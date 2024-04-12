Рецепт: Суп с фрикадельками — Подходит по диете «Стол №5»

Ингредиенты:

филе куриной грудки — 150 гр.;

лук репчатый — 0,5 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

морковь — 0,5 шт.;

рис круглозерный — 0,25 ст.;

картофель — 1 шт.;

соль — по вкусу;

крапива сушеная — 1 ст.л.;

питьевая вода — 0,5 л;

укроп свежий — по вкусу

Способ приготовления: Придерживаться какой-либо диеты сложно, в первую очередь, на потому что есть приходится почти всегда одно и то же. Поэтому, приходится проявить фантазию, чтобы разнообразить блюда. Для диеты «Стол № 5» отлично подходит суп с фрикадельками, приготовленный только из разрешённых продуктов.

Для фрикаделек нам понадобится нарезанное кубиками куриное филе грудки, репчатый лук и стебель сельдерея.

Из курицы и овощей делаем фарш, и добавляем к нему промытый круглозерный краснодарский рис (он более липкий и будет «держать» наши фрикадельки) и морковь, нарезанную короткими тонкими брусочками.

Замешиваем однородный фарш с добавлением небольшого количества соли и мокрыми руками формируем небольшие фрикадельки размером меньше грецкого ореха.

Выкладываем в кипящую воду картофель, нарезанный тонкими короткими брусочками.

Следом за картофелем аккуратно выкладываем в воду с картофелем фрикадельки.

Для придания супу ещё большей пользы добавляем в него одну столовую ложку сушеной измельченной крапивы. Варим суп в течение пятнадцати минут, а затем выключаем нагрев и оставляем суп доходить до готовности на остывающей плите в течение ещё пятнадцати минут.

В готовый суп добавляем мелко порезанный укроп, и подаем суп с фрикадельками к столу вместе с перьями зеленого лука.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.