Рецепт легендарного салата «Зевс». В нашей семье его готовят на все праздники

Если в древности салаты готовили просто и без изысков, то в XIX веке пришла пора сложных блюд. Появились новые рецепты, которые включали в себя мясо, рыбу, яйца, сыр и другие ингредиенты.

Салаты стали подавать в ресторанах и кафе, а также готовить дома.

В XIX веке появились салаты, которые впоследствии стали считаться традиционными для европейской кухни. В них стали добавлять новые ингредиенты, такие как помидоры, огурцы, перец, кукуруза, фасоль и другие.

Появились новые заправки для салатов, такие как майонез, сметана, растительное масло и уксус. Приготовим незамысловатый салат “Зевс”.

Ингредиенты:

помидор — шт.;

красный лук — шт.;

маринованные огурцы — 2 шт.;

зеленый горошек — 3 ст.л.;

соль — щепотка;

майонез — ст.л.;

петрушка — пучок.

Приготовление салата “Зевс”:

Нарезаем небольшими дольками помидор, режем полукольцами красный лук и смешиваем в салатнике. Нарезаем кольцами маринованные огурцы и добавляем к луку и помидору.

Выкладываем в салат зеленый горошек, солим и заправляем майонезом, перемешиваем. Шинкуем пучок петрушки в салат и смешиваем.

Получается простой и вкусный салат “Зевс”.

Он подходит как закуска или дополнение к обеду и ужину. Вместо петрушки можно добавить укроп.