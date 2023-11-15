Мы еще такого не ели: приготовьте идеальное чесночное масло для вкусных завтраков

Если вы любите сливочное масло, попробуйте обогатить его вкус чесноком. По этому простому рецепту вы получите намазку, которую трудно не съесть до конца.

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Это чесночное масло готовится очень просто и получается нереально вкусным. Ингредиенты есть чуть ли не у каждого в холодильнике.

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Рецепт душистого чесночного масла

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 20 зубчиков чеснока;

– 40 миллилитров масла;

– 120 граммов сливочного масла;

– 5 – 10 грамм любимой зелени;

– 1 чайная ложка соли. ⠀ ⠀

Приготовление:

Очищенный чеснок залейте растительным маслом и запекайте 30 минут при 180 градусах. В процессе можно несколько раз перемешать. Чеснок просто должен стать мягким и чуть золотистым, так что следите, чтобы он не сгорел. Слейте масло. Затем его можно использовать для салата или приготовления других блюд. Охладите чеснок до теплого состояния. Положите в блендер холодное сливочное масло, чеснок, зелень, соль и взбейте до однородности. Готовое масло переложите в форму и храните в холодильнике. Подавайте с поджаренным хлебом.

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