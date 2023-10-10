Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить томатную пасту с чесноком на зиму. Помидоры выбирайте мясистые, целые, без повреждений и мятых боков. От этого сильно зависит вкус готовой томатной пасты. Лимонную кислоту добавляйте по желанию. Для особого аромата мы добавим чеснок. Томатная паста с чесноком идеально подойдет для спагетти, супов или овощных рагу.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 3 Килограмма
- Лимонная кислота 1/3 Чайных ложки
- Чеснок 50 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
122 ккал
Калорийность
0 г
Белки
5 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Томатная паста с чесноком на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, обсушите и порежьте на ломтики среднего размера.
Измельчите помидоры через мясорубку или в блендере. Получившуюся массу перелейте в кастрюлю с толстым дном. На среднем огне доведите до кипения и варите до мягкости примерно 25-30 минут.
Откиньте помидорную массу на мелкое сито. Вниз сразу стечет прозрачная жидкость, ее можно слить. Затем перетрите помидоры через сито от шкурок и семян. Таким образом вам не придется долго уваривать томатную пасту.
Чеснок мелко измельчите.
Переложите перетертые помидоры в кастрюлю, добавьте чеснок и и лимонную кислоту. Варите 30-40 минут на средне-низком огне, пока не выпарится вся лишняя жидкость. Периодически помешивайте смесь.
Пока томатная паста еще горячая, разложите ее по чистым стерилизованным баночкам и герметично закройте крышками.
Томатная паста с чесноком на зиму готова.