Ромовая баба классическая

Ромовая баба – это интересная и яркая по вкусу сдоба , которую знают и любят многие. Ароматную выпечку можно подавать к чашке горячего чая или кофе. Для приготовления используйте нашу проверенную кулинарную подборку из восьми рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классическая ромовая баба по ГОСТу СССР в домашних условиях

Классическая ромовая баба по ГОСТу СССР в домашних условиях получается очень вкусной, ароматной и привлекательный. Такое угощение идеально подойдет как для чаепития в семейном кругу, так и для праздничного стола. Попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 250 гр.

Масло сливочное 100 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Вода 110 мл.

Свежие дрожжи 20 гр.

Соль 4 гр.

Для пропитки:

Сахар-песок 20 гр.

Изюм 50 гр.

Масло растительное для смазывания

Сахар-песок 65 гр.

Вода 90 мл.

Ром 40 мл. (темный)

Для глазури:

Сахар-песок 90 гр.

Вода 120 мл.

Лимонная кислота 1 ч.л.

Шаги 180 мин.

Как приготовить классическую ромовую бабу по ГОСТу СССР в домашних условиях? В сотейник выливаем теплую воду, выкладываем сливочное масло, также добавляем соль и сахар. Нагреваем продукты до температуры 35°, перемешиваем до растворения сухих крупинок. Сюда же отправляем свежие дрожжи, еще раз все перемешиваем. Важно, чтобы ваша масса не было горячей, а только лишь чуть теплой. Далее в эту смесь отправляем куриные яйца и вымешиваем все венчиком. Отмеряем необходимое количество муки и просеиваем ее в глубокую миску. В подготовленную муку переливаем нашу жидкую заготовку. Вымешиваем однородное тесто около 12 минут. В конце замеса вмешиваем изюм, который предварительно вымачиваем в роме. После закрываем его полотенцем и убираем в теплое место на 1 час. За это время тесто заметно увеличится в размере. Раскладываем тесто по формочкам, смазанным растительным маслом. Оставляем их в теплом месте на 20 минут. Затем отправляем в разогретую до 180° духовку на 20-25 минут. Остужаем заготовки, достаем из формы и переворачиваем. Прокалываем деревянной палочкой. Провариваем сироп из воды, рома и сахара. Им поливаем наши заготовки. Соединяем в сотейнике все продукты для глазури, доводим до кипения и варим около 3 минут, тщательно вымешиваем. Этой глазурью украшаем наш десерт. Классическая ромовая баба по ГОСТу СССР в домашних условиях готова. Подавайте к столу и пробуйте!

Ромовая баба с изюмом

Ромовая баба с изюмом порадует вас насыщенным вкусом, приятным ароматом и привлекательным внешним видом. Такую выпечку можно подавать с чашкой горячего чая, кофе и другими напитками по вкусу. Попробуйте приготовить угощение с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 0,25 ч.л.

Сахар ванильный – 1 пакет.

Изюм – 50 гр.

Для опары:

Мука – 210 гр.

Вода – 140 мл.

Дрожжи сухие – 5 гр.

Для пропитки:

Сахар-песок – 240 гр.

Вода – 240 мл.

Коньяк – 1 ст.л.

Для помадки:

Сахар-песок – 500 гр.

Вода – 170 мл.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом приготовим помадку. В кастрюлю выкладываем сахар, вливаем воду.

Шаг 2. Доводим до кипения, варим под крышкой пару минут. Далее крышку снимаем и продолжаем варить. На этом этапе вливаем лимонный сок. Провариваем еще пару минут до образования сиропа.

Шаг 3. Остужаем сироп до 60° и взбиваем до получения пышной белой массы. Прикрываем заготовку пищевой пленкой и оставляем на 12 часов при комнатной температуре.

Шаг 4. Для опары соединяем муку с дрожжами и теплой водой.

Шаг 5. Замешиваем однородное тесто-опару, закрываем его полотенцем и убираем в теплое место на 4 часа.

