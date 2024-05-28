Рецепт: Стейки — в духовке

Ингредиенты:

свиные стейки — 8 шт;

масло сливочное — 200 гр;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Решили мы однажды пожарить шашлычков на праздник, но увы погода решила по-другому. И пришлось придумывать на ходу что же делать со стейками. Я поступила так: взяла стейки свиные, промыла под проточной водой, обсушила полотенцем. Выложила для удобства на поднос.

Добавила соль, перец, смесь приправ, растерла по каждому стейку. И в таком виде дала постоять несколько часов.

Когда стейки просолились, я их обжарила на сковороде на сильном огне до румяного цвета.

После обжаривания всех стейков, я выложила их на противень и отправила в разогретую до двухсот градусов духовку запекаться до готовности. Но перед тем как отправить стейки в духовку, на каждый стейк я положила кусочек сливочного масла (у меня домашнее).

Сливочное масло не дает стейку высохнуть, делая его сочным. Достаю стейки из духовки и накрываю фольгой, так стейки должны постоять около десяти минут.

Под фольгой они доготавливаются и становятся более сочными. Стейки я подавала с картофельным пюре.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.