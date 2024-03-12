Рецепт: Вермишелевый суп на курином бульоне — С сухариками

Ингредиенты:

бульон куриный — 2 литра;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

тонкая вермишель — 400 г;

бедро куриное (без костей) — 4 шт.;

белый хлеб — 4-5 ломтиков;

соль — по вкусу;

масло растительное — 2 ч.л.

Способ приготовления: Любимый детский супчик — куриная вермишелька с сухариками. И сама люблю с детства, и детям своим часто варю. Полезный лёгкий и быстрый супчик.

У меня куриный бульон из бедрышек. Я его варила заранее, с вечера. Мясо вынимаем, убираем кожицу и косточки.

Морковь нарезаем кубиками среднего размера. Можно и на тёрке натереть. Но у меня все дети очень любят морковку, в том числе и варёную. Поэтому я нарезаю кубиками. Отправляем морковь в бульон.

Репчатый лук также нарезаем кубиками и добавляем в бульон.

Затем добавляем в бульон тонкую вермишель или любые другие мелкие макаронные изделия для супа. Можно звёздочки или фигурки, но мне нравится именно с вермишелькой. Варёное мясо без костей и кожи нарезаем кусочками поперёк волокон и добавляем в суп. Солим по вкусу.

Белый тостовый хлеб нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле до румяной золотистой корочки. Пока варится суп, сухарики уже будут готовы.

Минут через семь-восемь вермишель будет готова, развиваем куриный супчик по тарелочкам и добавляем сухарики. Очень быстро и вкусно.

Время приготовления: 20 мин.