Шаг 6. К опаре просеиваем муку (из общего списка ингредиентов), добавляем яйца, соль, сахар и ванильный сахар.

Шаг 7. Замешиваем тесто и постепенно вмешиваем сюда размягченное сливочное масло. С маслом тесто вымешиваем около 5 минут.

Шаг 8. Заранее изюм заливаем кипятком на 10-15 минут и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 9. Вымешиваем тесто вместе с изюмом и убираем его в холодильник на 1 час, прикрыв полотенцем. Спустя час тесто еще раз перемешиваем и убираем в холодильник еще на полтора часа.

Шаг 10. Делим тесто на небольшие кусочки и раскладываем их по формочкам для кексов.

Шаг 11. Заготовки прикрываем полотенцем и оставляем на полтора часа при комнатной температуре.

Шаг 12. Затем отправляем в разогретую до 210° духовку на 40 минут. Остужаем, не вынимая из формочек.

Шаг 13. Для сиропа в кастрюле соединяем сахар и воду. Доводим до кипения и после провариваем около 2 минут до полного растворения сухого продукта. Далее вливаем коньяк и остужаем.

Шаг 14. Достаем ромовые бабы из формочек, переворачиваем их и прокалываем зубочисткой. Хорошенько пропитываем нашим сиропом. Для этого погружаем выпечку в сироп на 10-15 секунд.

Шаг 15. Готовую помадку прогреваем на водяной бане и обмазываем ей меньшую часть выпечки.

Шаг 16. Ромовая баба с изюмом готова. Угощайтесь!

Ромовая баба с шоколадной глазурью

Ромовая баба с шоколадной глазурью – это очень вкусный, аппетитный и привлекательный десерт для вашего праздника или семейного чаепития. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука – 600 гр.

Дрожжи сухие – 1,5 ч.л.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Соль – 0,25 ч.л.

Сахар ванильный – 1 пакет.

Изюм – 100 гр.

Вода – 1 ст.

Цедра лимона – 2 ст.л.

Для шоколадной глазури:

Молоко коровье – 3 ст.л.

Сахар-песок – 10 ст.л.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В теплой воде растворяем дрожжи, далее сюда отправляем сахар и немного муки. Вымешиваем.

Шаг 2. Оставляем опару в теплом месте на 15 минут.

Шаг 3. Сюда же опускаем размягченное сливочное масло, добавляем соль, обычный сахар и ванильный.

Шаг 4. Теперь сюда просеиваем необходимое количество муки.

Шаг 5. Хорошенько все вымешиваем и в тесто отправляем лимонную цедру.

Шаг 6. Снова все перемешиваем и добавляем изюм.

Шаг 7. Обминаем тесто руками и оставляем его в теплом месте на 1 час.

Шаг 8. Подготовим небольшие формочки для нашей выпечки. Их обмазываем маслом, обсыпаем манной крупой или мукой.

Шаг 9. В формочки выкладываем кусочки теста. Даем им постоять в теплом месте.

Шаг 10. После отправляем в разогретую до 180° духовку на 25 минут.

Шаг 11. Достаем угощение из формочек и остужаем на бумажном полотенце или на решетке.

Шаг 12. Для глазури прогреваем молоко, сливочное масло, какао и сахар. Провариваем до полной однородности. Затем этой смесью поливаем нашу выпечку.

Шаг 13. Ромовая баба с шоколадной глазурью готова. Скорее подавайте к столу!

Ромовая баба с коньяком в домашних условиях

Ромовая баба с коньяком в домашних условиях выходит насыщенной по вкусу, ароматной и привлекательный. Такое угощение идеально подойдет как для чаепития в семейном кругу, так и для праздничного стола. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 100 гр.

Вода – 100 мл.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Соль – 1 щепотка.

Маргарин – 100 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Изюм – 50 гр.

Коньяк – 25 мл.

Эссенция ромовая – 7 гр.

Маргарин сливочный – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Глазурь – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дрожжи разводим в теплой воде и смешиваем с частью муки. Перемешиваем все вместе, закрываем смоченным водой полотенцем и убираем в теплое место на 1 час.

