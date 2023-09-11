Описание приготовления:
Котлеты получаются невероятно вкусные и трудно поверить, что они приготовлены из обычного минтая. Аппетитные и сытные, они подойдут и для взрослых, и для детей. На мой взгляд подавать их лучше со свежими овощами, картофельным пюре или отварным рисом. Румяные котлеты с хрустящей корочкой понравятся всем и прекрасно разнообразят повседневное меню.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Состав / Ингредиенты:
- Минтай 1 Штука
- Лук 2 Штуки
- Картофель 2 Штуки
- Яйцo 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Майонез 1 Чайная ложка
- Растительное масло 30 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
- Специи для рыбы По вкусу
Количество порций 12
Калорийность
134 ккал
Калорийность
4 г
Белки
8 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)»
Подготовьте все ингредиенты.
Рыбу промойте и разделайте на филе.
Пропустите филе через мясорубку с самыми маленькими отверстиями.
Картофель, чеснок и лук очистите, нарежьте и тоже измельчите при помощи мясорубки.
Добавьте к фаршу яйцо, майонез, соль и специи по вкусу.
Тщательно перемешайте.
Сформируйте из фарша котлеты.
Обжарьте их в разогретой с маслом сковороде с двух сторон до румяной корочки. Жарьте на умеренном огне.
Рыбные котлеты из минтая готовы. Выложите на тарелку и подавайте к столу. Приятного аппетита!