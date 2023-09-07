Домашняя колбаса – это отдельный вид кулинарии. Хоть и считается полуфабрикатом, но состав у домашних колбас исключительно натуральный, ведь вы сами решаете, что туда положить. Помимо мяса можно дополнить состав пряными специями, зеленью и овощами. Колбаски всегда заготавливают в большом количестве, чтобы заморозить впрок и при необходимости быстро готовить на обед или ужин.

Колбаса в домашних условиях в духовке

Колбаса домашних условиях в духовке – простой рецепт для мясного лакомства, который вы сможете легко повторить. Вам необязательно иметь какое-то специальное дополнительное оборудование, а качество полуфабриката и вкус будет на высшем уровне.

Ингредиенты –+2 порц.

Свинина 1.5 кг

Чеснок гранулированный по вкусу

Сок лимонный 1 ст.л.

Свиные кишки 3 метра

Мускатный орех по вкусу

Вода 200 мл.

Масло растительное 1 ст.л.

Соль по вкусу

Смесь перцев по вкусу

Шаги 7 ч.

Колбаса в домашних условиях готовится очень просто. Свинину обмойте, промокните от воды бумажными полотенцами. Положите мясо на разделочную доску и нарежьте его кубиками. Сложите нарезанное мясо в объемную миску, посолите и приправьте смесью перцев по вкусу. При желании всыпьте гранулированный чеснок и молотый мускатный орех, хорошо перемешайте мясо. Влейте 200 миллилитров холодной воды и столовую ложку лимонного сока. Еще раз хорошо перемешайте нарезанное мясо. Заготовку оставьте в холодильнике на 5 часов. Кишки для колбас тщательно вычистите и помойте. Рубленым мясным фаршем кишки можно наполнять используя специальную насадку мясорубки. Если такой нет, то обрежьте горлышко пластиковой бутылки и используйте это простое приспособление. Наполняйте кишки плотно, но следите, чтобы не нарушилась их целостность. Концы завяжите с обеих сторон. Перед запеканием наколите шкурку колбас иглой в нескольких местах, также смажьте колбаски растительным маслом. Вложите колбаски в рукав для запекания. Заготовку расположите на противне. Духовку разогрейте до 220 градусов. Запекайте домашние колбаски в течение 55 минут. Перед подачей выложите готовые колбаски на плотные бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков жира. Подавать колбасу можно с любым гарниром на ваш вкус. Также домашнюю колбасу в охлажденном виде можно подавать в виде мясной нарезки. Приятного аппетита!

Домашняя колбаса из свинины в кишке

Домашняя колбаса из свинины в кишке не идет ни в какое сравнение с покупным вариантом. Пусть вас не пугает и не отталкивает мнимая сложность приготовления. Самое трудозатратное действие в рецепте – это очистить и вымыть натуральную оболочку, к этому нужно отнестись с особой щепетильностью.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 2 кг.

Сало свиное – 0,4 кг.

Кишки – 1,5-2 м.

Соль поваренная – 1 ст.л.

Орех мускатный молотый – 0,5 ч.л

Перец черный свежемолотый – 2/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину обмойте холодной водой. Разрежьте вырезку на три крупных куска.

Шаг 2. С сала срежьте жесткую шкурку. Нарежьте мякоть небольшими брусками.

Шаг 3. Одну треть мяса нарежьте кубиками со стороной не более 1 сантиметра.

Шаг 4. Остальное мясо вместе с салом измельчите при помощи мясорубки. Установите в нее решетку со средними по величине отверстиями.

Шаг 5. Смешайте фарш с нарезанным мясом, посолите и приправьте перцем и мускатным орехом. Хорошо перемешайте массу.

Шаг 6. Кишки выскоблите и хорошо помойте внутри и снаружи. На специальную насадку закрепите один край кишки и наполните ее подготовленным фаршем. Не набивайте оболочку слишком плотно, чтобы в процессе приготовления кишки не лопнули. Концы колбасок плотно завяжите нитками.

Шаг 7. Колбасы можно заморозить или сразу приготовить. Выложите колбаски в жаропрочную форму, влейте немного воды.

Шаг 8. Наколите колбаски в нескольких местах иголкой и отправьте запекаться в духовку. Готовьте колбаски при 200 градусах в течение 40 минут. Подавайте домашние колбаски в горячем виде с гарниром на ваш вкус. Приятного аппетита!

