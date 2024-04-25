Самый быстрый торт в мире. Чудесный бисквит, нежный крем и глянцевая глазурь

Первые торты появились ещё в Древнем Риме. Они представляли собой горку из слоёного теста с орехами, фруктами и мёдом.

В Средневековье торты стали готовить из бисквитного, песочного и слоёного теста. Их украшали глазурью, кремом, фруктами и орехами.

Во времена эпохи Возрождения торты стали ещё более изысканными. В их приготовлении начали использовать экзотические ингредиенты, такие как шоколад, ваниль и специи. Торты превратились в настоящие произведения искусства, которые подавали на роскошных пирах во дворцах.

В XIX веке торты стали доступны не только богатым людям, но и среднему классу. Появились новые рецепты тортов, которые были проще и доступнее. Расскажем, как можно приготовить быстрый и легкий торт.

Ингредиенты для бисквита:

яйца — 5 шт.;

яичные белки — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 210 г;

мука — 180 г;

разрыхлитель;

крахмал — 50 г;

растительное масло — 80 мл.

Ингредиенты для заварного крема:

сахар — 100 г;

ванилин;

яичные желтки — 2 шт.;

крахмал — 3 ст.л.;

молоко — 600 мл;

сливочное масло — 180 г.

Приготовление торта:

В миске взбиваем яйца с белками, солим и доводим до пышной белой пены. В яичную массу высыпаем сахар, перемешиваем аккуратно лопаткой.

Постепенно просеиваем в яичную массу муку и разрыхлитель, высыпаем крахмал и замешиваем слегка жидкое тесто. Вливаем в тесто растительное масло, продолжаем вымешивать.

Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем бисквит при 170 градусах 25 минут.

Для крема в сотейнике смешиваем желтки с сахаром и ванилином. Добавляем в смесь крахмал, вливаем молоко и снова перемешиваем.

На медленном огне варим смесь до загустения, постоянно помешиваем. После закипания варим крем 30 секунд, а затем снимаем с огня.

Перекладываем крем в миску, накрываем пленкой в контакт и оставляем остужаться. В это время делим бисквит на два тонких коржа, разрезаем поперек на 4 коржа.

Взбиваем сливочное масло до побеления миксером, постепенно к нему добавляем заварную основу. Пропитываем каждый корж молоком, смазываем кремом и собираем торт.

Верхушку и стенки торта тоже смазываем кремом.

Оставляем торт в холодильнике на час.

Можно для торта сделать шоколадную глазурь, растопив в микроволновке шоколад с маслом. Получается мягкий, пропитанный, воздушный торт.