Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить томатную пасту с чесноком на зиму. Помидоры выбирайте мясистые, целые, без повреждений и мятых боков. От этого сильно зависит вкус готовой томатной пасты. Лимонную кислоту добавляйте по желанию. Для особого аромата мы добавим чеснок. Томатная паста с чесноком идеально подойдет для спагетти, супов или овощных рагу.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 3 Килограмма

Лимонная кислота 1/3 Чайных ложки

Чеснок 50 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

122 ккал

Калорийность

0 г

Белки

5 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Томатная паста с чесноком на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте, обсушите и порежьте на ломтики среднего размера.

Измельчите помидоры через мясорубку или в блендере. Получившуюся массу перелейте в кастрюлю с толстым дном. На среднем огне доведите до кипения и варите до мягкости примерно 25-30 минут.

Откиньте помидорную массу на мелкое сито. Вниз сразу стечет прозрачная жидкость, ее можно слить. Затем перетрите помидоры через сито от шкурок и семян. Таким образом вам не придется долго уваривать томатную пасту.

Чеснок мелко измельчите.

Переложите перетертые помидоры в кастрюлю, добавьте чеснок и и лимонную кислоту. Варите 30-40 минут на средне-низком огне, пока не выпарится вся лишняя жидкость. Периодически помешивайте смесь.

Пока томатная паста еще горячая, разложите ее по чистым стерилизованным баночкам и герметично закройте крышками.

Томатная паста с чесноком на зиму готова.