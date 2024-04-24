Шуба без селедки

Описание приготовления:

Несмотря на простоту ингредиентов, салат получается очень вкусным. А если собрать его в кулинарном кольце, то еще и смотрится очень эффектно. Такой салат можно дополнить тертым сыром, в идеале — колбасным (копченым), грецкими орехами и морской капустой.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Картофель 300 Грамм

Морковь 300 Грамм

Свекла 250 Грамм

Яйца 2 Штуки

Майонез 100 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

121 ккал

Калорийность

9 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

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Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи отварите или запеките в фольге накануне. Яйца отварите вкрутую. Овощи и яйца остудите и очистите.

Очищенный картофель натрите на средней терке. Посолите и поперчите по вкусу и заправьте небольшой порцией майонеза. Перемешайте.

Морковь натрите на терке, добавьте небольшое количество майонеза, перемешайте.

Аналогично натрите очищенные яйца, смешайте с небольшим количеством майонеза. Посолите и поперчите по вкусу.

Свеклу натрите на терке и смешайте с оставшимся майонезом.

На блюдо установите кулинарное кольцо диаметром 16 см. Выложите слоями: картофель, морковь, яйца и свекла. Утрамбовывая каждый слой. Уберите салат в холодильник на час-два для стабилизации.

Аккуратно снимите кольцо и украсьте салат по желанию. Я украсила свежей зеленью и половинками отварных перепелиных яиц.

Салат готов! Подавайте к столу. Приятного аппетита!