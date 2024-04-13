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Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки — На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

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Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки — На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Ингредиенты:
протеин сывороточный сухой — 60 граммов;
сыворотка из-под творога — 300 мл;
масло растительное — 30 мл;
манная крупа — полтора стакана;
ванильный сахар — 1 ч.л.;
соль — щепотка;
сода пищевая — 0.5 ч.л.
Способ приготовления: Сегодня будем печь модные протеиновые оладьи с шоколадно-банановым вкусом.
Старший сын с мужем занимаются спортом, не то чтобы прям сильно качаются, но форму поддерживают, в последнее время увлеклись протеиновым питанием.
А я как-то наткнулась на рецепт протеиновых оладий и решила попробовать их испечь.

Вот такие протеиновые пышечки у меня получились.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Тесто для оладий будем замешивать на сыворотке, которая у меня осталась от приготовления домашнего творога. Добавляем в сыворотку 30 мл растительного масла.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Раз уж наши оладьи будут полезными, мы почти не будем добавлять в них сахар. Только совсем чуть-чуть ванильного сахара для аромата и щепотку соли.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Затем всыпаем полтора стакана манной крупы вместо муки. И половину чайной ложки пищевой соды в качестве разрыхлителя.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Замешиваем тесто венчиком, оно получается, на первый взгляд, слишком жидким. Так и должно быть, потому что мы будем добавляем ещё и протеин.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Вот такой сывороточный протеин муж купил, я взяла пару пакетиков для оладий. В упаковке три вкуса: клубника, банан, шоколад.
Я решила сделать шоколадно-банановые оладьи.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Высыпаем содержимое обоих пакетиков в ёмкость с тестом. По консистенции порошок напоминает крахмал.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

И тщательно вымешиваем венчиком. Теперь тесто получилось нужной густоты, как на оладьи.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Столовой ложкой наливаем тесто на разогретую сковороду. Масло я наливала только для первого раза, дальше не добавляла.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Оладушки неплохо поднимаются, получаются пышными и воздушными, с дырочками.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Переворачиваем и жарим с другой стороны до золотистой корочки.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Готовые оладушки выкладываем на тарелку, вот такие ажурные красавчики у нас получаются.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Из остатков теста получилась вот такая крохотулька:)

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Вот и готов наш полезный протеиновый полдник. Подаём оладьи с зелёным чаем, который, как известно, считают более полезным, чем чёрный.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Так выглядят протеиновые оладьи в разломе, они получились мягкими и пышными, немного суховаты, не жирные, больше похожи на булочки, нежели на оладьи или блинчики, с характерным протеиновым вкусом. Кто пробовал протеин, тот понимает.

В целом получились очень вкусные и полезные шоколадно-банановые пышечки.

Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки - На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Время приготовления: 30 мин.

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