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В 10 раз вкуснее, чем обычная: проверенный рецепт пасхи на сметане

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В 10 раз вкуснее, чем обычная: проверенный рецепт пасхи на сметане

Попробуйте в этом году приготовить пасху на сметане. Она всегда получается пышной и очень нежной.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот рецепт совсем не сложный. Такой кулич точно получится.

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Пасха на сметане

  • Время: 2 часа + 3 часа на подрастание теста
  • Порций: 10

Ингредиенты:
– 500 миллилитров молока;
– 1 килограмм муки;
– 200 граммов масла;
– 100 граммов сметаны;
– 600 граммов сахара;
– 70 граммов дрожжей;
– 10 яиц;
– 5 граммов соли;
– 1,5 столовой ложки растительного масла;
– ванильный сахар по вкусу;
– изюм по желанию.

Приготовление:

  1. В кастрюлю налейте молоко и подогрейте на маленьком огне. Добавьте 350 граммов сахара и перемешивайте, пока он не растворится
  2. Часть молока перелейте в другую посуду и добавьте дрожжи. Перемешайте и перелейте обратно.
  3. В чистую посуду высыпьте оставшийся сахар, добавьте яйца и взбивайте с помощью миксера.
  4. Сливочное масло разделите на 2 части. Одну из них растопите и влейте к молочной смеси. Тщательно перемешайте.
  5. Вылейте к массе молоко, добавьте муку, сметану и замесите тесто.
  6. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 – 3 часа.
  7. Далее вымешивайте тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам, добавьте изюм, апельсиновую цедру или цукаты по вкусу.
  8. Выложите тесто в формы для выпекания куличей и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.

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