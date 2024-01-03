Описание приготовления:

Красочное рождественское вино с удовольствием продегустируют все родные и друзья, которые придут поздравить вас с этим чудесным праздником. Добавляйте при приготовлении различные цитрусовые, пряные специи и наслаждайтесь ярким вкусом напитка!

Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Напитки / Алкогольные

Состав / Ингредиенты:

Вино красное 1,5 Литра (полусладкое)

Апельсин 1 Штука

Мандарин 2 Штуки

Лимон 1/2 Штуки

Сахар 2 Ст. ложки

Гвоздика 5-6 Штук

Корица 2 Штуки

Сок апельсиновый 150 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

63 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рождественское вино»

Подготовьте указанные ингредиенты. Вино можно использовать как красное, так и белое. Пробуйте напиток на вкус, чтобы определить количество добавляемого сахара.

Ошпарьте лимон, апельсин и мандарины кипятком, чтобы удалить из их кожуры горечь. Нарежьте ломтиками и выложите нарезку в кастрюлю или ковш. Влейте туда же апельсиновый сок.

Всыпьте сахарный песок и добавьте палочки корицы, гвоздику. По желанию можно дополнить специи и пряности звездочками бадьяна, лавровыми листьями и т.д. Если вино очень сладкое, то сахар не добавляйте!

Влейте вино и поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев.

Прогрейте напиток в емкости до 50-60 градусов, но не доводите до кипения, чтобы не улетучился весь алкоголь. Важно именно прогреть, пряности в горячей жидкости лучше отдают свой аромат и вкус напитку.

Перелейте рождественское вино в графин или кувшин и подайте к столу теплым, чтобы оно сразу же согревало с первого глотка!