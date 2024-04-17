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Рецепт легендарного салата «Зевс». В нашей семье его готовят на все праздники

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Рецепт легендарного салата «Зевс». В нашей семье его готовят на все праздники

Если в древности салаты готовили просто и без изысков, то в XIX веке пришла пора сложных блюд. Появились новые рецепты, которые включали в себя мясо, рыбу, яйца, сыр и другие ингредиенты.

Салаты стали подавать в ресторанах и кафе, а также готовить дома.

В XIX веке появились салаты, которые впоследствии стали считаться традиционными для европейской кухни. В них стали добавлять новые ингредиенты, такие как помидоры, огурцы, перец, кукуруза, фасоль и другие.

Появились новые заправки для салатов, такие как майонез, сметана, растительное масло и уксус. Приготовим незамысловатый салат “Зевс”.

Ингредиенты:

  • помидор — шт.;
  • красный лук — шт.;
  • маринованные огурцы — 2 шт.;
  • зеленый горошек — 3 ст.л.;
  • соль — щепотка;
  • майонез — ст.л.;
  • петрушка — пучок.

Приготовление салата “Зевс”:

Нарезаем небольшими дольками помидор, режем полукольцами красный лук и смешиваем в салатнике. Нарезаем кольцами маринованные огурцы и добавляем к луку и помидору.

Выкладываем в салат зеленый горошек, солим и заправляем майонезом, перемешиваем. Шинкуем пучок петрушки в салат и смешиваем.

Рецепт легендарного салата «Зевс». В нашей семье его готовят на все праздники

Получается простой и вкусный салат “Зевс”.

Рецепт легендарного салата «Зевс». В нашей семье его готовят на все праздники

Он подходит как закуска или дополнение к обеду и ужину. Вместо петрушки можно добавить укроп.

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