Самый вкусный торт. Муж и дети просят готовить его постоянно: торт на любой случай

Приготовление тортов — это трудное и кропотливое занятие. Так думают кулинары, которые не знают о существовании простых рецептов домашних тортов. Дело в том, что многие кондитеры понимают, что не все люди могут повторить их десерты в домашних условиях. Поэтому в XX веке один из французских кондитеров написал книгу с рецептами домашних десертов.

Эти домашние торты могла приготовить любая домохозяйка из минимума ингредиентов. В книге не было сложных действий и дорогих продуктов, что сделало кондитерскую книгу популярной во всей стране.

Сейчас простые рецепты тортов можно найти в интернете. Покажем как приготовить один из простых тортов.

Ингредиенты для торта:

яйца — 2 шт.;

сахар — 660 г;

сметана — 1,5 кг;

мука — 840 г;

разрыхлитель — 4 ч.л.;

курага — 300 г;

чернослив — 300 г;

изюм — 300 г.

Приготовление торта:

В миску с яйцами высыпаем 300 грамм сахарного песка, взбиваем до растворения песчинок. Выкладываем в смесь 500 грамм сметаны, перемешиваем.

Высыпаем ½ часть муки в смесь, разрыхлитель и замешиваем тесто. В тесто высыпаем остатки муки, замешиваем плотное мягкое и эластичное тесто.

Накрываем колобок пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Заливаем горячей водой изюм, курагу и чернослив, даем разбухнуть.

Нарезаем курагу на небольшие кусочки, кладем в блендер. Высыпаем столовую ложку сахара к кураге и перемалываем до состояния пюре.

Также делаем с черносливом и изюмом, перекладываем массы в отдельные миски. Тесто делим на 6 частей, заворачиваем в пищевую пленку и раскатываем в тонкие пласты.

Смазываем пласт массой из кураги, распределяем ровным слоем и сворачиваем тесто в рулет. Второй пласт смазываем также, но уже черносливом, третий — изюмом.

Сворачиваем пласты в рулеты с начинкой внутри. Аналогичные действия совершаем с оставшимися тремя пластами и остатками начинки. Получается 6 рулетов.

Выкладываем рулеты на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем рулеты при 180 градусах 30 минут. Делим каждый рулет на небольшие рулетики по 4-5 см в длину.

В отдельной миске смешиваем сметану с 350 граммами сахара, взбиваем миксером. Смазываем кремом дно кондитерской формы, выкладываем на поверхность рулеты вертикально, чередуем начинки.

Слой из рулетов обильно смазываем сметанным кремом, выкладываем снова рулеты также.

Данный слой покрываем остатками крема, оставляем торт при комнатной температуре на 2 часа.

Далее убираем торт в холодильник минимум на 8 часов.

Украшаем готовый торт остатками крема, измельченными орехами и глазурью из шоколада.