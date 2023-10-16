Описание приготовления:
Варенье прекрасно хранится при комнатной температуре даже после открытия. Обязательно обжаривайте орехи, это придаст варенью аромат и убережет заготовку от брожения. Вместе с яблоками можно добавить лимон с цедрой, но без белой части.
Основной ингредиент: Ягоды / Черноплодная рябина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Рябина черноплодная 300 Грамм
- Грецкие орехи 100 Грамм (очищенные)
- Яблоки 100 Грамм
- Сахар 500 Грамм
- Вода 1 Стакан
Количество порций 1
Калорийность
293 ккал
Калорийность
6 г
Белки
2 г
Жиры
57 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из черноплодной рябины с грецким орехом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из черноплодной рябины с грецким орехом на зиму. Яблоко вымойте, обсушите, ягоды снимите с веточек, переберите, сполосните и обсушите.
В таз для варки варенья налейте воду и всыпьте сахар. Поставьте все на средний огонь и доведите до кипения, варите в течение двух минут до однородности.
Выложите в сироп ягоды черноплодной рябины и варите в течение 15 минут, снимая пену.
Яблоки порежьте на дольки, удалив сердцевину, и выложите к ягодам.
Варите варенье еще 20 минут.
Грецкие орехи порубите и обжарьте в сухой сковороде. Добавьте орехи в таз с вареньем, перемешайте.
Варите варенье еще 15 минут или до желаемой густоты. Разложите горячее варенье по сухим, стерилизованным банкам, закройте и переверните вверх дном до остывания. После этого уберите на хранение.
Хороших заготовок!