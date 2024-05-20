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Рецепт: Запеченная курица с рисом — Быстрые и очень зажаристые бедрышки с рисом

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Рецепт: Запеченная курица с рисом — Быстрые и очень зажаристые бедрышки с рисом

Ингредиенты:
куриные бедра — 3 шт;
морковь — 2 шт;
рис длиннозерный — 1 ст;
специи — по вкусу;
масло раститльное — для смазки;
майонез — 2 ст ложки;
кетчуп — 1 ст ложка;
вода — 1 ст
Способ приготовления: Майонез и кетчуп не делают это блюдо, конечно, менее полезным, зато дают такую хрустящую вкусную корочку, что закачаешься!

Смазываю форму для духовки растительным маслом, выкладываю промытый рис, сверху морковь крупными кольцами.

Рецепт: Запеченная курица с рисом - Быстрые и очень зажаристые бедрышки с рисом

Можно добавлять еще овощи, при желании.

Заливаю рис с овощами водой или бульоном — 1 к 1. (Не 2 к 1, как обычно, люблю зажаристый рис в духовке + жирок от курицы стечет).

Рецепт: Запеченная курица с рисом - Быстрые и очень зажаристые бедрышки с рисом

Сверху куриные бедра — именно их люблю запекать — они более вкусные и в меру жирные.

Бёдрышки сверху смазываю обильно майонезом и кетчупом, потому что люблю оочень хрустящую корочку. Но вы смотрите по своему вкусу. От небольшого слоя смеси кетчупа и майонеза (плюс, можно горчицу), корочка и вкус тоже потрясающие.

Рецепт: Запеченная курица с рисом - Быстрые и очень зажаристые бедрышки с рисом

Посыпаю все это специями — у меня с моря, для курицы, можно хмели-сунели и т. п. И в разогретую до 180-200 градусов духовку на 60-80 минут.

Рецепт: Запеченная курица с рисом - Быстрые и очень зажаристые бедрышки с рисом

Сверху можно покрыть фольгой, только снять ее за 20 минут до конца, чтоб корочка сформировалась. Но мне в тот день хотелось жесткача.

Рецепт: Запеченная курица с рисом - Быстрые и очень зажаристые бедрышки с рисом

Он и вышел. Рис тоже был с запеченной корочкой, мне такой нравится. Из круп еще здорово запекать бедрышки с булгуром. Говорят, с перловкой тоже вкусно, но я не пробовала.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.

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