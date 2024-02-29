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Ромовая баба классическая

На чтение: 14 минут
Ромовая баба классическая

Ромовая баба – это интересная и яркая по вкусу сдоба , которую знают и любят многие. Ароматную выпечку можно подавать к чашке горячего чая или кофе. Для приготовления используйте нашу проверенную кулинарную подборку из восьми рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классическая ромовая баба по ГОСТу СССР в домашних условиях

Классическая ромовая баба по ГОСТу СССР в домашних условиях получается очень вкусной, ароматной и привлекательный. Такое угощение идеально подойдет как для чаепития в семейном кругу, так и для праздничного стола. Попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Ромовая баба классическая

Ингредиенты –+6 порц.

  • Мука 250 гр.
  • Масло сливочное 100 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Вода 110 мл.
  • Свежие дрожжи 20 гр.
  • Соль 4 гр.
  • Для пропитки:
  • Сахар-песок 20 гр.
  • Изюм 50 гр.
  • Масло растительное  для смазывания
  • Сахар-песок 65 гр.
  • Вода 90 мл.
  • Ром 40 мл. (темный)
  • Для глазури:
  • Сахар-песок 90 гр.
  • Вода 120 мл.
  • Лимонная кислота 1 ч.л.

Шаги 180 мин.

  1. Ромовая баба классическая

    Как приготовить классическую ромовую бабу по ГОСТу СССР в домашних условиях? В сотейник выливаем теплую воду, выкладываем сливочное масло, также добавляем соль и сахар. Нагреваем продукты до температуры 35°, перемешиваем до растворения сухих крупинок.

  2. Ромовая баба классическая

    Сюда же отправляем свежие дрожжи, еще раз все перемешиваем. Важно, чтобы ваша масса не было горячей, а только лишь чуть теплой.

  3. Ромовая баба классическая

    Далее в эту смесь отправляем куриные яйца и вымешиваем все венчиком.

  4. Ромовая баба классическая

    Отмеряем необходимое количество муки и просеиваем ее в глубокую миску.

  5. Ромовая баба классическая

    В подготовленную муку переливаем нашу жидкую заготовку.

  6. Ромовая баба классическая

    Вымешиваем однородное тесто около 12 минут. В конце замеса вмешиваем изюм, который предварительно вымачиваем в роме. После закрываем его полотенцем и убираем в теплое место на 1 час.

  7. Ромовая баба классическая

    За это время тесто заметно увеличится в размере.

  8. Ромовая баба классическая

    Раскладываем тесто по формочкам, смазанным растительным маслом. Оставляем их в теплом месте на 20 минут.

  9. Ромовая баба классическая

    Затем отправляем в разогретую до 180° духовку на 20-25 минут.

  10. Ромовая баба классическая

    Остужаем заготовки, достаем из формы и переворачиваем. Прокалываем деревянной палочкой. Провариваем сироп из воды, рома и сахара. Им поливаем наши заготовки.

  11. Ромовая баба классическая

    Соединяем в сотейнике все продукты для глазури, доводим до кипения и варим около 3 минут, тщательно вымешиваем. Этой глазурью украшаем наш десерт.

  12. Ромовая баба классическая

    Классическая ромовая баба по ГОСТу СССР в домашних условиях готова. Подавайте к столу и пробуйте!

Ромовая баба с изюмом

Ромовая баба с изюмом порадует вас насыщенным вкусом, приятным ароматом и привлекательным внешним видом. Такую выпечку можно подавать с чашкой горячего чая, кофе и другими напитками по вкусу. Попробуйте приготовить угощение с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – 0,25 ч.л.
  • Сахар ванильный – 1 пакет.
  • Изюм – 50 гр.

Для опары:

  • Мука – 210 гр.
  • Вода – 140 мл.
  • Дрожжи сухие – 5 гр.

Для пропитки:

  • Сахар-песок – 240 гр.
  • Вода – 240 мл.
  • Коньяк – 1 ст.л.

Для помадки:

  • Сахар-песок – 500 гр.
  • Вода – 170 мл.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом приготовим помадку. В кастрюлю выкладываем сахар, вливаем воду.

Ромовая баба классическая

Шаг 2. Доводим до кипения, варим под крышкой пару минут. Далее крышку снимаем и продолжаем варить. На этом этапе вливаем лимонный сок. Провариваем еще пару минут до образования сиропа.

Ромовая баба классическая

Шаг 3. Остужаем сироп до 60° и взбиваем до получения пышной белой массы. Прикрываем заготовку пищевой пленкой и оставляем на 12 часов при комнатной температуре.

