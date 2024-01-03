Описание приготовления:
Красочное рождественское вино с удовольствием продегустируют все родные и друзья, которые придут поздравить вас с этим чудесным праздником. Добавляйте при приготовлении различные цитрусовые, пряные специи и наслаждайтесь ярким вкусом напитка!
Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Напитки / Алкогольные
Состав / Ингредиенты:
- Вино красное 1,5 Литра (полусладкое)
- Апельсин 1 Штука
- Мандарин 2 Штуки
- Лимон 1/2 Штуки
- Сахар 2 Ст. ложки
- Гвоздика 5-6 Штук
- Корица 2 Штуки
- Сок апельсиновый 150 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
63 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рождественское вино»
Подготовьте указанные ингредиенты. Вино можно использовать как красное, так и белое. Пробуйте напиток на вкус, чтобы определить количество добавляемого сахара.
Ошпарьте лимон, апельсин и мандарины кипятком, чтобы удалить из их кожуры горечь. Нарежьте ломтиками и выложите нарезку в кастрюлю или ковш. Влейте туда же апельсиновый сок.
Всыпьте сахарный песок и добавьте палочки корицы, гвоздику. По желанию можно дополнить специи и пряности звездочками бадьяна, лавровыми листьями и т.д. Если вино очень сладкое, то сахар не добавляйте!
Влейте вино и поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев.
Прогрейте напиток в емкости до 50-60 градусов, но не доводите до кипения, чтобы не улетучился весь алкоголь. Важно именно прогреть, пряности в горячей жидкости лучше отдают свой аромат и вкус напитку.
Перелейте рождественское вино в графин или кувшин и подайте к столу теплым, чтобы оно сразу же согревало с первого глотка!