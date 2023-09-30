Описание приготовления:

Проще всего сделать лилии из лука, но можно так же вырезать цветы из перца, яйца или огурца. Язык для салата можно взять как говяжий, как и свиной. Майонез можно заменить на сметану или натуральный йогурт.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Язык отварной 150 Грамм

Огурец 100 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Болгарский перец 2 Штуки

Горошек консервированный 100 Грамм

Майонез 50 Грамм

Соль По вкусу

Зелень 1 Пучок

Количество порций 3

Калорийность

123 ккал

Калорийность

7 г

Белки

9 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Лилии" с языком»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата. Овощи вымойте, яйцо отварите вкрутую и остудите.

Огурцы и перец порежьте мелким кубиком и выложите в салатник.

Отварной язык порежьте кубиком и добавьте к овощам.

С консервированного горошка слейте жидкость и выложите в салатник.

Яйца очистите, порежьте кубиком и добавьте в салат.

Зелень мелко порежьте и добавьте в салат, перемешайте.

Салат посолите, заправьте майонезом и перемешайте. Переложите салат в сервировочное блюдо и украсьте лилиями. Для этого фиолетовый лук разрежьте на дольки вдоль и разделите на части. На салат выдавите немного майонеза и установите дольки лука как лепестки лилии. Сделайте несколько цветов, в серединку положите по несколько горошин.

Приятного аппетита!