Шаг 2. В готовую опару вливаем растопленный остывший маргарин, воду, также добавляем сахар-песок, соль, сахар ванильный и яйца. Перемешиваем.

Шаг 3. Просеиваем сюда оставшуюся муку и тщательно вымешиваем. В конце добавляем изюм.

Шаг 4. Руками вмешиваем изюм в тесто.

Шаг 5. Оставляем тесто в теплом месте на 1 час.

Шаг 6. Форму для выпекания смазываем маргарином и порционно выкладываем сюда тесто. Оставляем в теплом месте на час-полтора. Можно убрать в разогретую до 30° духовку.

Шаг 7. Спустя час наши заготовки заметно увеличатся в размере.

Шаг 8. Выпекаем угощение 15 минут при температуре 210°. После остужаем и достаем из формочек.

Шаг 9. Для сиропа сахар растворяем в воде и доводим до кипения, убираем пенку. В конце вливаем коньяк и охлаждаем.

Шаг 10. Полученным сиропом пропитываем наши бабы.

Шаг 11. Выкладываем заготовки в общую емкость. Даем сиропу хорошо впитаться около 1 часа.

Шаг 12. Подготовим глазурь по вкусу. Можно приготовить сахарную помадку.

Шаг 13. При необходимости, прогреваем ее на водяной бане.

Шаг 14. Обмазываем наши бабы аппетитной глазурью и даем застыть.

Шаг 15. Ромовая баба с коньяком в домашних условиях готова. Можно пробовать!

Итальянская ромовая баба в домашних условиях

Итальянская ромовая баба в домашних условиях порадует аппетитным видом и интересным вкусом. Приготовить привлекательную и яркую выпечку сможет каждый. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука – 550 гр.

Дрожжи сухие – 10 гр.

Ром – 100 мл.

Молоко коровье – 200 мл.

Сахар-песок – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Изюм – 150 гр.

Для пропитки:

Сахар-песок – 200 гр.

Вода – 300 мл.

Ром – 50 мл.

Для помадки:

Сахар-песок – 500 гр.

Вода – 200 мл.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Изюм вымачиваем в роме, оставляем на время приготовления опары.

Шаг 3. В глубокую миску вливаем теплое молоко, добавляем к нему чайную ложку сахара и хорошо перемешиваем.

Шаг 4. Сюда же отправляем дрожжи и еще раз перемешиваем.

Шаг 5. Всыпаем в заготовку 100 грамм муки, перемешиваем, прикрываем полотенцем и убираем в теплое место.

Шаг 6. Оставляем опару примерно на 30 минут.

Шаг 7. Отдельно растираем сливочное масло сахаром.

Шаг 8. В готовую опару разбиваем куриные яйца.

Шаг 9. Вмешиваем яйца в опару.

Шаг 10. Следом выкладываем сюда сливочное масло с сахаром.

Шаг 11. Снова все хорошенько перемешиваем.

Шаг 12. Из изюма сливаем ром, а сам продукт также отправляем в тесто.

Шаг 13. Снова все перемешиваем.

Шаг 14. Всыпаем оставшуюся просеянную муку и замешиваем однородное тесто.

Шаг 15. Закрываем его полотенцем и убираем в теплое место на 30 минут.

Шаг 16. Подготовим небольшие формочки. Их обмазываем маслом и выкладываем сюда тесто. Тестом заполняем половину формочки.

Шаг 17. Оставляем заготовки в теплом месте для подъема. Затем убираем в разогретую до 180° духовку на 25 минут.

Шаг 18. В сотейнике соединяем воду с сахаром. Ставим это на огонь.

Шаг 19. Доводим содержимое до кипения и варим до растворения крупинок сахара. В конце вливаем ром и убираем с огня.

Шаг 20. Также приготовим помадку. Сахар заливаем горячей водой и вымешиваем до растворения сухого продукта.

Шаг 21. Заготовку варим на умеренном огне. Доводим до кипения.

