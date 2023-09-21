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Торт «Павлова» с лимонным кремом

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Торт «Павлова» с лимонным кремом

Торт «Павлова» — легенда в мире десертов. Он назван на честь известной балерины. И, как девушки, занимающиеся данной профессией, десерт отличается особой хрупкостью и невесомостью. По классическому рецепту его готовят из хрустящего безе, воздушного сливочного крема и свежих ягод. Мы же предлагаем вам сделать более оригинальную его вариацию. Нежный торт «Павлова» с лимонным кремом точно сведет вас с ума!

В состав этого десерта входят взбитые сливки, как и в традиционном рецепте. Стоит отметить, что емкость и миксер, предназначенные для взбивания, должны быть сухими и максимально чистыми. Лишь тогда вы добьетесь нужной консистенции сливок.

Как готовится торт «Павлова» с лимонным кремом

Следуя нашей пошаговой инструкции, вы сможете приготовить не классическую меренгу, отличающуюся белоснежным цветом, а более интересную ее версию. Безе выйдет кремовым и будет иметь трещинки. Такой результат достигается за счет более высокой температуры, при которой выпекается меренга.

Ингредиенты

Лимон2 шт. Сливки300 мл Яйцо4 шт. Сахарная пудра200 г Кукурузный крахмал1 ст. л. Сахар150 г Лимонный сок100 г Сливочное масло80 г Миндальные лепестки50 г

Приготовление

    Натираем на терке цедру 2 тщательно помытых крупных лимонов. Выжимаем из них сок. Готовим меренгу. Отделяем белки от желтков. Взбиваем белки миксером до пышной пены. Добавляем 200 г сахарной пудры. Взбиваем всё до плотной массы. Вливаем в белковую массу лимонный сок из двух цитрусовых. Всыпаем кукурузный крахмал. Хорошенько всё перемешиваем.Застилаем противень пекарской бумагой. Равномерно распределяем по нему меренгу. Отправляем в разогретую до 130 градусов духовку на 90 минут. Потом выключаем духовой шкаф. Приоткрываем его дверцу и оставляем так безе до полного остывания (на 3 часа).

    Торт «Павлова» с лимонным кремом

    Готовим лимонный курд. В сотейнике соединяем яичные желтки с сахаром. Слегка их перемешиваем венчиком. Вливаем 100 мл лимонного сока. Добавляем цитрусовую цедру и размягченное сливочное масло. Отправляем на огонь.Варим смесь до загустения, активно ее помешивая. До кипения не доводим. Процеживаем полученную массу через сито. Накрываем ее пищевой пленкой в контакт. Даем крему полностью остыть.

    Торт «Павлова» с лимонным кремом

    На безе выкладываем лимонный крем, равномерно его распределяя. Затем взбиваем охлажденные сливки жирностью 33 % до мягких пиков. Выкладываем их сверху на курд. Подсушиваем на сковороде (без добавления масла) миндальные лепестки. Посыпаем ими верх десерта. Готово!

    Торт «Павлова» с лимонным кремом

Кстати, украшать такой торт из безе вы можете не только миндальными лепестками. Натрите на мелкой терке лимонную цедру. А затем задекорируйте с ее помощью верхушку десерта. Будет очень красиво!

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