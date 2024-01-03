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Это будет лучший Наполеон в вашей жизни: классический рецепт культового торта к празднику

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Это будет лучший Наполеон в вашей жизни: классический рецепт культового торта к празднику

Для многих Наполеон является любимым тортом. Кроме того, его совсем не трудно готовить.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Воспользуйтесь этим простым пошаговым рецептом. С ним торт получится очень вкусным.

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Проверенный рецепт Наполеона

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 12

Ингредиенты:
– 3 стакана муки;
– пачка масла;
– 2 яйца;
– 150 миллилитров холодной воды;
– 1 столовая ложка уксуса;
– щепотка соли.

Крем:
– 1 литр молока;
– 4 столовые ложки сахара;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки муки;
– 200 граммов масла;
– 300 граммов сгущенки.

Приготовление:

  1. Масло предварительно положите в морозилку. Просейте муку и натрите в нее масло. Яйца, воду, соль и уксус смешайте до однородности и добавьте в муку с маслом. Замесите тесто, разделите его на 10 – 12 частей и отправьте в холодильник ориентировочно на час.
  2. Тем временем приготовьте крем. Молоко доведите до кипения и тоненькой струей добавьте взбитые с сахаром и мукой яйца. Постоянно помешивайте до появления пузырьков. В отдельной посуде взбейте масло и сгущенку. Введите заварной крем, продолжая взбивать.
  3. Раскатайте тесто, присыпая мукой. Вырежьте круг и выпекайте на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке 5 – 7 минут. Обрезки тоже можно поставить выпекаться, ведь потом они понадобятся для крошки, чтобы украсить торт. Имейте в виду, что коржи выпекаются быстро, поэтому, пока выпекается один, раскатывайте другой.
  4. Охлажденные коржи смажьте кремом. Бока также смажьте и присыпьте все крошкой. Сформированный торт поставьте в холодильник на 4 – 5 часов, а еще лучше на ночь.

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