Рецепт легендарного салата «Зевс». В нашей семье его готовят на все праздники

Если в древности салаты готовили просто и без изысков, то в XIX веке пришла пора сложных блюд. Появились новые рецепты, которые включали в себя мясо, рыбу, яйца, сыр и другие ингредиенты.
Салаты стали подавать в ресторанах и кафе, а также готовить дома.
В XIX веке появились салаты, которые впоследствии стали считаться традиционными для европейской кухни. В них стали добавлять новые ингредиенты, такие как помидоры, огурцы, перец, кукуруза, фасоль и другие.
Появились новые заправки для салатов, такие как майонез, сметана, растительное масло и уксус. Приготовим незамысловатый салат “Зевс”.
Ингредиенты:
- помидор — шт.;
- красный лук — шт.;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- зеленый горошек — 3 ст.л.;
- соль — щепотка;
- майонез — ст.л.;
- петрушка — пучок.
Приготовление салата “Зевс”:
Нарезаем небольшими дольками помидор, режем полукольцами красный лук и смешиваем в салатнике. Нарезаем кольцами маринованные огурцы и добавляем к луку и помидору.
Выкладываем в салат зеленый горошек, солим и заправляем майонезом, перемешиваем. Шинкуем пучок петрушки в салат и смешиваем.
Получается простой и вкусный салат “Зевс”.
Он подходит как закуска или дополнение к обеду и ужину. Вместо петрушки можно добавить укроп.