Куриная колбаса с желатином в духовке

Куриная колбаса с желатином в духовке получается вкусной и нежной, очень похожей на «докторскую». Идеально для приготовления колбасы подойдет куриная грудка, чтобы колбаса не была сухой, в состав можно добавить немного свиного сала, но это не обязательно.

Время готовки – 6 ч.20 мин.

Время приготовления – 80 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Куриное филе – 0,5 кг.

Паприка молотая – ½ ч.л.

Чеснок гранулированный – ½ ч.л.

Кориандр молотый – ¼ ч.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Желатин – 10 гр.

Перец черный свежемолотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Позаботьтесь о том, чтобы все необходимые ингредиенты были под рукой.

Шаг 2. Куриное филе нарежьте мелкими кусочками. Сложите мясо в миску.

Шаг 3. Куриное мясо посолите и приправьте специями, перемешайте.

Шаг 4. Также в миску к мясу добавьте быстродействующий желатин.

Шаг 5. Массу тщательно перемешайте.

Шаг 6. Выложите мясную массу на пищевую пленку или разрежьте рукав для запекания по шву и используйте его. Затем заверните мясо в пленку и сформируйте небольшую колбаску.

Шаг 7. Заготовку оберните в пищевую фольгу. Сверток поместите в жаропрочную форму, влейте в нее немного воды.

Шаг 8. Поместите форму в духовку, разогретую до 180 градусов на 60 минут. Когда колбаса будет готова, полностью остудите ее и выдержите в холодильнике в течение 5 часов.

Шаг 9. Вкусная домашняя колбаса из курицы готова, нарежьте ее и подавайте в виде нарезки или делайте с ней оригинальные бутерброды. Приятного аппетита!

Сыровяленая колбаса в домашних условиях

Сыровяленая колбаса в домашних условиях – бесподобно вкусная, немного пикантная и качественная закуска для праздничного стола. Конечно, основное ее достоинство – это то, что сделана она собственными руками. Для насыщенного вкуса и аромата вы можете выбрать любой набор специй.

Время готовки – 10 дн.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Мясо – 1,5 кг.

Сало – 0,7 кг.

Соль поваренная – 3 ст.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Водка – 2 ст.л.

Коньяк – 50 мл.

Кишки – сколько потребуется.

Чеснок – 5 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовление сыровяленой колбасы начинается с подготовки сала. Его необходимо обмыть, высушить и натереть солью с чесноком. Затем оставьте сало в холодильнике на 10-12 часов.

Шаг 2. Мясо для колбасы можно взять любое, которое вам больше нравится. Мы будем использовать телятину. Помойте его и нарежьте тонкими ломтиками. Мясо в миске смешайте со столовой ложкой соли, сахара и перца. В мясную массу влейте водку и по желанию дополните смесь другими специями. Перемешайте мясную массу и отправьте ее в холодильник на сутки.

Шаг 3. Мясо прокрутите через мясорубку.

Шаг 4. Сало промокните салфетками от лишней влаги. Чтобы было удобнее его измельчать, подержите сало 15-20 минут в морозилке. Затем мелко нарежьте его или так же измельчите в мясорубке. Первый вариант предпочтительней.

Шаг 5. Все измельченные ингредиенты переложите в миску. Высыпьте оставшийся сахар и соль, влейте коньяк. Фарш перемешайте.

Шаг 6. Кишки для колбасы тщательно вымойте. Затем аккуратно наполните их полученным мясным фаршем. Если кишок у вас не оказалось, то можно сформировать небольшие колбаски руками и завернуть их в марлю.

Шаг 7. Заготовки необходимо расположить в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Приблизительно через 2-3 дня колбаса начнет подвяливаться, до полной готовности она дойдет через 9-10 дней. Храните домашнюю сыровяленую колбасу в холодильнике. Приятного аппетита!

Как приготовить копченую колбасу в домашних условиях

Как приготовить копченую колбасу в домашних условиях – да очень просто! Пошаговая инструкция поможет вам разобраться во всех тонкостях процесса и получить отменный результат. В любой будний день вы сможете порадовать своих близких отличной мясной закуской, или на праздник удивите гостей своими кулинарными способностями.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Говядина – 0,5 кг.

Свинина – 0,5 кг.

Соль поваренная – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Оболочка натуральная (кишки) – сколько потребуется.

Опилки ольховые – сколько потребуется.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо обмойте, нарежьте крупными кусками и прокрутите его через мясорубку. Фарш приправьте специями и посолите, хорошо перемешайте.

