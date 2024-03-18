Вы поблагодарите себя за такую заготовку: рецепт вкуснейшей консервированной рыбы в масле

Рыбные консервы очень просто сделать дома. Так вы точно будете уверенными в качестве ингредиентов.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Эти консервы готовятся в стеклянных банках в духовке. Рецепт удобен для переработки большого объема свежей рыбы.

Стоит попробовать Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Рыбные консервы в масле в домашних условиях

Время : 5 часов

: 5 часов Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм рыбы;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 100 миллилитров масла;

– перец черный горошек по вкусу;

– перец душистый горошек по вкусу;

– 1 лавровый лист на банку. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ «Водний Світ» – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!

Приготовление:

Почистите тушки от чешуи, голов и внутренностей. Хорошо промойте, нарежьте кусочками, переложите в глубокую посуду, посыпьте солью и перемешайте. По чистым сухим банкам разложите горошки перца и лавровые листья. Туда же компактно сложите кусочки рыбы. Противень застелите полотенцем и на него налейте небольшое количество воды. Затем на противень поставьте банки с рыбой. В чистых крышках для закатывания удалите все резинки, чтобы в духовке они не стали жесткими. Банки с рыбой прикройте крышками и поставьте в духовку на час при 110 градусах. Через час температуру духовки надо увеличить до 150 градусов и томить консервы еще один час. После этого в каждую банку налейте по 50 миллилитров масла и до верха банок долейте чистой воды. Оставьте консервы с маслом готовиться при той же температуре еще в течение 2 часов. После окончания процесса приготовления банки с консервами следует герметично закрыть крышками с резинками.

Любите рыбу и морепродукты? Узнайте, как выбрать свежую сельдь и с чем она лучше всего сочетается.