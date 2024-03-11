Рецепт вкусной цветной капусты в духовке: как ее готовят опытные хозяйки

Вкусная цветная капуста в духовке со специями будет просто великолепна.

Стоит отметить, что она получится очень острая, специально для любителей подобных блюд.

Если не любите острое — не отчаивайтесь, вы можете исключить все острые специи, и цветная капуста в духовке откроет для вас совсем другое лицо, рассказывает Архипова Юлия.

Ингредиенты

Головка цветной капусты – 1 кг;

порошок карри (специя) – 1 ч. ложка;

кефир 2% – 200 мл;

лимонная кислота – вторая часть ч. ложки;

тмин – 1 ч. ложка;

соль — 2 чайной ложки;

чеснок – два давленых зубчика

подсолнечное масло – 1 ст. ложка;

перец черный молотый – половина ч. ложки.

Приготовление

Во-первых, цветную капусту необходимо очистить от грязи, а так же оторвать зеленые листики, даже внутри капусты их нужно вырезать, если не достаете руками.

Капусту без листьев обмываем под проточной водой, затем даем ей некое время, чтобы высохнуть.

Берем широкую тару, куда поместится данная головка капусты, в миску выливаем кефир, высыпаем лимонную кислоту, семя тмин, давленный (измельченный) чеснок, приправу карри, соль и нарезанный перец.

Старательно размешиваем, затем берем головку капусты и помещаем тару с маринадом кроной вниз.

Берем столовую ложку и обливаем маринадом внутренности капусты. Крону полностью выкатываем в кефирном маринаде.

Берем противень, на который поместится головка, смазываем подсолнечным маслом, выкладываем капусту и ставим в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекаем 1 час 30 минут, периодически поливаем остатком маринада. Маринад придаст капусте подрумянившуюся корочку. Капусту можно подавать как целой, так и разрезанной.

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Проверено редакцией