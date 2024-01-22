Беру картофель и манку. Пирожки теперь не готовлю, нашла рецепт проще: вкусные картофельные лепешки

Лепешки являются блюдом, которое заменяет типичный для европейцев хлеб в странах Центральной Азии. Раньше лепешки готовили в Вавилоне, в Персии и ряде других древних стран. Об этом говорят находки на местах древних цивилизаций. У многих людей были ручные мельницы и ступки для перемалывания зерна. Из муки готовили простые постные лепешки.

Сейчас подобным образом готовят лепешки жители Кавказа.

Конечно, со временем изменилось отношение к лепешкам. Их нельзя резать, переворачивать верхушкой вниз. Ронять лепешки и выбрасывать также запрещено.

Расскажем, как приготовить картофельные лепешки.

Ингредиенты для картофельных лепешек:

Картофель — 300 г;

Отвар картофеля — 200 мл;

Соль — ч. л.;

Сахар — ст. л.;

Манная крупа — 80 г;

Яйцо — шт.;

Дрожжи — ч. л.;

Мука — 400 г;

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление картофельных лепешек:

Отвариваем картофель до готовности, заранее его очищаем. Превращаем картофель в пюре, вливаем теплый отвар. Высыпаем в пюре соль, сахар и манную крупу, перемешиваем.

Оставляем картофельную массу на 5 минут под тарелкой. Высыпаем в массу яйцо, дрожжи и перемешиваем снова. Высыпаем муку в смесь, замешиваем тесто.

Вливаем в тесто растительное масло, продолжаем замешивать тесто руками. Убираем тесто на час в холодильник.

Делим тесто на 12 частей, формируем колобки.

Руками создаем лепешки из колобков, делаем вдоль небольшие надрезы.

Выкладываем лепешку в сковороду с растительным маслом, обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.

Получаются мягкие картофельные лепешки.

Отличная замена покупному хлебу.