ГлавнаяРецептыТакой вкусной картошки вы еще не ели: элементарный рецепт в духовке Такой вкусной картошки вы еще не ели: элементарный рецепт в духовке На чтение: 1 минута Пожалуй, картофель является едва ли не самым любимым гарниром среди украинцев. Чтобы разнообразить свое меню, попробуйте воспользоваться этим рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Особый вкус придаст соус. Сохраните себе этот рецепт – он вполне может стать вашим любимым. Стоит попробовать Простой секрет идеальных пирожков: рецепт мегапышного теста «Водолаз» Рецепт вкусного картофеля в духовке Время: 55 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм картофеля; – соль, перец по вкусу. Соус: – 1 запеченный чеснок; – 3 столовые ложки соевого соуса; – 2 столовые ложки кетчупа; – 1 столовая ложка меда; – 0,5 чайной ложки горчицы; – соль, перец по вкусу; – 1 чайная ложка копченой паприки; – сухой имбирь на кончике ножа; – острый перец по желанию. Приготовление: Разогрейте духовку до 200 градусов. Почистите и порежьте на средние куски картофель. Отварите в подсоленной воде 10 – 15 минут. На застеленный пергаментом противень влейте 50 миллилитров масла и поставьте в духовку на 10 – 15 минут. Достаньте, посыпьте солью и всыпьте картофель. Перемешайте и поставьте запекаться до готовности. Тем временем смешайте все ингредиенты для соуса. Полейте им уже готовый картофель и перемешайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить картофельные лодочки с селедкой. Поделитесь с друзьями