

Шаг 5. Капусту шинкуем тонкой соломкой. Слегка ее разминаем руками, чтобы выделился овощной сок.

Рис с овощами

Шаг 6. Обжариваем лук с чесноком на растительном масле и далее выкладываем сюда морковь с капустой. Перемешиваем, дополняем сахаром, солью, перцем и соевым соусом.

Рис с овощами

Шаг 7. Также к овощам отправляем подготовленный рис и готовим все вместе еще 5 минут.

Рис с овощами

Шаг 8. Рис с овощами по-китайски готов. Украшайте зеленью и подавайте к столу!

Рис с овощами

Рис с мясом и овощами

Рис с мясом и овощами – это очень сытное, яркое и вкусное блюдо для домашнего стола. Угощение можно использовать в качестве гарнира или подавать как самостоятельный отдельный продукт. Для простого и несложного приготовления следуйте шагам из нашего рецепта.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 180 гр.
  • Мясо – 600 гр.
  • Капуста белокочанная – 250 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Вода – 0,5 ст.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо разделываем на небольшие кусочки и обжариваем до румянца в сковороде с растительным маслом.

Шаг 2. Мелким кубиком разделываем репчатый лук. Морковку нарезаем соломкой.

Рис с овощами

Шаг 3. Далее на кубики разделываем кабачок и болгарский перец.

Шаг 4. Ошпариваем помидоры, очищаем от кожицы и нарезаем некрупными частями.

Рис с овощами

Шаг 5. В сотейник вливаем немного растительного масла. Обжариваем сперва на нем лук с морковью около 5 минут.

Шаг 6. Также выкладываем сюда кабачок с болгарским перцем и готовим еще 5 минут.

Рис с овощами

Шаг 7. Дополняем овощи помидорами. Все это солим и дополняем специями и жарим на слабом огне 5 минут, прикрыв крышкой.

Шаг 8. Необходимо получить мягкие овощи с соком.

Рис с овощами

Шаг 9. На некрупные кусочки разделываем пекинскую капусту. В сотейник слоями выкладываем сперва половину капусты.

Шаг 10. На капустный слой кладем половину тушеных овощей.

Рис с овощами

Шаг 11. Далее идут обжаренные кусочки мяса.

Шаг 12. На мясо выкладываем хорошо промытый рис.

Рис с овощами

Шаг 13. Закрываем рис оставшимися овощами.

Шаг 14. Последним слоем идет оставшаяся капуста. Вливаем половину стакана горячей воды.

Рис с овощами

Шаг 15. Доводим все это до кипения и готовим около 45 минут под крышкой на слабом огне.

Шаг 16. За 5 минут до готовности блюдо посыпаем ароматной зеленью.

Рис с овощами

Шаг 17. Можно выключать огонь и дать блюду немного настояться под крышкой

Шаг 18. Рис с мясом и овощами готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Рис с овощами

Рис с овощами и креветками

Рис с овощами и креветками выходит не только невероятно вкусным и сочным, но и достаточно привлекательным. Подавайте его к столу как оригинальный обед или перекус. В приготовлении риса на сковороде с нежнейшим морепродуктом есть несколько секретов. Их ищите в нашем рецепте.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Рис – 300 гр.
  • Вода – 330 мл.
  • Креветки – 500 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Горошек зеленый – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук зеленый – 5 перьев.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Имбирь – 20 гр.
  • Масло сливочное – 10 гр.
  • Соус соевый – 4 ст.л.
  • Соус рыбный – 2 ст.л.
  • Масло кунжутное – 2 ст.л.
  • Вода – 330 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем рис под водой и после отвариваем его в кипящей воде на слабом огне около 15 минут. После остужаем.

Рис с овощами

Шаг 2. Креветки предварительно размораживаем и обязательно удаляем кишку. При необходимости очищаем.

Рис с овощами

Шаг 3. Морковку нарезаем некрупными кусочками. Так же поступаем и с болгарским перцем. Измельчаем зубчики чеснока и корень имбиря.

Рис с овощами

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и отправляем сюда морковку и болгарский перец. Также выкладываем зеленый горошек, измельченный зеленый лук. Обжариваем около двух минут на сильном огне и сразу же выключаем плиту.

