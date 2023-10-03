Джезерье из моркови: восточная сладость

Джезерье — популярный турецкий десерт, который готовится путем уваривания моркови или зерен граната. Также встречаются его вариации из киви или же из тыквы. Во всех случаях такая восточная сладость имеет сказочный вкус. Сегодня мы научим вас готовить джезерье из моркови, что отличается очень ярким и аппетитным цветом.

Для этого вам понадобится довольно недорогой набор продуктов. Морковь, сахар, орехи и кокосовая стружка — основные компоненты для приготовления этого восточного лакомства, которые можно купить в абсолютно любом магазине.

Как приготовить джезерье из моркови: небольшой нюанс

Во время варки овоща нужно быть очень внимательным. Дело в том, что под конец приготовления морковь может быстро пригореть ко дну сотейника либо кастрюльки. Из-за этого советуем очень активно ее перемешивать, чтобы не допустить этого.

Ингредиенты

Морковь500 г Сахар200 г Кокосовая стружка80 г Вода1 стак. Ванильный сахар7 г Грецкие орехи60 г

Приготовление

Очищаем морковь. Натираем ее на мелкой терке. Всыпаем морковь в сотейник. Добавляем сахар. Хорошенько всё перемешиваем. Вливаем к моркови 0,5 стак. чистой воды. Снова перемешиваем. Отправляем сотейник на плиту, установив средний нагрев. Всыпаем к моркови ванильный сахар. Всё перемешиваем. Варим морковь, периодически ее помешивая, до испарения жидкости. Измельчаем грецкие орехи. Всыпаем их в полиэтиленовый пакет. Стучим по орехам скалкой для получения крупной крошки.После испарения всей жидкости из сотейника с морковью вливаем еще 0,5 стак. воды. Варим всё до однородной густой массы, активно помешивая. Когда жидкость испарится, убираем сотейник с плиты. Даем остыть.Выкладываем на рабочую поверхность большой кусок пищевой пленки. Посыпаем ее кокосовой стружкой, не допуская большого количества пробелов.На кокосовый слой выкладываем руками, смоченными водой, остывшую морковную массу. Равномерно распределяем ее по стружке, формируя прямоугольный пласт. Посыпаем морковь измельченными грецкими орехами, слегка их вдавливая. С помощью пищевой пленки заворачиваем всё в очень плотный рулет. Помещаем рулет в холодильник на 2 часа. Готово!

Потом снимите пищевую пленку с рулета, делая это максимально аккуратно. Далее разрежьте его на небольшие кусочки. Предупреждаем, морковь будет прилипать к ножу, потому его следует предварительно смочить водой.