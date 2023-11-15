Рецепт: Запеченный подчеревок — двух видов

Ингредиенты:

свиная подчеревина — 500 грамм;

мятный сироп — 3 ст.л.;

зеленая паста — 3 ст.л.

Способ приготовления: Решила поделиться с вами рецептом вкусной закуски, которую можно использовать как для домашних бутербродов, так и при подаче к праздничному столу.

Я решила сделать двух видов.

Итак, берем два куска подчеревины (по пол килограмма каждый).

В первом случае я использовала ранее приготовленную зеленую пасту из ботвы.

Кусок подчеревины обильно обмазываем этой пастой. И заворачиваем в фольгу для запекания, но можно и в бумагу для выпечки или прозрачный рукав для запекания.

Для второго куска я брала мятный сладкий сироп (он также есть среди моих рецептов), которым обильно намазала кусок подчеревины, а также красный острый дробленый (не порошкообразный) перец, которым посыпаем поверх сиропа.

Если у вас нет мятного сиропа, можете взять любой другой сироп или даже мед.

Также заворачиваем в фольгу.

Выпекаем в духовке полчаса — минут 40 и даем остыть. Охлаждаем в холодильнике 10-12 часов.

Вот такая вкуснятина получилась!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.