Шаг 2. Натуральную оболочку выскоблите ножом и тщательно вымойте внутри и снаружи. Затем наполните ее полученным фаршем, края с обеих сторон завяжите веревкой.

Шаг 3. Затем заготовки по всей длине перетяните веревкой, как на фото. На оболочке сделайте несколько проколов иголкой, чтобы она не лопнула. Распределите колбасу в коптильне для горячего копчения.

Шаг 4. Для копчения колбасы на ольховых опилках потребуется около двух часов. Коптите на среднем огне. После этого подвесьте колбасу в темном и прохладном месте на сутки. Затем можно снимать пробу с домашней копченой колбасы. Приятного аппетита!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Колбаса из курицы в пищевой пленке

Колбаса из курицы в пищевой пленке – простой и быстрый способ приготовления домашнего деликатеса. Это полностью натуральный продукт, который можно давать даже деткам. Разнообразить вкус колбасы можно добавлением различных специй, сыра, грибов или овощей.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Бедра куриные – 1 кг.

Чеснок – 8 зуб.

Желатин – 1 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Специи – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные бедра помойте, аккуратно отделите мясо от костей и кожи. Зубчики чеснока очистите от шелухи. Желатин залейте горячей водой и оставьте на 20 минут.

Шаг 2. Мясо ножом нарежьте мелкими кусочками, не следует перекручивать его через мясорубку. В рубленый фарш добавьте майонез, соль и специи по вкусу.

Шаг 3. Пищевую пленку в несколько слоев расстелите на ровной поверхности, выложите на нее куриный фарш и заверните его. Сформируйте ровную колбаску.

Шаг 4. Затем заготовки колбас заверните в пищевую фольгу, хорошо закрепите концы. Расположите заготовки на противне и отправьте в духовку. Запекайте при 180 градусах в течение 1 часа.

Шаг 5. После запекания остудите колбасу. Для хранения извлеките ее из пленки и оберните в промасленную бумагу, так она будет лучше храниться. Подавайте колбасу в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Домашняя докторская колбаса

Домашняя докторская колбаса может быть частью любого комплексного приема пищи. Ее можно использовать в приготовлении бутербродов, добавлять в омлет, оливье или солянку. Вы будете приятно удивлены, насколько легко можно приготовить вкусную докторскую колбасу самостоятельно дома.

Время готовки – 4 ч. 20 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Говядина – 250 гр.

Свинина нежирная – 750 гр.

Соль нитритная – 10 гр.

Соль крупного помола – 10 гр.

Вода – 200 мл.

Оболочка коллагеновая – 75 гр.

Фосфат пищевой – 3 гр.

Пряности (орех мускатный, глюкоза, перец черный) – 3,5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Со свинины срежьте жировые прослойки, оставшуюся мякоть нарежьте средними по размеру кусочками.

Шаг 2. Говядину также зачистите от пленочек и жира, нарежьте кубиками, чтобы они легко проходили в отверстие мясорубки.

Шаг 3. Сначала через мясорубку пропустите говядину, затем свинину. Фарш держите на отдельных тарелках.

Шаг 4. Далее заверните по отдельности свиной и говяжий фарш в пищевую пленку. Свертки уберите в морозилку, чтобы они остыли до температуры примерно 2 градуса. Это необходимо для того, чтобы мясо впоследствии измельчить как можно мельче.

Шаг 5. Чтобы понять достаточно ли подморожено мясо, посмотрите, образовались ли по краю массы кристаллики льда, но само мясо при этом не должно превратиться в плотный лед, а ближе к середине немного даже сохраняет пластичность.

Шаг 6. Для дальнейшего измельчения мяса можно использовать специальный аппарат – круттер. Но можно использовать также кухонный комбайн. Отдельно сначала измельчите говядину.

Шаг 7. Смешайте фосфат со специями для колбасы, добавьте к фаршу. Оба вида соли также смешайте с говяжьим фаршем.

Шаг 8. Измельчайте мясо на высоких оборотах, постепенно вливая воду. У вас получится такая светлая эмульсия, как на фото.

Шаг 9. Теперь можно в чашу комбайна добавить свиной фарш. Важно измельчать мясо быстро, пока оно имеет правильную температуру.

Шаг 10. По итогу должна получиться довольно однородная мясная масса. Если в процессе измельчения вы заметите крупные кусочки мяса, то можно прямо в чаше еще немного подморозить массу и продолжать измельчение. Когда вы будут перемешивать готовый фарш, то за вилкой, как будто будут тянутся нити, это свидетельствует о том, что мясная эмульсия правильно составлена.

