Пикантная закуска на зиму: как приготовить баклажаны с медом

Если любите баклажаны и мед, то есть рецепт, в котором они отлично сочетаются. Готовится эта закуска из самых простых ингредиентов и точно порадует вас, когда наступит зима.

Баклажаны можно нарезать колечками, или полосками, а специи подбирайте по своему вкусу. Если любите более острый вкус, можно добавить немного перца чили. Фокус расскажет, как его приготовить.

Баклажаны с медом

Ингредиенты:

баклажаны – 800 г;

соль – 60 г;

чеснок – 40 г;

растительное масло – 150 мл;

черный перец – 5 горошин;

жидкий мед – 40 г;

уксус 9% – 100 мл;

вода — 300 мл.

Баклажаны вымойте и отрежьте хвостики. Затем нарежьте их кружочками. Чеснок очистите от шелухи. Каждый зубчик разрежьте на несколько кусочков.

Обжарьте баклажаны на растительном масле с обеих сторон до полуготовности. Сложите баклажаны и чеснок в стерилизованные баночки.

Воду вскипятите в кастрюле, добавив горошины перца, добавьте соль, уксус и мед. Дайте пару минут покипеть, а затем выключите огонь. Сразу же залейте баклажаны маринадом и закройте банки крышками.

Заготовки переверните вверх дном, укройте и оставьте до полного остывания. Храните в темном и прохладном месте.

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