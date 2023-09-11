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Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)

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Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)

Описание приготовления:

Котлеты получаются невероятно вкусные и трудно поверить, что они приготовлены из обычного минтая. Аппетитные и сытные, они подойдут и для взрослых, и для детей. На мой взгляд подавать их лучше со свежими овощами, картофельным пюре или отварным рисом. Румяные котлеты с хрустящей корочкой понравятся всем и прекрасно разнообразят повседневное меню.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

  • Минтай 1 Штука
  • Лук 2 Штуки
  • Картофель 2 Штуки
  • Яйцo 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Майонез 1 Чайная ложка
  • Растительное масло 30 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу
  • Специи для рыбы По вкусу

Количество порций 12

Калорийность

134 ккал

Калорийность

4 г

Белки

8 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)»

Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)

Подготовьте все ингредиенты.

Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)

Рыбу промойте и разделайте на филе.

Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)

Пропустите филе через мясорубку с самыми маленькими отверстиями.

Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)

Картофель, чеснок и лук очистите, нарежьте и тоже измельчите при помощи мясорубки.

Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)

Добавьте к фаршу яйцо, майонез, соль и специи по вкусу.

Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)

Тщательно перемешайте.

Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)

Сформируйте из фарша котлеты.

Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)

Обжарьте их в разогретой с маслом сковороде с двух сторон до румяной корочки. Жарьте на умеренном огне.

Рыбные котлеты из минтая (очень вкусно)

Рыбные котлеты из минтая готовы. Выложите на тарелку и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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