Шаг 11. Коллагеновую оболочку замочите в воде минут на 10, чтобы она стала эластичной.

Шаг 12. Затем наполните оболочку фаршем любым удобным вам способом. В данном случае диметр оболочки позволял наполнять ее столовой ложкой. Края оболочки завяжите ниткой и часто наколите ее иглой.

Шаг 13. Прогрейте духовку до 80 градусов. Заготовки колбас расположите на решетке и поместите в духовку, запекайте в течение часа. Когда температура внутри колбасы достигнет 50 градусов, на дно духовки поставьте емкость с водой. Продолжайте запекать около 80 минут до 70 градусов внутри изделия.

Шаг 14. Извлеките колбасу из духовки и опустите ее в холодную воду на 3-4 минуты.

Шаг 15. Батончики вареной колбасы просушите и остудите. Затем поместите на несколько часов в холодильник. Домашний деликатес готов. Приятного аппетита!

Вареная колбаса в домашних условиях

Вареная колбаса в домашних условиях – отличная закуска и незаменимый ингредиент самодельных бутербродов. Хоть прилавки магазинов ломятся от огромного количества колбас всевозможных производителей, ничего нет лучше приготовленной собственноручно. Тем более, что потребуются самые простые ингредиенты и немного свободного времени.

Время готовки – 30 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Вода ледяная – 200 мл.

Свинина нежирная – 2 кг.

Сахар – 1,5 ст.л.

Сало свиное – 1 кг.

Кориандр – 5 гр.

Соль нитритная – 55 гр.

Чеснок гранулированный – 5 гр.

Орех мускатный – 5 гр.

Молоко сухое – 60 гр.

Оболочка колбасная полиамидная/натуральная – сколько потребуется.

Перец черный крупного помола – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину нарежьте кусками, чтобы они легко проходили во входное отверстие мясорубки.

Шаг 2. Затем мясо прокрутите через мясорубку с самой мелкой решеткой 2-3 раза.

Шаг 3. Слегка подморозьте свиное сало и затем нарежьте его мелкими кусочками, если не хотите встречать в колбасе крупные жирные куски.

Шаг 4. В небольшой миске смешайте соль и специи.

Шаг 5. В миске соедините фарш и специи. Сахар растворите в воде. Постепенно вливая сладкую воду в фарш, все хорошо перемешивайте.

Шаг 6. Далее мясную массу частями измельчайте при помощи погружного блендера, тогда масса получится более однородной.

Шаг 7. В полученную массу высыпьте сухое молоко и кубики сала, еще раз хорошо перемешайте.

Шаг 8. Плотно наполните колбасную оболочку мясным фаршем, завяжите концы веревкой с обеих сторон. Если где-то образовались пузырьки воздуха, то проткните их иглой.

Шаг 9. Свертки колбасы подвесьте в прохладном помещении на 6-8 часов.

Шаг 10. Можно переходить к варке. Возьмите объемную кастрюлю, положите в нее заготовки и залейте водой. В колбасу воткните термометр, чтобы следить за температурой внутри изделия. Нагревать колбасу нужно медленно. Через 8-10 часов от начала варки температура внутри колбас должна подняться до 70-75 градусов и тогда колбаса будет готова.

Шаг 11. Остудите готовую вареную колбасу холодной водой, высушите и подвесьте на 10-12 часов в прохладном месте. Храните домашнюю колбасу в холодильнике, съедается она очень быстро. Приятного аппетита!

Как приготовить ливерную колбасу дома

Как приготовить ливерную колбасу дома из печени, легких и сердца, даже если вы никогда не занимались подобными заготовками, подробно описано в рецепте. Процесс приготовления нельзя назвать быстрым, но зато все шаги будут понятны и просты в исполнении.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Ливер отварной – 2 кг.

Яйца куриные – 15-20 шт.

Лук репчатый – 3 шт.

Сметана – 500 гр.

Кишки очищенные – 5-6 м.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва отварите сердце, печень, почки и легкие, остудите ливер. Головки репчатого лука очистите от шелухи и обмойте проточной водой.

Шаг 2. Ливер разрежьте на куски. Вместе с луком прокрутите его через мясорубку несколько раз. Далее разбейте в полученную массу яйца и хорошо все перемешайте.