Ромовая баба классическая

Шаг 4. Для опары соединяем муку с дрожжами и теплой водой.

Ромовая баба классическая

Шаг 5. Замешиваем однородное тесто-опару, закрываем его полотенцем и убираем в теплое место на 4 часа.

Ромовая баба классическая

Шаг 6. К опаре просеиваем муку (из общего списка ингредиентов), добавляем яйца, соль, сахар и ванильный сахар.

Ромовая баба классическая

Шаг 7. Замешиваем тесто и постепенно вмешиваем сюда размягченное сливочное масло. С маслом тесто вымешиваем около 5 минут.

Ромовая баба классическая

Шаг 8. Заранее изюм заливаем кипятком на 10-15 минут и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Ромовая баба классическая

Шаг 9. Вымешиваем тесто вместе с изюмом и убираем его в холодильник на 1 час, прикрыв полотенцем. Спустя час тесто еще раз перемешиваем и убираем в холодильник еще на полтора часа.

Ромовая баба классическая

Шаг 10. Делим тесто на небольшие кусочки и раскладываем их по формочкам для кексов.

Ромовая баба классическая

Шаг 11. Заготовки прикрываем полотенцем и оставляем на полтора часа при комнатной температуре.

Ромовая баба классическая

Шаг 12. Затем отправляем в разогретую до 210° духовку на 40 минут. Остужаем, не вынимая из формочек.

Ромовая баба классическая

Шаг 13. Для сиропа в кастрюле соединяем сахар и воду. Доводим до кипения и после провариваем около 2 минут до полного растворения сухого продукта. Далее вливаем коньяк и остужаем.

Ромовая баба классическая

Шаг 14. Достаем ромовые бабы из формочек, переворачиваем их и прокалываем зубочисткой. Хорошенько пропитываем нашим сиропом. Для этого погружаем выпечку в сироп на 10-15 секунд.

Ромовая баба классическая

Шаг 15. Готовую помадку прогреваем на водяной бане и обмазываем ей меньшую часть выпечки.

Ромовая баба классическая

Шаг 16. Ромовая баба с изюмом готова. Угощайтесь!

Ромовая баба классическая

Ромовая баба с шоколадной глазурью

Ромовая баба с шоколадной глазурью – это очень вкусный, аппетитный и привлекательный десерт для вашего праздника или семейного чаепития. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Мука – 600 гр.
  • Дрожжи сухие – 1,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Соль – 0,25 ч.л.
  • Сахар ванильный – 1 пакет.
  • Изюм – 100 гр.
  • Вода – 1 ст.
  • Цедра лимона – 2 ст.л.

Для шоколадной глазури:

  • Молоко коровье – 3 ст.л.
  • Сахар-песок – 10 ст.л.
  • Какао-порошок – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В теплой воде растворяем дрожжи, далее сюда отправляем сахар и немного муки. Вымешиваем.

Ромовая баба классическая

Шаг 2. Оставляем опару в теплом месте на 15 минут.

Ромовая баба классическая

Шаг 3. Сюда же опускаем размягченное сливочное масло, добавляем соль, обычный сахар и ванильный.

Ромовая баба классическая

Шаг 4. Теперь сюда просеиваем необходимое количество муки.

Ромовая баба классическая

Шаг 5. Хорошенько все вымешиваем и в тесто отправляем лимонную цедру.

Ромовая баба классическая

Шаг 6. Снова все перемешиваем и добавляем изюм.

Ромовая баба классическая

Шаг 7. Обминаем тесто руками и оставляем его в теплом месте на 1 час.

Ромовая баба классическая

Шаг 8. Подготовим небольшие формочки для нашей выпечки. Их обмазываем маслом, обсыпаем манной крупой или мукой.

Ромовая баба классическая

Шаг 9. В формочки выкладываем кусочки теста. Даем им постоять в теплом месте.

Ромовая баба классическая

Шаг 10. После отправляем в разогретую до 180° духовку на 25 минут.

Ромовая баба классическая

Шаг 11. Достаем угощение из формочек и остужаем на бумажном полотенце или на решетке.

Ромовая баба классическая

Шаг 12. Для глазури прогреваем молоко, сливочное масло, какао и сахар. Провариваем до полной однородности. Затем этой смесью поливаем нашу выпечку.

Ромовая баба классическая

Шаг 13. Ромовая баба с шоколадной глазурью готова. Скорее подавайте к столу!

