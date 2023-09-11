Описание приготовления:

Котлеты получаются невероятно вкусные и трудно поверить, что они приготовлены из обычного минтая. Аппетитные и сытные, они подойдут и для взрослых, и для детей. На мой взгляд подавать их лучше со свежими овощами, картофельным пюре или отварным рисом. Румяные котлеты с хрустящей корочкой понравятся всем и прекрасно разнообразят повседневное меню.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Минтай 1 Штука

Лук 2 Штуки

Картофель 2 Штуки

Яйцo 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Майонез 1 Чайная ложка

Растительное масло 30 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Специи для рыбы По вкусу

Количество порций 12

Калорийность

134 ккал

Калорийность

4 г

Белки

8 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)»

Подготовьте все ингредиенты.

Рыбу промойте и разделайте на филе.

Пропустите филе через мясорубку с самыми маленькими отверстиями.

Картофель, чеснок и лук очистите, нарежьте и тоже измельчите при помощи мясорубки.

Добавьте к фаршу яйцо, майонез, соль и специи по вкусу.

Тщательно перемешайте.

Сформируйте из фарша котлеты.

Обжарьте их в разогретой с маслом сковороде с двух сторон до румяной корочки. Жарьте на умеренном огне.

Рыбные котлеты из минтая готовы. Выложите на тарелку и подавайте к столу. Приятного аппетита!