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Шуба без селедки

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Шуба без селедки

Описание приготовления:

Несмотря на простоту ингредиентов, салат получается очень вкусным. А если собрать его в кулинарном кольце, то еще и смотрится очень эффектно. Такой салат можно дополнить тертым сыром, в идеале — колбасным (копченым), грецкими орехами и морской капустой.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 300 Грамм
  • Морковь 300 Грамм
  • Свекла 250 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Майонез 100 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

121 ккал

Калорийность

9 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шуба без селедки»

Шуба без селедки

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи отварите или запеките в фольге накануне. Яйца отварите вкрутую. Овощи и яйца остудите и очистите.

Шуба без селедки

Очищенный картофель натрите на средней терке. Посолите и поперчите по вкусу и заправьте небольшой порцией майонеза. Перемешайте.

Шуба без селедки

Морковь натрите на терке, добавьте небольшое количество майонеза, перемешайте.

Шуба без селедки

Аналогично натрите очищенные яйца, смешайте с небольшим количеством майонеза. Посолите и поперчите по вкусу.

Шуба без селедки

Свеклу натрите на терке и смешайте с оставшимся майонезом.

Шуба без селедки

На блюдо установите кулинарное кольцо диаметром 16 см. Выложите слоями: картофель, морковь, яйца и свекла. Утрамбовывая каждый слой. Уберите салат в холодильник на час-два для стабилизации.

Шуба без селедки

Аккуратно снимите кольцо и украсьте салат по желанию. Я украсила свежей зеленью и половинками отварных перепелиных яиц.

Шуба без селедки

Салат готов! Подавайте к столу. Приятного аппетита!

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