Ромовая баба классическая

Ромовая баба с коньяком в домашних условиях

Ромовая баба с коньяком в домашних условиях выходит насыщенной по вкусу, ароматной и привлекательный. Такое угощение идеально подойдет как для чаепития в семейном кругу, так и для праздничного стола. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 100 гр.
  • Вода – 100 мл.
  • Дрожжи свежие – 20 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Маргарин – 100 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Изюм – 50 гр.
  • Коньяк – 25 мл.
  • Эссенция ромовая – 7 гр.
  • Маргарин сливочный – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Глазурь – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дрожжи разводим в теплой воде и смешиваем с частью муки. Перемешиваем все вместе, закрываем смоченным водой полотенцем и убираем в теплое место на 1 час.

Ромовая баба классическая

Шаг 2. В готовую опару вливаем растопленный остывший маргарин, воду, также добавляем сахар-песок, соль, сахар ванильный и яйца. Перемешиваем.

Ромовая баба классическая

Шаг 3. Просеиваем сюда оставшуюся муку и тщательно вымешиваем. В конце добавляем изюм.

Ромовая баба классическая

Шаг 4. Руками вмешиваем изюм в тесто.

Ромовая баба классическая

Шаг 5. Оставляем тесто в теплом месте на 1 час.

Ромовая баба классическая

Шаг 6. Форму для выпекания смазываем маргарином и порционно выкладываем сюда тесто. Оставляем в теплом месте на час-полтора. Можно убрать в разогретую до 30° духовку.

Ромовая баба классическая

Шаг 7. Спустя час наши заготовки заметно увеличатся в размере.

Ромовая баба классическая

Шаг 8. Выпекаем угощение 15 минут при температуре 210°. После остужаем и достаем из формочек.

Ромовая баба классическая

Шаг 9. Для сиропа сахар растворяем в воде и доводим до кипения, убираем пенку. В конце вливаем коньяк и охлаждаем.

Ромовая баба классическая

Шаг 10. Полученным сиропом пропитываем наши бабы.

Ромовая баба классическая

Шаг 11. Выкладываем заготовки в общую емкость. Даем сиропу хорошо впитаться около 1 часа.

Ромовая баба классическая

Шаг 12. Подготовим глазурь по вкусу. Можно приготовить сахарную помадку.

Ромовая баба классическая

Шаг 13. При необходимости, прогреваем ее на водяной бане.

Ромовая баба классическая

Шаг 14. Обмазываем наши бабы аппетитной глазурью и даем застыть.

Ромовая баба классическая

Шаг 15. Ромовая баба с коньяком в домашних условиях готова. Можно пробовать!

Ромовая баба классическая

Итальянская ромовая баба в домашних условиях

Итальянская ромовая баба в домашних условиях порадует аппетитным видом и интересным вкусом. Приготовить привлекательную и яркую выпечку сможет каждый. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Мука – 550 гр.
  • Дрожжи сухие – 10 гр.
  • Ром – 100 мл.
  • Молоко коровье – 200 мл.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Изюм – 150 гр.

Для пропитки:

  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Вода – 300 мл.
  • Ром – 50 мл.

Для помадки:

  • Сахар-песок – 500 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Изюм вымачиваем в роме, оставляем на время приготовления опары.

Ромовая баба классическая

Шаг 3. В глубокую миску вливаем теплое молоко, добавляем к нему чайную ложку сахара и хорошо перемешиваем.

Ромовая баба классическая

Шаг 4. Сюда же отправляем дрожжи и еще раз перемешиваем.

Ромовая баба классическая

Шаг 5. Всыпаем в заготовку 100 грамм муки, перемешиваем, прикрываем полотенцем и убираем в теплое место.

Шаг 6. Оставляем опару примерно на 30 минут.

Ромовая баба классическая

Шаг 7. Отдельно растираем сливочное масло сахаром.

Шаг 8. В готовую опару разбиваем куриные яйца.

Ромовая баба классическая

Шаг 9. Вмешиваем яйца в опару.

Шаг 10. Следом выкладываем сюда сливочное масло с сахаром.

Ромовая баба классическая

Шаг 11. Снова все хорошенько перемешиваем.

Шаг 12. Из изюма сливаем ром, а сам продукт также отправляем в тесто.

Ромовая баба классическая

Шаг 13. Снова все перемешиваем.

Шаг 14. Всыпаем оставшуюся просеянную муку и замешиваем однородное тесто.

Ромовая баба классическая

Шаг 15. Закрываем его полотенцем и убираем в теплое место на 30 минут.

Шаг 16. Подготовим небольшие формочки. Их обмазываем маслом и выкладываем сюда тесто. Тестом заполняем половину формочки.

Ромовая баба классическая

Шаг 17. Оставляем заготовки в теплом месте для подъема. Затем убираем в разогретую до 180° духовку на 25 минут.

