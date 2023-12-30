Вы этого точно не знали: что нельзя ставить на новогодний стол

До Нового года осталось всего несколько дней. Потому множество украинцев, вероятно, уже разработали праздничное меню.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Если вы верите в астрологию и приметы, то при планировании празднования учтите, что существуют блюда, которые лучше не включать в новогоднее меню 2024. Ведь они могут раздражать символ года.

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Чего не должно быть на новогоднем столе 2024

Традиция чествовать символ года пришла из китайской культуры. Символом 2024 будет Зеленый Деревянный Дракон.

Символ 2024 года – Зеленый Дракон / Фото unsplash

По приметам, именно он и будет диктовать правила, в частности, как нужно праздновать. Есть ряд блюд, которые Дракон не любит. Среди них:

Заяц или кролик , ведь это может оскорбить символ 2024 года. По одной из легенд Дракон когда-то спас ушастого от беды.

, ведь это может оскорбить символ 2024 года. По одной из легенд Дракон когда-то спас ушастого от беды. Также лучше избегать консервов и полуфабрикатов – Дракон любит натуральную пищу. Поэтому лучше заранее обдумать свое меню и предпочесть свежие салаты и блюда.

– Дракон любит натуральную пищу. Поэтому лучше заранее обдумать свое меню и предпочесть свежие салаты и блюда. Покровитель 2024 любит рыбу, однако сушеную или консервированную рыбу на стол ставить категорически запрещено. Если будете выбирать рыбу, то лучше используйте свежую – она точно понравится Дракону.

Дракон в культуре Востока обычно ассоциируется с щедростью. Поэтому нужно постараться сделать так, чтобы стол тоже был как можно богаче и наряднее.

Смело используйте в сервировке свечи, а также зеленый, красный и золотой цвета – символ года это оценит.

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