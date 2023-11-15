Рецепт: Запеченный подчеревок — двух видов

Ингредиенты:
свиная подчеревина — 500 грамм;
мятный сироп — 3 ст.л.;
зеленая паста — 3 ст.л.
Способ приготовления: Решила поделиться с вами рецептом вкусной закуски, которую можно использовать как для домашних бутербродов, так и при подаче к праздничному столу.
Я решила сделать двух видов.
Итак, берем два куска подчеревины (по пол килограмма каждый).
В первом случае я использовала ранее приготовленную зеленую пасту из ботвы.
Кусок подчеревины обильно обмазываем этой пастой. И заворачиваем в фольгу для запекания, но можно и в бумагу для выпечки или прозрачный рукав для запекания.
Для второго куска я брала мятный сладкий сироп (он также есть среди моих рецептов), которым обильно намазала кусок подчеревины, а также красный острый дробленый (не порошкообразный) перец, которым посыпаем поверх сиропа.
Если у вас нет мятного сиропа, можете взять любой другой сироп или даже мед.
Также заворачиваем в фольгу.
Выпекаем в духовке полчаса — минут 40 и даем остыть. Охлаждаем в холодильнике 10-12 часов.
Вот такая вкуснятина получилась!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.