Рецепт: Теплый гарнир-салат из овощей — «воспоминания об осени»

Ингредиенты:

перец красный — 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

кабачок молодой — 1 шт;

масло растительное рафинированное — 1 ст.л.;

чеснок — 2 зубчика;

зелень свежая рубленная — по вкусу;

соль — 0,5 ч.л.

Способ приготовления: Этот салат хочется назвать «Осенний», потому что овощи, которые в нем использованы, в большом количестве на огородах появляются ближе к осени. Но, поскольку, в магазинах, даже самого экономного класса, «урожай» бывает каждый день, можно и в холодное время года напомнить себе о том, что мы ели в другой сезон. Предлагаю чуть-чуть понастальгировать и приготовить теплый овощной салат, который может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к любому блюду из мяса или рыбы.

Красный сочный болгарский перец запекаем в ростере (можно воспользоваться и духовкой, или вообще обжечь на огне газовой плиты), затем кладем его в пакет на пятнадцать минут, чтобы легче было снять с него шкурку. Шкурку с перца снимаем и нарезаем его длинными брусочками.

Баклажан нарезаем такими же брусочками и обжариваем его на сковородке, разогретой с небольшим количеством рафинированного растительного масле, до румяной корочки.

В процессе приготовления добавляем к баклажану половину чайной ложки соли.

Нарезаем один молодой кабачок такими же брусочками, как и баклажан. Выкладываем его в в сковородку и немного обжариваем.

В процессе приготовления добавляем очень мелко порезанный чеснок. Его долго обжаривать не придется — он должен остаться полусырым и пикантным.

Все ингредиенты смешиваем. Заправка нам не понадобится, потому что масла, на котором мы обжаривали овощи, нам вполне хватит.

Осталось мелко нарезать к овощам немного свежей зелени по вкусу, перемешать, и сразу можно подавать этот теплый салат к столу.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.