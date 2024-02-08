Рогалики с вишнями на дрожжах от Евгения Клопотенко

Прогуливаясь в прошлую пятницу по супермаркету, я забрела в отдел выпечки. Нет, там я ничего не покупаю, но вдохновляюсь идеями для своих будущих творений. Причем эти идеи могут быть далеко не новыми. Например, увидев на прилавке рогалики с вишнями, захотелось сделать их такими, как пекла бабушка: пышными и с сочной начинкой.

Отменным рецептом рогаликов у себя на страничке поделился гуру современной украинской кулинарии Евгений Клопотенко. Птицей какого бы высокого полета он ни был сейчас, большинство его блюд остаются довольно простыми и бюджетными. Он отдает предпочтение рецептам, которые отображают дух нашего народа.

Как приготовить рогалики с вишнями

Такую выпечку мэтр советует готовить на прессованных дрожжах и со свежими вишнями. Конечно, это отличный способ избавиться от летнего запаса заготовок.

Ингредиенты

Молоко100 мл Дрожжи30 г Соль0,3 ч. л. Сахар80 г Пшеничная мука450 г Ванильный сахар10 г Яйцо4 шт. Сливочное масло50 г Вишня500 г Крахмал1 ст. л.

Приготовление

Первым делом приготовим опару. Для этого смешайте в глубокой миске теплое молоко, покрошенные руками прессованные дрожжи, соль, 50 г сахара и пшеничную муку. Растопите сливочное масло. Взбейте 3 яйца и перелейте их в миску к маслу. Перемешайте венчиком и полностью остудите смесь. Спустя минут 15 перелейте эту массу в опару и замесите однородное тесто. Прямо в той же миске накройте тесто пленкой или полотенцем. Оставьте его «отдохнуть» в теплом месте на 50 минут. За это время шеф советует приготовить начинку. Полностью размороженную вишню без косточек проварите в сотейнике с 2 ст. л. сахара и ванильным сахаром. Доведите смесь до кипения. Затем добавьте крахмал, перемешайте и дайте начинке остыть.Подошедшее тесто обомните и разделите на три равные части. Из каждой части поочередно раскатайте круг и разделите на 8 треугольников, как на картинке. На каждый треугольник ближе к широкому краю выложите по 1 ч. л. начинки.Закрутите рогалики и выложите их на выстеленный пергаментом противень. Накройте изделия полотенцем и оставьте минут на 15. Далее смажьте рогалики 1 взбитым яйцом. Выпекайте сладости в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Выпечка готова! По желанию можете посыпать ее сахарной пудрой и сразу же подавайте к чаю. Воздушные упругие рогалики, как уверяет Клопотенко, остаются мягкими даже на второй день, а начинка прекрасно держится внутри и тоже долго остается сочной. Впрочем, проверить это за 2 попытки мне так и не удалось, поскольку съедали мы данную выпечку молниеносно!