Шаг 22. После уменьшаем огонь и варим заготовку около 35 минут. В конце вливаем лимонный сок и перемешиваем. Даем остыть.

Шаг 23. Остывший сироп взбиваем до получения пышной белой массы.

Шаг 24. Готовые ромовые бабы прокалываем деревянной шпажкой.

Шаг 25. Узкую часть выпечки опускаем в пропитку.

Шаг 26. Далее перекладываем их на тарелку.

Шаг 27. Обмазываем поверхность приготовленной помадкой.

Шаг 28. Итальянская ромовая баба в домашних условиях готова. Угощайтесь!

Ромовая баба без дрожжей

Ромовая баба без дрожжей – это простой и быстрый вариант исполнения знаменитого и любимого многими десерта. Приготовить его сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких аппетитной выпечкой.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 270 гр.

Масло сливочное – 250 гр.

Яйцо – 4 шт.

Лимон – 1 шт.

Сахар-песок – 180 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Миндаль – 50 гр.

Орех грецкий – 50 гр.

Курага – 100 гр.

Ром – 80 мл.

Для сиропа:

Сахар-песок – 2 ст.л.

Коньяк – 1 ч.л.

Эссенция ромовая – 5 капель.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой посуде соединяем размягченное сливочное масло и сахар. Тщательно растираем.

Шаг 2. Разбиваем сюда куриные яйца и также выкладываем лимонную цедру. Вливаем ром.

Шаг 3. Просеиваем к продуктам муку и добавляем разрыхлитель. Хорошо все вымешиваем до однородности.

Шаг 4. Сюда же отправляем нарезанную курагу и измельченные орехи. Замешиваем тесто.

Шаг 5. Переливаем нашу заготовку в подходящую форму для выпекания. Отправляем угощение на 1 час в разогретую до 190° духовку.

Шаг 6. В это время приготовим сироп. Кипятим воду с сахаром пару минут, после остужаем до 40°. Вливаем коньяк и ромовую эссенцию.

Шаг 7. Остывшую бабу прокалываем и поливаем нашим сиропом.

Шаг 8. Ромовая баба без дрожжей готова. Украшайте глазурью и подавайте к столу!

Ромовая баба с помадкой в домашних условиях

Ромовая баба с помадкой в домашних условиях – это очень вкусное и привлекательное угощение для вашего чаепития. Такая аппетитная выпечка точно никого не оставит равнодушным. Для приготовления рекомендуем использовать проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 5 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Дрожжи свежие – 25 гр.

Масло сливочное – 100 гр. + для смазывания форм.

Яйцо – 3 шт.

Вода – 150 мл.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Изюм – 50 гр.

Соль – 1 щепотка.

Ром – по вкусу.

Ванилин – 2 гр.

Для пропитки:

Сахар-песок – 100 гр.

Ром – 40 мл.

Вода – 150 мл.

Сок лимона – 1 ст.л.

Для помадки:

Пудра сахарная – 6 ст.л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Кипяток – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее достаем из холодильника яйца и сливочное масло. Они должны быть комнатной температуры. Изюм можно сразу залить ромом.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем 150 просеянной грамм муки, 150 миллилитров теплой воды и свежие дрожжи. Хорошенько все перемешиваем, закрываем полотенцем и убираем в теплое место на 1 час. Можно поставить в разогретую до 30° духовку.

Шаг 3. Оставшуюся муку просеиваем и соединяем ее с подготовленные опарой. Сюда же разбиваем куриные яйца, выкладываем размягченное сливочное масло. Также добавляем соль и сахар. Начинаем вымешивать и в процессе по вкусу добавляем ванилин с ромом.

Шаг 4. Продолжаем вымешивать тесто до однородности. Убираем его в теплое место на 1 час.

Шаг 5. Готовое тесто выкладываем на рабочую поверхность. Вмешиваем в него изюм и тесто повторно убираем на 1 час в теплое место.

Шаг 6. Далее тесто разминаем руками и формируем длинный батон. Разрезаем его на восемь равных частей.

