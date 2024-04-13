Рецепт из журнала «Пионер». Намного вкуснее Шарлотки: домашний яблочный пирог

Яблочный пирог — один из самых популярных десертов в мире. Он имеет множество вариаций и может быть приготовлен с различными видами теста и начинками.

Интересный факт про яблочный пирог заключается в том, что он имеет богатую историю и является символом домашнего уюта и гостеприимства. Яблочный пирог был известен ещё в Древней Греции и Риме, где его готовили из муки, меда и яблок. С тех пор рецепт яблочного пирога претерпел множество изменений, но его актуальность только возросла. Яблочный пирог часто ассоциируется с осенним сезоном, когда собирают урожай яблок.

В это время года во многих странах проводятся фестивали и ярмарки, на которых можно попробовать разнообразные виды яблочных пирогов.

Испечем домашний яблочный пирог с абрикосовой начинкой, он понравится всем.

Ингредиенты для теста:

яйца — 2 шт.;

сахар — 50 г;

растительное масло — 80 мл;

разрыхлитель — 8 г;

мука — 320 г.

Ингредиенты для начинки:

яблоки — 2 шт.;

сахар — 2 ст.л.;

сливочное масло — 1 ст.л.;

абрикосовый джем — 2 ст.л.

Ингредиенты для глазури:

яичный белок — 1 шт.;

сахарная пудра — 80 г;

абрикосовый джем — 2 ст.л.

Приготовление яблочного пирога:

Натираем на крупной терке очищенные яблоки, в сковороде растапливаем сливочное масло. Тушим в сливочном масле яблочную массу вместе с парой ложек сахара до его полного растворения.

Далее кладем яблочную массу в отдельную тарелку и ждем остывания. В миску разбиваем яйца, высыпаем сахар, тщательно перемешиваем до растворения песчинок.

Вливаем к яичной смеси растительное масло, продолжаем смешивать. Высыпаем в яичную смесь часть муки и разрыхлитель, замешиваем тесто. Подсыпаем еще муку в тесто, вымешиваем эластичный и мягкий колобок.

Делим тесто на две части, одну из них раскатываем в круглый пласт 22 см в диаметре. Смазываем форму растительным маслом, выкладываем в нее пласт теста.

Смазываем пласт теста абрикосовым джемом и кладем туда карамелизированную яблочную массу.

Раскатываем второй пласт теста и кладем на карамелизированную яблочную массу, запечатываем края.

Протыкаем вилкой верхушку пирога.

Взбиваем отдельно белок с сахарной пудрой и выливаем эту глазурь на верхушку пирога. В кондитерский мешок кладем джем и делаем узор на поверхности глазури.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

Таким образом мы получаем вкусный ароматный яблочный пирог с абрикосовым джемом. При желании абрикосовый джем можно заменить на ягодное варенье.