Описание приготовления:
Проще всего сделать лилии из лука, но можно так же вырезать цветы из перца, яйца или огурца. Язык для салата можно взять как говяжий, как и свиной. Майонез можно заменить на сметану или натуральный йогурт.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Язык отварной 150 Грамм
- Огурец 100 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Болгарский перец 2 Штуки
- Горошек консервированный 100 Грамм
- Майонез 50 Грамм
- Соль По вкусу
- Зелень 1 Пучок
Количество порций 3
Калорийность
123 ккал
Калорийность
7 г
Белки
9 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Лилии" с языком»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата. Овощи вымойте, яйцо отварите вкрутую и остудите.
Огурцы и перец порежьте мелким кубиком и выложите в салатник.
Отварной язык порежьте кубиком и добавьте к овощам.
С консервированного горошка слейте жидкость и выложите в салатник.
Яйца очистите, порежьте кубиком и добавьте в салат.
Зелень мелко порежьте и добавьте в салат, перемешайте.
Салат посолите, заправьте майонезом и перемешайте. Переложите салат в сервировочное блюдо и украсьте лилиями. Для этого фиолетовый лук разрежьте на дольки вдоль и разделите на части. На салат выдавите немного майонеза и установите дольки лука как лепестки лилии. Сделайте несколько цветов, в серединку положите по несколько горошин.
Приятного аппетита!