Шаг 3. Выложите в миску с ливером сметану, высыпьте соль и при желании молотые приправы. Еще раз хорошо перемешайте массу.

Шаг 4. Кишки выскоблите ножом, промойте несколько раз проточной водой. Затем плотно утрамбуйте ливерную массу в натуральную оболочку, закрепите края с обеих сторон. Варите ливерную колбасу в кипятке полчаса или чуть больше на слабом огне.

Шаг 5. После варки колбасу остудите. А дальше доведите ее до готовности по своему усмотрению: обжарьте, потушите или запеките в духовке. Приятного аппетита!

Классическая краковская колбаса в домашних условиях

Классическая краковская колбаса в домашних условиях – деликатес выше всяких похвал. Наверное, из всех видов домашних колбас, этот деликатес заслуживает больше внимательности и усердия при приготовлении. Также необходимо прибрести соль крупного помола, она лучше всего подходит для рецепта.

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Говядина – 0,6 кг.

Перец черный молотый – 16 гр.

Сахар – 20 гр.

Чеснок гранулированный – 10 гр.

Свинина нежирная – 0,6 кг.

Свинина с жировой прослойкой – 0,4 кг.

Соль крупного помола – 40 гр.

Специи (орех мускатный, кардамон, перец душистый) – 15 гр.

Шпик – 0,4 кг.

Вода – 200 мл.

Оболочка натуральная – сколько потребуется.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты для колбасы должны быть высшего качества. Охлажденную мякоть говядины помойте и просушите бумажными салфетками. Нарежьте мясо кубиками со стороной примерно 1-1,5 сантиметра. Измельченную говядину уберите в морозилку.

Шаг 2. Свинину также обмойте и промокните от влаги. Нарежьте удобными по размеру кусками для дальнейшей переработки. Уберите ее в морозилку.

Шаг 3. Настоящая краковская колбаса имеет довольно крупные вкрапления сала. Нарежьте его мелкими кубиками. Если сало у вас соленое, то соли можно добавить в фарш меньше, исходя из пропорций сала к общей массе.

Шаг 4. Соль добавьте к говяжьей части фарша, перемешайте и снова уберите в холодильник.

Шаг 5. Далее к говядине добавьте сахар, перец, чеснок и прочие специи. Хорошо перемешайте.

Шаг 6. Достаньте из морозилки свинину. Важное правило, температура мяса при обработке не должна превышать 12 градусов. Измельчите свинину через мясорубку с крупной решеткой.

Шаг 7. Все измельченные компоненты фарша соедините в объемной миске. Все хорошо перемешайте и добавьте ледяную воду или дробленный лед. Фарш отправьте в холодильник примерно на 20 часов, чтобы созревал.

Шаг 8. Набивать натуральную оболочку фаршем можно при помощи специального устройства. Или же используйте специальную воронку.

Шаг 9. Когда колбасы будут готовы, вывесите их минимум на ночь при комнатной температуре. Это нужно для того, чтобы фарш уплотнился, и в целом заготовки немного обсохли.

Шаг 10. Далее можно переходить к термообработке. Колбасы выложите на решетку или, если есть такая возможность, подвести их в духовке. Вам также понадобится термометр для измерения температуры внутри колбасы. Держите их в духовке при 60 градусах, пока температура в колбасах не подымится до 47 градусов.

Шаг 11. Так колбасы будут выглядеть после первого этапа термообработки. Поверхность станет сухой, а колбасы немного разбухнут.

Шаг 12. Далее второй этап. Держите колбасы при 80 градусов в духовке, на этот раз температура внутри должна стать 60-61 градус.

Шаг 13. И третий этап – это варка на пару. Для этого под колбасу установите емкость с водой. Температура духовки также должна быть 80 градусов, а колбасы внутри должны прогреться до 70-75 градусов.

Шаг 14. После этого подвесьте колбасы в помещении с температурой не более 22 градусов на ночь. Хвостики натуральной оболочки должны быть сухими.

Шаг 15. Теперь переходим к копчению. Щепы насыпьте на треть всего объема.

Шаг 16. Подвесьте колбасы в коптильне и держите колбасу в ней примерно час.

Шаг 17. Далее развесьте колбасу на свежем воздухе часов на 6-7, чтобы выветрилась коптильная резкость. При этом затяните заготовки в тонкую ткань или марлю.

Шаг 18. Все ваши усилия отобьются сторицей. Краковская колбаса в домашних условиях получается великолепной. Приятного аппетита!