Шаг 18. В сотейнике соединяем воду с сахаром. Ставим это на огонь.

Ромовая баба классическая

Шаг 19. Доводим содержимое до кипения и варим до растворения крупинок сахара. В конце вливаем ром и убираем с огня.

Шаг 20. Также приготовим помадку. Сахар заливаем горячей водой и вымешиваем до растворения сухого продукта.

Ромовая баба классическая

Шаг 21. Заготовку варим на умеренном огне. Доводим до кипения.

Шаг 22. После уменьшаем огонь и варим заготовку около 35 минут. В конце вливаем лимонный сок и перемешиваем. Даем остыть.

Ромовая баба классическая

Шаг 23. Остывший сироп взбиваем до получения пышной белой массы.

Шаг 24. Готовые ромовые бабы прокалываем деревянной шпажкой.

Ромовая баба классическая

Шаг 25. Узкую часть выпечки опускаем в пропитку.

Шаг 26. Далее перекладываем их на тарелку.

Ромовая баба классическая

Шаг 27. Обмазываем поверхность приготовленной помадкой.

Шаг 28. Итальянская ромовая баба в домашних условиях готова. Угощайтесь!

Ромовая баба классическая

Ромовая баба без дрожжей

Ромовая баба без дрожжей – это простой и быстрый вариант исполнения знаменитого и любимого многими десерта. Приготовить его сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких аппетитной выпечкой.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 270 гр.
  • Масло сливочное – 250 гр.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.
  • Миндаль – 50 гр.
  • Орех грецкий – 50 гр.
  • Курага – 100 гр.
  • Ром – 80 мл.

Для сиропа:

  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Коньяк – 1 ч.л.
  • Эссенция ромовая – 5 капель.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой посуде соединяем размягченное сливочное масло и сахар. Тщательно растираем.

Ромовая баба классическая

Шаг 2. Разбиваем сюда куриные яйца и также выкладываем лимонную цедру. Вливаем ром.

Ромовая баба классическая

Шаг 3. Просеиваем к продуктам муку и добавляем разрыхлитель. Хорошо все вымешиваем до однородности.

Ромовая баба классическая

Шаг 4. Сюда же отправляем нарезанную курагу и измельченные орехи. Замешиваем тесто.

Ромовая баба классическая

Шаг 5. Переливаем нашу заготовку в подходящую форму для выпекания. Отправляем угощение на 1 час в разогретую до 190° духовку.

Ромовая баба классическая

Шаг 6. В это время приготовим сироп. Кипятим воду с сахаром пару минут, после остужаем до 40°. Вливаем коньяк и ромовую эссенцию.

Ромовая баба классическая

Шаг 7. Остывшую бабу прокалываем и поливаем нашим сиропом.

Ромовая баба классическая

Шаг 8. Ромовая баба без дрожжей готова. Украшайте глазурью и подавайте к столу!

Ромовая баба классическая

Ромовая баба с помадкой в домашних условиях

Ромовая баба с помадкой в домашних условиях – это очень вкусное и привлекательное угощение для вашего чаепития. Такая аппетитная выпечка точно никого не оставит равнодушным. Для приготовления рекомендуем использовать проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 5 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 500 гр.
  • Дрожжи свежие – 25 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр. + для смазывания форм.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Вода – 150 мл.
  • Сахар-песок – 4 ст.л.
  • Изюм – 50 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Ром – по вкусу.
  • Ванилин – 2 гр.

Для пропитки:

  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Ром – 40 мл.
  • Вода – 150 мл.
  • Сок лимона – 1 ст.л.

Для помадки:

  • Пудра сахарная – 6 ст.л.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Кипяток – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее достаем из холодильника яйца и сливочное масло. Они должны быть комнатной температуры. Изюм можно сразу залить ромом.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем 150 просеянной грамм муки, 150 миллилитров теплой воды и свежие дрожжи. Хорошенько все перемешиваем, закрываем полотенцем и убираем в теплое место на 1 час. Можно поставить в разогретую до 30° духовку.

Ромовая баба классическая

Шаг 3. Оставшуюся муку просеиваем и соединяем ее с подготовленные опарой. Сюда же разбиваем куриные яйца, выкладываем размягченное сливочное масло. Также добавляем соль и сахар. Начинаем вымешивать и в процессе по вкусу добавляем ванилин с ромом.

Шаг 4. Продолжаем вымешивать тесто до однородности. Убираем его в теплое место на 1 час.

Ромовая баба классическая

Шаг 5. Готовое тесто выкладываем на рабочую поверхность. Вмешиваем в него изюм и тесто повторно убираем на 1 час в теплое место.

