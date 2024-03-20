Описание приготовления:

Основу для рулета приготовить легко и просто. Для начинки помимо рыбы используем сливочный крем-сыр. Рулет из шпината с копчёным лососем выходит очень нежным и аппетитным, он буквально тает во рту. Подавать закуску к столу можно самостоятельно.

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Шпинат / Лосось / Зелень Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Шпинат 80 Грамм

Мука пшеничная 60 Грамм

Куриные яйца 2 Штуки

Сметана 25 Грамм

Разрыхлитель 2 Грамма

Сливочный крем сыр 100 Грамм

Копченый лосось 200 Грамм

Масло растительное 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

184 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рулет из шпината с копченым лососем»

Подготовьте ингредиенты.

Аккуратно разбейте яйца, отдельно белки от желтков. Желтки переложите в миску или чашу блендера. Шпинат припустите на сковороде, или можете использовать замороженный. Добавьте шпинат к желткам, туда же добавьте сметану.

Взбейте шпинат погружным блендером, переложите массу в миску.

Добавьте в шпинатную массу муку и разрыхлитель.

Перемешайте аккуратно все при помощи ложки или лопатки.

Белки взбейте до пиков — 2-3 минуты, при помощи миксера.

Переложите шпинатную массу в белки, добавьте соль и перец по вкусу.

Аккуратно перемешайте все и разогрейте духовку до 180 градусов.

Противень смажьте маслом и выложите ровным слоем тесто. Выпекайте 20 минут.

Готовый корж смажьте крем-сыром и выложите рыбу.

Сверните заготовку рулетом, отправьте в холодильник на час и после можете подавать к столу.

Приятного аппетита!