Рис с овощами

Шаг 5. В отдельной сковороде прогреваем растительное масло, выкладываем сюда креветки. Солим и готовим 2 минуты.

Рис с овощами

Шаг 6. Убираем креветки со сковороды, а сюда отправляем сливочное масло. Вливаем взбитые отдельно яйца и готовим их около одной минуты, постоянно помешивая.

Рис с овощами

Шаг 7. Убираем омлет со сковороды и сюда снова вливаем растительное масло. Обжариваем чеснок и имбирь. К ним вливаем соевый соус, рыбный соус и кунжутное масло. Хорошо все перемешиваем и готовим до появления яркого аромата.

Рис с овощами

Шаг 8. В это ароматное масло выкладываем отварной рис. Обжариваем его 3 минуты и выкладываем овощи с креветками. Перемешиваем все вместе и выключаем плиту.

Рис с овощами

Шаг 9. Рис с овощами и креветками готов. Можно пробовать!

Рис с овощами

Как приготовить рис с овощами в мультиварке

Как приготовить рис с овощами в мультиварке, мы рассказываем в нашем пошаговом кулинарном руководстве. Следуя простым шагам, вы быстро и вкусно приготовите аппетитный гарнир или самостоятельное блюдо для всей семьи. Кухонная техника заметно облегчит и ускорит процесс.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 1 ст.
  • Кипяток – 2 ст.
  • Кориандр – 0.5 ч.л.
  • Фенхель – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Лук красный – 0,5 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Укроп – по вкусу.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В мультиварку вливаем оливковое масло и добавляем зерна кориандра, фенхель, пластинки зубчиков чеснока. Готовим в режиме «выпечка» 5 минут.

Рис с овощами

Шаг 2. В это ароматное масло выкладываем заранее промытый рис. Обжариваем одну минуту.

Рис с овощами

Шаг 3. Заливаем рис кипятком, солим и включаем режим «рис». Готовим до окончания программы.

Рис с овощами

Шаг 4. Овощи нарезаем небольшими кусочками и обжариваем их отдельно. Дополняем сливочным маслом и готовим до мягкости.

Рис с овощами

Шаг 5. Перекладываем готовые овощи в тарелку и дополняем измельченным укропом.

Рис с овощами

Шаг 6. Сюда же выгружаем наш рис и хорошенько все перемешиваем.

Рис с овощами

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить рис с овощами в мультиварке. Берите на заметку!

Рис с овощами

Бурый рис с овощами

Бурый рис с овощами – это невероятно вкусная и полезная кулинарная идея для вашего домашнего обеда или ужина. Блюдо выйдет невероятно питательным, ярким и интересным. Кроме того, аппетитное угощение порадует несложным кулинарным процессом. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис бурый – 1 ст.
  • Репа желтая – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 2 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Хмели-сунели – 0,5 ч.л.
  • Вода – 1 ст.
  • Зелень – 30 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле.

Шаг 2. Доводим лук до прозрачного состояния с легким румянцем.

Рис с овощами

Шаг 3. Также к луку отправляем тертую на терке морковку.

Шаг 4. Желтую репу разделываем на тонкие брусочки и отправляем в сковороду.

Рис с овощами

Шаг 5. Сюда же выкладываем мелкую соломку болгарского перца.

Шаг 6. Отправляем в сковороду и измельченные помидоры.

Рис с овощами

Шаг 7. Дополняем овощи ранее промытым бурым рисом.

Шаг 8. Хорошенько перемешиваем все продукты между собой.

Рис с овощами

Шаг 9. Делаем огонь минимальным и закрываем угощение крышкой.

Шаг 10. Готовим 15 минут и проверяем, достаточно ли здесь жидкости.

Рис с овощами

Шаг 11. Если необходимо, подливаем стакан воды.

Шаг 12. Продолжаем тушить под крышкой еще 15 минут.

Рис с овощами

Шаг 13. Далее дополняем угощение солью.

Шаг 14. Также всыпаем ароматные специи.

Рис с овощами

Шаг 15. Посыпаем угощение измельченной зеленью.

Шаг 16. Хорошенько все перемешиваем.

Рис с овощами

Шаг 17. Готовим под крышкой еще 5 минут.

Шаг 18. Бурый рис с овощами готов. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Рис с овощами

Что будем искать? Например,Человек