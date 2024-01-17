Рецепт: Теплый гарнир-салат из овощей — «воспоминания об осени»

Ингредиенты:
перец красный — 1 шт.;
баклажан — 1 шт.;
кабачок молодой — 1 шт;
масло растительное рафинированное — 1 ст.л.;
чеснок — 2 зубчика;
зелень свежая рубленная — по вкусу;
соль — 0,5 ч.л.
Способ приготовления: Этот салат хочется назвать «Осенний», потому что овощи, которые в нем использованы, в большом количестве на огородах появляются ближе к осени. Но, поскольку, в магазинах, даже самого экономного класса, «урожай» бывает каждый день, можно и в холодное время года напомнить себе о том, что мы ели в другой сезон. Предлагаю чуть-чуть понастальгировать и приготовить теплый овощной салат, который может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к любому блюду из мяса или рыбы.
Красный сочный болгарский перец запекаем в ростере (можно воспользоваться и духовкой, или вообще обжечь на огне газовой плиты), затем кладем его в пакет на пятнадцать минут, чтобы легче было снять с него шкурку. Шкурку с перца снимаем и нарезаем его длинными брусочками.
Баклажан нарезаем такими же брусочками и обжариваем его на сковородке, разогретой с небольшим количеством рафинированного растительного масле, до румяной корочки.
В процессе приготовления добавляем к баклажану половину чайной ложки соли.
Нарезаем один молодой кабачок такими же брусочками, как и баклажан. Выкладываем его в в сковородку и немного обжариваем.
В процессе приготовления добавляем очень мелко порезанный чеснок. Его долго обжаривать не придется — он должен остаться полусырым и пикантным.
Все ингредиенты смешиваем. Заправка нам не понадобится, потому что масла, на котором мы обжаривали овощи, нам вполне хватит.
Осталось мелко нарезать к овощам немного свежей зелени по вкусу, перемешать, и сразу можно подавать этот теплый салат к столу.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин.