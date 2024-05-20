Рецепт: Запеченная курица с рисом — Быстрые и очень зажаристые бедрышки с рисом

Ингредиенты:

куриные бедра — 3 шт;

морковь — 2 шт;

рис длиннозерный — 1 ст;

специи — по вкусу;

масло раститльное — для смазки;

майонез — 2 ст ложки;

кетчуп — 1 ст ложка;

вода — 1 ст

Способ приготовления: Майонез и кетчуп не делают это блюдо, конечно, менее полезным, зато дают такую хрустящую вкусную корочку, что закачаешься!

Смазываю форму для духовки растительным маслом, выкладываю промытый рис, сверху морковь крупными кольцами.

Можно добавлять еще овощи, при желании.

Заливаю рис с овощами водой или бульоном — 1 к 1. (Не 2 к 1, как обычно, люблю зажаристый рис в духовке + жирок от курицы стечет).

Сверху куриные бедра — именно их люблю запекать — они более вкусные и в меру жирные.

Бёдрышки сверху смазываю обильно майонезом и кетчупом, потому что люблю оочень хрустящую корочку. Но вы смотрите по своему вкусу. От небольшого слоя смеси кетчупа и майонеза (плюс, можно горчицу), корочка и вкус тоже потрясающие.

Посыпаю все это специями — у меня с моря, для курицы, можно хмели-сунели и т. п. И в разогретую до 180-200 градусов духовку на 60-80 минут.

Сверху можно покрыть фольгой, только снять ее за 20 минут до конца, чтоб корочка сформировалась. Но мне в тот день хотелось жесткача.

Он и вышел. Рис тоже был с запеченной корочкой, мне такой нравится. Из круп еще здорово запекать бедрышки с булгуром. Говорят, с перловкой тоже вкусно, но я не пробовала.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.