Рецепт: Суп с фрикадельками — Подходит по диете «Стол №5»

Ингредиенты:
филе куриной грудки — 150 гр.;
лук репчатый — 0,5 шт.;
стебель сельдерея — 1 шт.;
морковь — 0,5 шт.;
рис круглозерный — 0,25 ст.;
картофель — 1 шт.;
соль — по вкусу;
крапива сушеная — 1 ст.л.;
питьевая вода — 0,5 л;
укроп свежий — по вкусу
Способ приготовления: Придерживаться какой-либо диеты сложно, в первую очередь, на потому что есть приходится почти всегда одно и то же. Поэтому, приходится проявить фантазию, чтобы разнообразить блюда. Для диеты «Стол № 5» отлично подходит суп с фрикадельками, приготовленный только из разрешённых продуктов.
Для фрикаделек нам понадобится нарезанное кубиками куриное филе грудки, репчатый лук и стебель сельдерея.
Из курицы и овощей делаем фарш, и добавляем к нему промытый круглозерный краснодарский рис (он более липкий и будет «держать» наши фрикадельки) и морковь, нарезанную короткими тонкими брусочками.
Замешиваем однородный фарш с добавлением небольшого количества соли и мокрыми руками формируем небольшие фрикадельки размером меньше грецкого ореха.
Выкладываем в кипящую воду картофель, нарезанный тонкими короткими брусочками.
Следом за картофелем аккуратно выкладываем в воду с картофелем фрикадельки.
Для придания супу ещё большей пользы добавляем в него одну столовую ложку сушеной измельченной крапивы. Варим суп в течение пятнадцати минут, а затем выключаем нагрев и оставляем суп доходить до готовности на остывающей плите в течение ещё пятнадцати минут.
В готовый суп добавляем мелко порезанный укроп, и подаем суп с фрикадельками к столу вместе с перьями зеленого лука.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.