Шуба без селедки

Описание приготовления:
Несмотря на простоту ингредиентов, салат получается очень вкусным. А если собрать его в кулинарном кольце, то еще и смотрится очень эффектно. Такой салат можно дополнить тертым сыром, в идеале — колбасным (копченым), грецкими орехами и морской капустой.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 300 Грамм
- Морковь 300 Грамм
- Свекла 250 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Майонез 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
121 ккал
Калорийность
9 г
Белки
1 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
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Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи отварите или запеките в фольге накануне. Яйца отварите вкрутую. Овощи и яйца остудите и очистите.
Очищенный картофель натрите на средней терке. Посолите и поперчите по вкусу и заправьте небольшой порцией майонеза. Перемешайте.
Морковь натрите на терке, добавьте небольшое количество майонеза, перемешайте.
Аналогично натрите очищенные яйца, смешайте с небольшим количеством майонеза. Посолите и поперчите по вкусу.
Свеклу натрите на терке и смешайте с оставшимся майонезом.
На блюдо установите кулинарное кольцо диаметром 16 см. Выложите слоями: картофель, морковь, яйца и свекла. Утрамбовывая каждый слой. Уберите салат в холодильник на час-два для стабилизации.
Аккуратно снимите кольцо и украсьте салат по желанию. Я украсила свежей зеленью и половинками отварных перепелиных яиц.
Салат готов! Подавайте к столу. Приятного аппетита!