Описание приготовления:
Основу для рулета приготовить легко и просто. Для начинки помимо рыбы используем сливочный крем-сыр. Рулет из шпината с копчёным лососем выходит очень нежным и аппетитным, он буквально тает во рту. Подавать закуску к столу можно самостоятельно.
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Шпинат / Лосось / Зелень Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Шпинат 80 Грамм
- Мука пшеничная 60 Грамм
- Куриные яйца 2 Штуки
- Сметана 25 Грамм
- Разрыхлитель 2 Грамма
- Сливочный крем сыр 100 Грамм
- Копченый лосось 200 Грамм
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
184 ккал
Калорийность
7 г
Белки
8 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рулет из шпината с копченым лососем»
Подготовьте ингредиенты.
Аккуратно разбейте яйца, отдельно белки от желтков. Желтки переложите в миску или чашу блендера. Шпинат припустите на сковороде, или можете использовать замороженный. Добавьте шпинат к желткам, туда же добавьте сметану.
Взбейте шпинат погружным блендером, переложите массу в миску.
Добавьте в шпинатную массу муку и разрыхлитель.
Перемешайте аккуратно все при помощи ложки или лопатки.
Белки взбейте до пиков — 2-3 минуты, при помощи миксера.
Переложите шпинатную массу в белки, добавьте соль и перец по вкусу.
Аккуратно перемешайте все и разогрейте духовку до 180 градусов.
Противень смажьте маслом и выложите ровным слоем тесто. Выпекайте 20 минут.
Готовый корж смажьте крем-сыром и выложите рыбу.
Сверните заготовку рулетом, отправьте в холодильник на час и после можете подавать к столу.
Приятного аппетита!