Рецепт: Вкусные протеиновые оладушки — На сыворотке с шоколадным и банановым протеином, полезные оладьи без муки для здорового питания

Ингредиенты:

протеин сывороточный сухой — 60 граммов;

сыворотка из-под творога — 300 мл;

масло растительное — 30 мл;

манная крупа — полтора стакана;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

соль — щепотка;

сода пищевая — 0.5 ч.л.

Способ приготовления: Сегодня будем печь модные протеиновые оладьи с шоколадно-банановым вкусом.

Старший сын с мужем занимаются спортом, не то чтобы прям сильно качаются, но форму поддерживают, в последнее время увлеклись протеиновым питанием.

А я как-то наткнулась на рецепт протеиновых оладий и решила попробовать их испечь.

Вот такие протеиновые пышечки у меня получились.

Тесто для оладий будем замешивать на сыворотке, которая у меня осталась от приготовления домашнего творога. Добавляем в сыворотку 30 мл растительного масла.

Раз уж наши оладьи будут полезными, мы почти не будем добавлять в них сахар. Только совсем чуть-чуть ванильного сахара для аромата и щепотку соли.

Затем всыпаем полтора стакана манной крупы вместо муки. И половину чайной ложки пищевой соды в качестве разрыхлителя.

Замешиваем тесто венчиком, оно получается, на первый взгляд, слишком жидким. Так и должно быть, потому что мы будем добавляем ещё и протеин.

Вот такой сывороточный протеин муж купил, я взяла пару пакетиков для оладий. В упаковке три вкуса: клубника, банан, шоколад.

Я решила сделать шоколадно-банановые оладьи.

Высыпаем содержимое обоих пакетиков в ёмкость с тестом. По консистенции порошок напоминает крахмал.

И тщательно вымешиваем венчиком. Теперь тесто получилось нужной густоты, как на оладьи.

Столовой ложкой наливаем тесто на разогретую сковороду. Масло я наливала только для первого раза, дальше не добавляла.

Оладушки неплохо поднимаются, получаются пышными и воздушными, с дырочками.

Переворачиваем и жарим с другой стороны до золотистой корочки.

Готовые оладушки выкладываем на тарелку, вот такие ажурные красавчики у нас получаются.

Из остатков теста получилась вот такая крохотулька:)

Вот и готов наш полезный протеиновый полдник. Подаём оладьи с зелёным чаем, который, как известно, считают более полезным, чем чёрный.

Так выглядят протеиновые оладьи в разломе, они получились мягкими и пышными, немного суховаты, не жирные, больше похожи на булочки, нежели на оладьи или блинчики, с характерным протеиновым вкусом. Кто пробовал протеин, тот понимает.

В целом получились очень вкусные и полезные шоколадно-банановые пышечки.

Время приготовления: 30 мин.