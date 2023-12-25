Узнала этот трюк в ресторане. Салат из крабовых палочек новым способом: вкусно и просто

Крабовые палочки стали производить примерно в 1970 годы в Японии. Делать крабовые палочки стали по причине дороговизны крабового мяса. Так как японцы обладают сильным культом свежей еды, в том числе и морепродуктов, они не могут допустить несвежих крабов на своем столе. А покупать свежего дорого краба не у всех японцев в 1970 была возможность. Так и появились крабовые палочки.
Обман с палочками быстро раскрылся, так как покупатели понимали, что создаются они из простого рыбьего мяса. При этом спрос на палочки не упал, так как продукт был дешевым и вполне съедобным.
Сейчас во всех странах есть крабовые палочки. Из них можно приготовить простой крабовый салат.
Ингредиенты для крабового салата:
- крабовые палочки — 200 г;
- красный болгарский перец — ½ шт.;
- помидор — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 3 ст.л.
Приготовление крабового салата:
Разминаем крабовые палочки скалкой, распределяем их на небольшие волокна.
Очищаем перец от внутренностей и нарезаем на маленькие полоски.
Удаляем из помидор внутреннюю часть, нарезаем на аналогичные полоски, как и перец. Натираем сыр на крупной терке.
Смешиваем в одной миске сыр с помидорами, перцем и крабовыми палочками. Пропускаем в салат зубчики чеснока через пресс, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Получается простой крабовый салат.
Это отличная закуска на стол, которая заменит классический салат с крабовыми палочками.