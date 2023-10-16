Описание приготовления:

Варенье прекрасно хранится при комнатной температуре даже после открытия. Обязательно обжаривайте орехи, это придаст варенью аромат и убережет заготовку от брожения. Вместе с яблоками можно добавить лимон с цедрой, но без белой части.

Основной ингредиент: Ягоды / Черноплодная рябина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Рябина черноплодная 300 Грамм

Грецкие орехи 100 Грамм (очищенные)

Яблоки 100 Грамм

Сахар 500 Грамм

Вода 1 Стакан

Количество порций 1

Калорийность

293 ккал

Калорийность

6 г

Белки

2 г

Жиры

57 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из черноплодной рябины с грецким орехом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из черноплодной рябины с грецким орехом на зиму. Яблоко вымойте, обсушите, ягоды снимите с веточек, переберите, сполосните и обсушите.

В таз для варки варенья налейте воду и всыпьте сахар. Поставьте все на средний огонь и доведите до кипения, варите в течение двух минут до однородности.

Выложите в сироп ягоды черноплодной рябины и варите в течение 15 минут, снимая пену.

Яблоки порежьте на дольки, удалив сердцевину, и выложите к ягодам.

Варите варенье еще 20 минут.

Грецкие орехи порубите и обжарьте в сухой сковороде. Добавьте орехи в таз с вареньем, перемешайте.

Варите варенье еще 15 минут или до желаемой густоты. Разложите горячее варенье по сухим, стерилизованным банкам, закройте и переверните вверх дном до остывания. После этого уберите на хранение.

Хороших заготовок!