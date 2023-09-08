Вкусно и сбалансировано: чем наполнить ланч бокс в школу и работу

Самое теплое время года завершилось, а с ним – сезон отпусков и каникул. Школьники возвращаются за парту, а их родители – на работу. А приемы пищи вне дома становятся неотъемлемой частью будней. Следовательно, возникает вопрос: как подготовить вкусный, а главное – сбалансированный обед для себя или семьи?

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Следящие за здоровьем своей семьи знают, что однообразные варианты перекусов – не вариант. При регулярном несбалансированном рационе организм не получает достаточного количества необходимых питательных веществ. Из-за этого нарушаются обменные процессы, а дефицит некоторых из них, например белка, может спровоцировать анемию, информирует 24 Канал.

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Также лучше отказаться от бутербродов из белого хлеба, сливочного масла и колбасы. Этому есть несколько причин. Первая – набор не слишком здоровых продуктов. К примеру, белый хлеб имеет высокий гликемический индекс. Такой перекус стремительно повысит уровень сахара в крови, однако уже через несколько часов голод усилится. Ситуацию никак не улучшит колбаса, в которой содержится много соли, что увеличивает нагрузку на сердце. Финальным аккордом станет масло с его холестеринами.

Отдельно следует сказать и о нарушении работы желудочно-кишечного тракта, которое может вызвать чрезмерную любовь к перекусам всухомятку. А также риск ожирения.

Конечно, все это чревато, когда бутерброды становятся основой рациона и являются неизменной идеей для ланча. Чтобы избежать неприятного сценария, лучше позаботиться о других форматах пищи, которую удобно брать с собой.

Говяжьи котлеты – идеальный ингредиент для блюда в ланч бокс / Фото Shutterstock

Такой альтернативой должны стать вкусные сочетания, содержащие весь комплекс питательных элементов. Чтобы это было удобно и эстетично, предлагаем формировать обеды в удобные ланчи боксы. А для экономии времени – выбирать простые в приготовлении ингредиенты.

Говядина как центральный элемент ланч бокса

Белок является главным «строительным материалом» нашего организма. Он играет решающую роль в его росте и развитии, а также является необходимым элементом для регенерации клеток. Благодаря белку мы получаем нужную нам энергию для эффективного и продуктивного рабочего дня. Следовательно, продукты, богатые этими питательными веществами, обязательно должны присутствовать в меню.

Известно, что больше всего белка содержится именно в мясе. Особая богатая им говядина. Из 100 г нежирного продукта можно получить до 27 граммов протеина. К тому же этот вид мяса легко сочетать с другими ингредиентами. При этом украинские производители предлагают уже готовые решения, способные упростить укомплектование обед боксов.

Говяжьи котлеты подходят не только для бургеров / Фото Skott Smeat

Именно таким решением является котлета для бургера. ТМ Skott Smeat, специализирующаяся на изготовлении отборной 100% фермерской говядины. Продукт можно приобрести в двух вариантах: охлажденном и замороженном. Но главное – оба варианта говяжьей котлеты невероятно вкусны.

Кроме этого, производитель имеет в своем ассортименте колбаски, фарши, митболы и прочее. А с их кебабом удастся создать невероятные роллы из лаваша. Следовательно, выбирая Skott Smeat для ежедневных ланчей, вы получаете множество преимуществ:

легкость в приготовлении . Чтобы получить богатое белком основание для перекуса, достаточно поджарить выбранное изделие всего по несколько минут с каждой стороны.

. Чтобы получить богатое белком основание для перекуса, достаточно поджарить выбранное изделие всего по несколько минут с каждой стороны. удобно есть, где бы вы ни были. Котлеты для бургера и кебаб не нуждаются в дополнительных приборах – их можно есть руками. Чтобы это было удобнее, советуем поместить их в свежую булочку или лаваш. Кроме того, эти продукты идеально подходят под размеры стандартных ланч боксов, а потому транспортировать их максимально удобно;

Котлеты для бургера и кебаб не нуждаются в дополнительных приборах – их можно есть руками. Чтобы это было удобнее, советуем поместить их в свежую булочку или лаваш. Кроме того, эти продукты идеально подходят под размеры стандартных ланч боксов, а потому транспортировать их максимально удобно; подходят для приема пищи в любое время суток. Благодаря богатому содержанию белка, котлеты и кебабы, ТМ Skott Smeat идеальны как для завтраков или обедов, так и для ужина. Так что готовить перекусы можно и для детей, которые посещают репетиторов или творческие кружки во внешкольное время;

разные способы подачи. Котлеты отлично подходят для изготовления бургера, но этим их способности не ограничиваются. Они будут невероятно смаковать без дополнений, а также станут сытным дополнением к гарниру или салату. То же самое можно сказать и о кебабе, который идеально впишется в плов или салаты.

Говяжий кебаб / Фото Skott Smeat

Достоинства продукта очевидны. А как насчет конкретных примеров? Делимся тремя вариантами блюд с говядиной, которые будут идеальным наполнением для обеда ланч боксов.

Бургер с говяжьей котлетой

Время: 25 минут

25 минут Порции: 1

Бургер с говяжьей котлетой / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– говяжья котлета ТМ Skott Smeat;

– булочка для бургера (с кунжутом или цельнозерновая);

– помидор;

– красный лук;

– листья салата;

– ломтик сыра чедер;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 чайная ложка майонеза;

– 1 чайная ложка кетчупа;

– масло или масло для обжаривания.

Приготовление:

Разрезаем булочку пополам, обжариваем на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Обжариваем котлету с обеих сторон по 2,5 – 3 минуты на сковороде с минимальным количеством масла или масла. В конце выкладываем ломтик сыра, чтобы он расплавился.

На низ булочки кладем горчицу, котлету с творогом и нарезанные кольца лука. Добавляем кольца помидоров и листьев салата.

Выкладываем смешанный соус из майонеза и кетчупа, накрываем другой половинкой булочки.

Котлета со свежим салатом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Салат с говяжьей котлетой / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– говяжья котлета ТМ Skott Smeat;

– 1 помидор;

– микс зелени;

– 2 ложки сметаны;

– половина огурца;

– 1 небольшая луковица;

– чеснок (по желанию);

– 1 кровати масла;

– 1 ложка оливкового масла;

– соль.

Приготовление:

Разогреваем сковороду со сливочным маслом и растительным маслом. Обжариваем котлету с обеих сторон по 3-5 минут.

Для соуса смешиваем натертый огурец, сметану, специи и выжатый чеснок.

Нарезаем помидор произвольными кусочками, лук режем полукольцами, петрушку рвём руками. Смешиваем со специями и растительным маслом.

Подаем котлету с салатом и соусом.

Кебаб в лаваше

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Кебаб в лаваше / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– кебаб ТМ Skott Smeat;

– 2 тонких лаваша;

– помидоры черри;

– половина болгарского перца;

– 1 огурец;

– листья салата;

– 2 столовая ложка густого греческого йогурта;

– 1 чайная ложка горчицы;

– кинза;

– масло или масло для жарки.

Приготовление:

Смешиваем горчицу, греческий йогурт и мелко нарезанную кинзу. Готовым соусом смазываем каждый лаваш.

Моем помидор, огурец, болгарский перец и листья салата. Нарезаем огурец кружочками, томаты делим на четверти, перец режем соломкой.

Выкладываем на лаваш обжаренный кебаб, листья салата, овощи. Заворачиваем все в аккуратный рулет.

Разрежьте каждый рулет на две части, которые с легкостью поместятся в обед бокс.

Приятного аппетита!