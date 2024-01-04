Описание приготовления:

Рождественская выпечка — самая ожидаемая детьми и взрослыми, ведь многие ходят друг к другу в гости в это волшебное время. Приготовьте эти вкусные финские звездочки со своими детьми и угостите своих друзей, соседей.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество / лучшедома Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка География кухни: Финская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое 250 Грамм

Сок апельсиновый 50 Миллилитров

Чернослив 120 Грамм

Яйцо куриное 1 Штука

Сахар 2 Ст. ложки

Сахарная пудра 2 Ст. ложки

Цедра апельсина 1 Ст. ложка

Количество порций 3

Калорийность

287 ккал

Калорийность

4 г

Белки

10 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рождественские звездочки из слоеного теста»

Подготовьте указанные ингредиенты. Тесто приобретите слоено-дрожжевое, чтобы выпечка получилась пышной и красочной.

Чернослив промойте в воде и залейте кипятком в глубокой емкости. Оставьте на 10-15 минут для пропаривания. Можно залить крепким черным чаем, вкус начинки будет еще ярче!

Отожмите чернослив и мелко нарежьте. Счистите с апельсина цедру. Добавьте нарезку сухофруктов, сахар, цедру и сок апельсина в глубокую емкость. Отпюрируйте все погружным блендером примерно 2-3 минуты.

Разморозьте тесто и слегка раскатайте его в прямоугольный пласт. Нарежьте пласт квадратами шириной и высотой по 10 см. примерно. Можно не сильно придерживаться точных измерений и нарезать прямоугольники. Каждый угол квадрата подрежьте примерно до середины, но не до конца. А в середину выложите 1 ч.л. приготовленной начинки.

Соедините все одинаковые уголки в середине на начинке, например — правые. Чтобы тесто не раскрылось, каждый уголок смачивайте водой, они будут склеиваться. У вас получится заготовка звездочки.

Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите на противень все звездочки и обмажьте их взбитым яйцом. Отправьте в духовку на 15-20 минут, запекая до румяности.

Золотистые звездочки выложите на тарелку и дайте им остыть.

После остывания присыпьте сверху сахарной пудрой. Но только после остывания, иначе она намокнет.

Подайте красочные финские звездочки к столу вместе с горячими напитками!