Шаг 7. Каждую часть теста выкладываем в подходящую формочку, смазанную сливочным маслом. Подойдут формы для кексов. Прикрываем заготовки полотенцем и оставляем в теплом месте на 40 минут.

Шаг 8. Далее заготовки убираем в разогретую до 200° духовку на 40 минут. По окончании выпекания даем полностью остыть.

Шаг 9. Для пропитки в кастрюле соединяем 150 миллилитров воды, лимонный сок, ром и сахар. Доводим массу до кипения и после остужаем до комнатной температуры.

Шаг 10. Каждую остывшую бабу нужно хорошо пропитать нашей смесью. Для этого опускайте бабы на 10 секунд в пропитку.

Шаг 11. Для помадки соединяем сахарную пудру и лимонный сок. Вымешиваем венчиком и постепенно вливаем кипяток. Получаем густую однородную смесь.

Шаг 12. Пропитанные бабы выкладываем меньшей стороной вверх. Эту часть обмазываем помадкой и даем ей застыть.

Шаг 13. Ромовая баба с помадкой в домашних условиях готова. Скорее пробуйте!

Домашняя ромовая баба с коньяком

Домашняя ромовая баба с коньяком получается очень вкусной, ароматной и аппетитной. Такая сочная и интересная выпечка идеально подойдет как для чаепития в семейном кругу, так и для праздничного стола. Попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Молоко коровье – 200 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Дрожжи сухие – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Ванилин – 1 гр.

Изюм – 100 гр.

Коньяк – 2 ст.л.

Для сиропа:

Сахар-песок – 70 гр.

Вода – 150 мл.

Коньяк – 60 мл.

Для глазури:

Пудра сахарная – 200 гр.

Вода – 20 мл.

Коньяк – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Изюм промываем и заливаем коньяком. Оставляем на время.

Шаг 2. В глубокую миску вливаем 130 миллилитров теплого молока. Сюда же отправляем дрожжи и столовую ложку сахара.

Шаг 3. Хорошенько все перемешиваем и оставляем на 10 минут. Далее добавляем 170 грамм муки.

Шаг 4. Из этой массы замешиваем тугое тесто.

Шаг 5. С одной стороны теста делаем несколько неглубоких надрезов.

Шаг 6. Готовое тесто погружаем в кастрюлю с теплой водой. Воду достаточно прогреть до температуры 40°.

Шаг 7. Закрываем заготовку пищевой пленкой и проделываем отверстия. Оставляем на 20-30 минут.

Шаг 8. В это время отделяем яичные белки от желтков. Белки взбиваем со щепоткой соли до пышной пены.

Шаг 9. Яичные желтки отдельно растираем с сахаром и ванилином.

Шаг 10. Обе массы соединяем друг с другом.

Шаг 11. Сюда же отправляем растопленное и остывшее сливочное масло. Также вливаем оставшееся теплое молоко.

Шаг 12. Подросшее тесто аккуратно извлекаем из воды.

Шаг 13. Перекладываем его в общую заготовку.

Шаг 14. Хорошенько все перемешиваем и просеиваем сюда оставшуюся муку.

Шаг 15. Снова все хорошенько вымешиваем в течение 5 минут.

Шаг 16. Далее тесто закрываем пищевой пленкой, проделываем отверстия и оставляем в теплом месте на 50 минут.

Шаг 17. За это время тесто заметно увеличится в объеме.

Шаг 18. В подошедшее тесто кладем подготовленный изюм вместе с остатками коньяка. Вымешиваем.

Шаг 19. Перекладываем тесто в подходящую форму.

Шаг 20. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 40-50 минут. Достаем угощения из формы и полностью даем им остыть.

Шаг 21. Отдельно варим сироп из сахара, воды и коньяка. Им поливаем нашу готовую бабу.

Шаг 22. Для глазури вымешиваем сахарную пудру с водой и коньяком до получения однородной смеси. Ей обмазываем наши угощения.

Шаг 23. Домашняя ромовая баба с коньяком готова. Можно пробовать!