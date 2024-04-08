ГлавнаяРецептыВ 10 раз вкуснее, чем обычная: проверенный рецепт пасхи на сметане В 10 раз вкуснее, чем обычная: проверенный рецепт пасхи на сметане На чтение: 2 минуты Попробуйте в этом году приготовить пасху на сметане. Она всегда получается пышной и очень нежной. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот рецепт совсем не сложный. Такой кулич точно получится. Стоит попробовать Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Пасха на сметане Время: 2 часа + 3 часа на подрастание теста Порций: 10 Ингредиенты: – 500 миллилитров молока; – 1 килограмм муки; – 200 граммов масла; – 100 граммов сметаны; – 600 граммов сахара; – 70 граммов дрожжей; – 10 яиц; – 5 граммов соли; – 1,5 столовой ложки растительного масла; – ванильный сахар по вкусу; – изюм по желанию. Приготовление: В кастрюлю налейте молоко и подогрейте на маленьком огне. Добавьте 350 граммов сахара и перемешивайте, пока он не растворится Часть молока перелейте в другую посуду и добавьте дрожжи. Перемешайте и перелейте обратно. В чистую посуду высыпьте оставшийся сахар, добавьте яйца и взбивайте с помощью миксера. Сливочное масло разделите на 2 части. Одну из них растопите и влейте к молочной смеси. Тщательно перемешайте. Вылейте к массе молоко, добавьте муку, сметану и замесите тесто. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 – 3 часа. Далее вымешивайте тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам, добавьте изюм, апельсиновую цедру или цукаты по вкусу. Выложите тесто в формы для выпекания куличей и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить еще одну невероятно вкусную паску от Лилии Цвит. Поделитесь с друзьями