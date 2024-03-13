Рецепт: Суфле из рыбы — Подходит по диете «Стол №5»

Ингредиенты:

молоко — 270 мл.;

соль — 0,5 ч.л.;

мука пшеничная — 2 ст.л.;

яйца куриные — 2 шт.;

масло сливочное — 40 гр.;

филе рыбное — 600 гр.

Способ приготовления: У нас с бюджетной рыбой часто возникают проблемы, поэтому я при случае беру брикет прессованного замороженного рыбного филе, которое продавцы на рынке маркируют как «на котлеты». Оно тут состоит из филе трески и окуня. Но из него я буду готовить не котлеты, а своеобразное рыбное суфле, которое будет блюдом не только вкусным, но и полезным, особенно для тех, кто придерживается диеты «Стол №5». Схожим образом я также готовлю суфле из куриного филе.

Рыбку предварительно размораживаем и помещаем в пароварку.

Пока рыбка готовится в пароварке, сделаем молочный соус, который по своему составу и методу приготовления очень похож на соус «бешамель». Для него растапливаем в сковородке сорок граммов сливочного масла, затем добавляем к нему две столовые ложки пшеничной муки.

Поджариваем муку на сливочном масле, а затем добавляем к ним двести семьдесят миллилитров молока. Не переставая помешивать доводим молочный соус до однородного состояния, а затем снимаем с плиты и оставляем остывать.

Приготовленную на пару рыбу выкладываем в чашу миксера и измельчаем.

К измельченной рыбе добавляем два куриных желтка (отделенные белки на время отправляем охладиться в холодильник) и половину чайной ложки соли. Взбиваем всё до однородного состояния.

Пришла очередь белков. Их взбиваем в крепкую пену — до, так называемых, «устойчивых пиков». После этого аккуратно вмешиваем белки в рыбную массу, чтобы не нарушить их воздушную текстуру.

Полученную массу помещаем в огнеупорную емкость (у меня была форма для выпечки хлеба), застеленную бумагой для выпечки, и на тридцать минут отправляем в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов.

Готовое рыбное суфле немного охлаждаем, извлекаем из формы, избавляем от бумаги для выпечки, нарезаем на порционные ломтики и подаем к столу с гарниром из ассорти овощных салатов.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 10 мин.