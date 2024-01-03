ГлавнаяРецептыЭто будет лучший Наполеон в вашей жизни: классический рецепт культового торта к празднику Это будет лучший Наполеон в вашей жизни: классический рецепт культового торта к празднику На чтение: 2 минуты Для многих Наполеон является любимым тортом. Кроме того, его совсем не трудно готовить. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Воспользуйтесь этим простым пошаговым рецептом. С ним торт получится очень вкусным. Вам понравится Проще и дешевле, чем вам казалось: как приготовить идеальную соленую карамель Проверенный рецепт Наполеона Время: 1 час 30 минут Порций: 12 Ингредиенты: – 3 стакана муки; – пачка масла; – 2 яйца; – 150 миллилитров холодной воды; – 1 столовая ложка уксуса; – щепотка соли. Крем: – 1 литр молока; – 4 столовые ложки сахара; – 2 яйца; – 3 столовые ложки муки; – 200 граммов масла; – 300 граммов сгущенки. Приготовление: Масло предварительно положите в морозилку. Просейте муку и натрите в нее масло. Яйца, воду, соль и уксус смешайте до однородности и добавьте в муку с маслом. Замесите тесто, разделите его на 10 – 12 частей и отправьте в холодильник ориентировочно на час. Тем временем приготовьте крем. Молоко доведите до кипения и тоненькой струей добавьте взбитые с сахаром и мукой яйца. Постоянно помешивайте до появления пузырьков. В отдельной посуде взбейте масло и сгущенку. Введите заварной крем, продолжая взбивать. Раскатайте тесто, присыпая мукой. Вырежьте круг и выпекайте на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке 5 – 7 минут. Обрезки тоже можно поставить выпекаться, ведь потом они понадобятся для крошки, чтобы украсить торт. Имейте в виду, что коржи выпекаются быстро, поэтому, пока выпекается один, раскатывайте другой. Охлажденные коржи смажьте кремом. Бока также смажьте и присыпьте все крошкой. Сформированный торт поставьте в холодильник на 4 – 5 часов, а еще лучше на ночь. Любите сладенькое? Попробуйте еще приготовить торт «Битое стекло» – его даже не нужно выпекать! Поделитесь с друзьями