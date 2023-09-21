Торт «Павлова» — легенда в мире десертов. Он назван на честь известной балерины. И, как девушки, занимающиеся данной профессией, десерт отличается особой хрупкостью и невесомостью. По классическому рецепту его готовят из хрустящего безе, воздушного сливочного крема и свежих ягод. Мы же предлагаем вам сделать более оригинальную его вариацию. Нежный торт «Павлова» с лимонным кремом точно сведет вас с ума!

В состав этого десерта входят взбитые сливки, как и в традиционном рецепте. Стоит отметить, что емкость и миксер, предназначенные для взбивания, должны быть сухими и максимально чистыми. Лишь тогда вы добьетесь нужной консистенции сливок.

Как готовится торт «Павлова» с лимонным кремом

Следуя нашей пошаговой инструкции, вы сможете приготовить не классическую меренгу, отличающуюся белоснежным цветом, а более интересную ее версию. Безе выйдет кремовым и будет иметь трещинки. Такой результат достигается за счет более высокой температуры, при которой выпекается меренга.

Ингредиенты

Лимон2 шт. Сливки300 мл Яйцо4 шт. Сахарная пудра200 г Кукурузный крахмал1 ст. л. Сахар150 г Лимонный сок100 г Сливочное масло80 г Миндальные лепестки50 г

Приготовление

Натираем на терке цедру 2 тщательно помытых крупных лимонов. Выжимаем из них сок. Готовим меренгу. Отделяем белки от желтков. Взбиваем белки миксером до пышной пены. Добавляем 200 г сахарной пудры. Взбиваем всё до плотной массы. Вливаем в белковую массу лимонный сок из двух цитрусовых. Всыпаем кукурузный крахмал. Хорошенько всё перемешиваем.Застилаем противень пекарской бумагой. Равномерно распределяем по нему меренгу. Отправляем в разогретую до 130 градусов духовку на 90 минут. Потом выключаем духовой шкаф. Приоткрываем его дверцу и оставляем так безе до полного остывания (на 3 часа). Готовим лимонный курд. В сотейнике соединяем яичные желтки с сахаром. Слегка их перемешиваем венчиком. Вливаем 100 мл лимонного сока. Добавляем цитрусовую цедру и размягченное сливочное масло. Отправляем на огонь.Варим смесь до загустения, активно ее помешивая. До кипения не доводим. Процеживаем полученную массу через сито. Накрываем ее пищевой пленкой в контакт. Даем крему полностью остыть. На безе выкладываем лимонный крем, равномерно его распределяя. Затем взбиваем охлажденные сливки жирностью 33 % до мягких пиков. Выкладываем их сверху на курд. Подсушиваем на сковороде (без добавления масла) миндальные лепестки. Посыпаем ими верх десерта. Готово!

Кстати, украшать такой торт из безе вы можете не только миндальными лепестками. Натрите на мелкой терке лимонную цедру. А затем задекорируйте с ее помощью верхушку десерта. Будет очень красиво!