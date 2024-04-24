Рецепт: Запеканка из манки и творога — В моем исполнении.

Ингредиенты:

крупа манная — 4 ст.л.;

сметана — 4 ст.л.;

яйца куриные — 4 шт.;

творожная масса с изюмом — 1 кг.;

масло сливочное — 20 гр.;

сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления: Приветствую всех кто заинтересован в рецепте запеканки из манной крупы и творога. Она не менее вкусная, нежели чисто творожная запеканка, но более сытная и финансово экономичней (творог примерно в четыре раза дороже манной крупы).

Ингредиентов по минимуму. Вместо творога сегодня я взяла творожную массу с изюмом.

Отмеряю четыре столовых ложки (с горкой) манной крупы.

Столько же сметаны, сметану набираю щедро, с большой горкой. Добавляю сметану в миску с манной крупой.

И перемешиваю так, чтобы не было островков сухой крупы.

Минут на двадцать оставляю миску в сторону, крупа должна чуть набухнуть. Тем временем внутреннюю часть формы смазываю сливочным маслом (можно маргарин взять вместо масла).

В миску с манной крупой добавляю яйца

и столовую ложку сахара (сладкоежки можно сахару ещё добавить, тем более если брать творог, а не сладкую по вкусу творожную массу).

Затем добавляю творожную массу.

Перемешиваю очень тщательно, ведь творожная масса более плотная по консистенции, нежели творог.

Выкладываю в форму, смазанную маслом. Электрический духовой шкаф я включила чуть раньше, температура выставлена 180 градусов. Отправляю форму в духовку на час, выключаю и оставляю минут на двадцать. Запеканка станет ещё более румяной. (Сегодня она уж слишком румяная получилась.)

Желательно нарезать запеканку в холодном виде. У нас это не получается, едим ее в горячем виде. Запеканка умеренно сладкая, ароматная и очень вкусная.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

*** Время указываю примерное, без учёта остывания в духовке и набухания манной крупы.****

Время приготовления: 1 ч. 10 мин.