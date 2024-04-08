В 10 раз вкуснее, чем обычная: проверенный рецепт пасхи на сметане

Попробуйте в этом году приготовить пасху на сметане. Она всегда получается пышной и очень нежной.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот рецепт совсем не сложный. Такой кулич точно получится.

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Пасха на сметане

Время : 2 часа + 3 часа на подрастание теста

: 2 часа + 3 часа на подрастание теста Порций: 10

Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока;

– 1 килограмм муки;

– 200 граммов масла;

– 100 граммов сметаны;

– 600 граммов сахара;

– 70 граммов дрожжей;

– 10 яиц;

– 5 граммов соли;

– 1,5 столовой ложки растительного масла;

– ванильный сахар по вкусу;

– изюм по желанию.

Приготовление:

В кастрюлю налейте молоко и подогрейте на маленьком огне. Добавьте 350 граммов сахара и перемешивайте, пока он не растворится Часть молока перелейте в другую посуду и добавьте дрожжи. Перемешайте и перелейте обратно. В чистую посуду высыпьте оставшийся сахар, добавьте яйца и взбивайте с помощью миксера. Сливочное масло разделите на 2 части. Одну из них растопите и влейте к молочной смеси. Тщательно перемешайте. Вылейте к массе молоко, добавьте муку, сметану и замесите тесто. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 – 3 часа. Далее вымешивайте тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам, добавьте изюм, апельсиновую цедру или цукаты по вкусу. Выложите тесто в формы для выпекания куличей и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.

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