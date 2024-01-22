Беру картофель и манку. Пирожки теперь не готовлю, нашла рецепт проще: вкусные картофельные лепешки

Лепешки являются блюдом, которое заменяет типичный для европейцев хлеб в странах Центральной Азии. Раньше лепешки готовили в Вавилоне, в Персии и ряде других древних стран. Об этом говорят находки на местах древних цивилизаций. У многих людей были ручные мельницы и ступки для перемалывания зерна. Из муки готовили простые постные лепешки.
Сейчас подобным образом готовят лепешки жители Кавказа.
Конечно, со временем изменилось отношение к лепешкам. Их нельзя резать, переворачивать верхушкой вниз. Ронять лепешки и выбрасывать также запрещено.
Расскажем, как приготовить картофельные лепешки.
Ингредиенты для картофельных лепешек:
- Картофель — 300 г;
- Отвар картофеля — 200 мл;
- Соль — ч. л.;
- Сахар — ст. л.;
- Манная крупа — 80 г;
- Яйцо — шт.;
- Дрожжи — ч. л.;
- Мука — 400 г;
- Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление картофельных лепешек:
Отвариваем картофель до готовности, заранее его очищаем. Превращаем картофель в пюре, вливаем теплый отвар. Высыпаем в пюре соль, сахар и манную крупу, перемешиваем.
Оставляем картофельную массу на 5 минут под тарелкой. Высыпаем в массу яйцо, дрожжи и перемешиваем снова. Высыпаем муку в смесь, замешиваем тесто.
Вливаем в тесто растительное масло, продолжаем замешивать тесто руками. Убираем тесто на час в холодильник.
Делим тесто на 12 частей, формируем колобки.
Руками создаем лепешки из колобков, делаем вдоль небольшие надрезы.
Выкладываем лепешку в сковороду с растительным маслом, обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.
Получаются мягкие картофельные лепешки.
Отличная замена покупному хлебу.