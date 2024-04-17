Греческая пита — аппетитные кармашки из теста, которые можно начинить абсолютно любой начинкой. Готовится такая закуска из простейшего набора продуктов. Вам понадобится лишь пшеничная мука, подсолнечное масло, соль и, конечно, вода. Бюджетнее просто не бывает!

Чтобы лепешки из теста в процессе выпекания на сковороде надулись, превратившись в кармашки, использовать дрожжи не нужно. Просто обжарьте их на сухой сковороде — и удивитесь великолепному результату!

Как готовится греческая пита без дрожжей: тонкости

Если тесто в процессе раскатки лепешек порвется, при выпекании питы воздух начнет выходить через образовавшуюся дырочку наружу. Потому появления пустой полости внутри вы не сможете добиться. Вот почему следует раскатывать тесто максимально аккуратно.

Ингредиенты

Пшеничная мука370 г Вода200 мл Подсолнечное масло2 ст. л. Соль1 ч. л.

Приготовление

Влейте горячую воду в небольшую емкость. Всыпьте в нее соль. Хорошенько перемешайте. В большую миску просейте 350 г пшеничной муки. Влейте к ней подсоленную горячую воду и подсолнечное масло. Сперва замешивайте тесто лопаткой. Затем перейдите к работе руками. У вас должно получиться однородное тесто. Накройте его полотенцем или пищевой пленкой и оставьте отдохнуть при комнатной температуре на 20 минут.Припылите рабочую поверхность оставшейся пшеничной мукой. Разделите на ней тесто на 6 равных частей. Скатайте из каждого кусочка аккуратный шарик. Накройте их полотенцем или пакетом и оставьте на кухне еще на 10 минут. Раскатайте шарики из теста в тонкие лепешки, диаметр которых 16 см. Их форма должна быть круглой. Благодаря этому пита хорошо поднимется во время выпекания.Разогрейте сковороду без добавления подсолнечного масла. Поджарьте на ней заготовку с одной стороны до румяного цвета. Затем переверните ее. Обжарьте питу и с другой стороны до румянца. После того как начнет образовываться карманчик внутри, переверните ее снова. Подождите, когда пита надуется, а затем уберите со сковороды.

Далее вам останется лишь сделать надрез с одной стороны питы, чтобы начинить ее по своему усмотрению. В качестве наполнения для такой закуски рекомендуем использовать свинину, нарезанную полосочками. Обжарьте ее с овощами на сковороде. Потом полейте всё кисло-сладким соусом и начините кармашки из теста. Вкуснейшая пита с мясом и овощами готова!