Шаг 6. Далее тесто разминаем руками и формируем длинный батон. Разрезаем его на восемь равных частей.

Ромовая баба классическая

Шаг 7. Каждую часть теста выкладываем в подходящую формочку, смазанную сливочным маслом. Подойдут формы для кексов. Прикрываем заготовки полотенцем и оставляем в теплом месте на 40 минут.

Шаг 8. Далее заготовки убираем в разогретую до 200° духовку на 40 минут. По окончании выпекания даем полностью остыть.

Ромовая баба классическая

Шаг 9. Для пропитки в кастрюле соединяем 150 миллилитров воды, лимонный сок, ром и сахар. Доводим массу до кипения и после остужаем до комнатной температуры.

Шаг 10. Каждую остывшую бабу нужно хорошо пропитать нашей смесью. Для этого опускайте бабы на 10 секунд в пропитку.

Ромовая баба классическая

Шаг 11. Для помадки соединяем сахарную пудру и лимонный сок. Вымешиваем венчиком и постепенно вливаем кипяток. Получаем густую однородную смесь.

Шаг 12. Пропитанные бабы выкладываем меньшей стороной вверх. Эту часть обмазываем помадкой и даем ей застыть.

Ромовая баба классическая

Шаг 13. Ромовая баба с помадкой в домашних условиях готова. Скорее пробуйте!

Ромовая баба классическая

Домашняя ромовая баба с коньяком

Домашняя ромовая баба с коньяком получается очень вкусной, ароматной и аппетитной. Такая сочная и интересная выпечка идеально подойдет как для чаепития в семейном кругу, так и для праздничного стола. Попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Молоко коровье – 200 мл.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Дрожжи сухие – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Изюм – 100 гр.
  • Коньяк – 2 ст.л.

Для сиропа:

  • Сахар-песок – 70 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Коньяк – 60 мл.

Для глазури:

  • Пудра сахарная – 200 гр.
  • Вода – 20 мл.
  • Коньяк – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Изюм промываем и заливаем коньяком. Оставляем на время.

Ромовая баба классическая

Шаг 2. В глубокую миску вливаем 130 миллилитров теплого молока. Сюда же отправляем дрожжи и столовую ложку сахара.

Шаг 3. Хорошенько все перемешиваем и оставляем на 10 минут. Далее добавляем 170 грамм муки.

Ромовая баба классическая

Шаг 4. Из этой массы замешиваем тугое тесто.

Шаг 5. С одной стороны теста делаем несколько неглубоких надрезов.

Ромовая баба классическая

Шаг 6. Готовое тесто погружаем в кастрюлю с теплой водой. Воду достаточно прогреть до температуры 40°.

Шаг 7. Закрываем заготовку пищевой пленкой и проделываем отверстия. Оставляем на 20-30 минут.

Ромовая баба классическая

Шаг 8. В это время отделяем яичные белки от желтков. Белки взбиваем со щепоткой соли до пышной пены.

Шаг 9. Яичные желтки отдельно растираем с сахаром и ванилином.

Ромовая баба классическая

Шаг 10. Обе массы соединяем друг с другом.

Шаг 11. Сюда же отправляем растопленное и остывшее сливочное масло. Также вливаем оставшееся теплое молоко.

Ромовая баба классическая

Шаг 12. Подросшее тесто аккуратно извлекаем из воды.

Шаг 13. Перекладываем его в общую заготовку.

Ромовая баба классическая

Шаг 14. Хорошенько все перемешиваем и просеиваем сюда оставшуюся муку.

Шаг 15. Снова все хорошенько вымешиваем в течение 5 минут.

Ромовая баба классическая

Шаг 16. Далее тесто закрываем пищевой пленкой, проделываем отверстия и оставляем в теплом месте на 50 минут.

Шаг 17. За это время тесто заметно увеличится в объеме.

Ромовая баба классическая

Шаг 18. В подошедшее тесто кладем подготовленный изюм вместе с остатками коньяка. Вымешиваем.

Шаг 19. Перекладываем тесто в подходящую форму.

Ромовая баба классическая

Шаг 20. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 40-50 минут. Достаем угощения из формы и полностью даем им остыть.

Шаг 21. Отдельно варим сироп из сахара, воды и коньяка. Им поливаем нашу готовую бабу.

Ромовая баба классическая

Шаг 22. Для глазури вымешиваем сахарную пудру с водой и коньяком до получения однородной смеси. Ей обмазываем наши угощения.

Шаг 23. Домашняя ромовая баба с коньяком готова. Можно пробовать!

Ромовая баба классическая

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