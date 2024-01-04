Описание приготовления:
Рождественская выпечка — самая ожидаемая детьми и взрослыми, ведь многие ходят друг к другу в гости в это волшебное время. Приготовьте эти вкусные финские звездочки со своими детьми и угостите своих друзей, соседей.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество / лучшедома Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка География кухни: Финская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Тесто слоеное дрожжевое 250 Грамм
- Сок апельсиновый 50 Миллилитров
- Чернослив 120 Грамм
- Яйцо куриное 1 Штука
- Сахар 2 Ст. ложки
- Сахарная пудра 2 Ст. ложки
- Цедра апельсина 1 Ст. ложка
Количество порций 3
Калорийность
287 ккал
Калорийность
4 г
Белки
10 г
Жиры
45 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рождественские звездочки из слоеного теста»
Подготовьте указанные ингредиенты. Тесто приобретите слоено-дрожжевое, чтобы выпечка получилась пышной и красочной.
Чернослив промойте в воде и залейте кипятком в глубокой емкости. Оставьте на 10-15 минут для пропаривания. Можно залить крепким черным чаем, вкус начинки будет еще ярче!
Отожмите чернослив и мелко нарежьте. Счистите с апельсина цедру. Добавьте нарезку сухофруктов, сахар, цедру и сок апельсина в глубокую емкость. Отпюрируйте все погружным блендером примерно 2-3 минуты.
Разморозьте тесто и слегка раскатайте его в прямоугольный пласт. Нарежьте пласт квадратами шириной и высотой по 10 см. примерно. Можно не сильно придерживаться точных измерений и нарезать прямоугольники. Каждый угол квадрата подрежьте примерно до середины, но не до конца. А в середину выложите 1 ч.л. приготовленной начинки.
Соедините все одинаковые уголки в середине на начинке, например — правые. Чтобы тесто не раскрылось, каждый уголок смачивайте водой, они будут склеиваться. У вас получится заготовка звездочки.
Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите на противень все звездочки и обмажьте их взбитым яйцом. Отправьте в духовку на 15-20 минут, запекая до румяности.
Золотистые звездочки выложите на тарелку и дайте им остыть.
После остывания присыпьте сверху сахарной пудрой. Но только после остывания, иначе она намокнет.
Подайте красочные финские звездочки к столу вместе с горячими напитками!