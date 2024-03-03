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Такой вкусной картошки вы еще не ели: элементарный рецепт в духовке

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Такой вкусной картошки вы еще не ели: элементарный рецепт в духовке

Пожалуй, картофель является едва ли не самым любимым гарниром среди украинцев. Чтобы разнообразить свое меню, попробуйте воспользоваться этим рецептом.

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Особый вкус придаст соус. Сохраните себе этот рецепт – он вполне может стать вашим любимым.

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Рецепт вкусного картофеля в духовке

  • Время: 55 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– соль, перец по вкусу.

Соус:
– 1 запеченный чеснок;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 2 столовые ложки кетчупа;
– 1 столовая ложка меда;
– 0,5 чайной ложки горчицы;
– соль, перец по вкусу;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– сухой имбирь на кончике ножа;
– острый перец по желанию.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Почистите и порежьте на средние куски картофель. Отварите в подсоленной воде 10 – 15 минут.
  3. На застеленный пергаментом противень влейте 50 миллилитров масла и поставьте в духовку на 10 – 15 минут.
  4. Достаньте, посыпьте солью и всыпьте картофель. Перемешайте и поставьте запекаться до готовности.
  5. Тем временем смешайте все ингредиенты для соуса. Полейте им уже готовый картофель и перемешайте.

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