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Салат «Гнездо глухаря» классический

На чтение: 12 минут
Салат «Гнездо глухаря» классический

Салат «Гнездо глухаря» – это невероятно вкусное и яркое угощение для домашнего или праздничного стола. Такая закуска никого не оставит равнодушным, а приготовить ее не составит особого труда. Для приготовления используйте кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классический салат «Гнездо глухаря» с курицей

Классический салат «Гнездо глухаря» с курицей – это яркое угощение для вашего домашнего стола или праздника. Такая закуска порадует оригинальной подачей и питательными свойствами. Для приготовления салата используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Ингредиенты –+6 порц.

  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Куриное филе 200 гр.
  • Картофель 3 шт.
  • Огурец 1 шт.
  • Лук красный ½ шт.
  • Укроп 1 пучок
  • Майонез 3 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Специи для курицы 1 ч.л.
  • Яйцо перепелиное 3 шт.
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 40 мин.

  1. Салат «Гнездо глухаря» классический

    Классический салат «Гнездо глухаря» с курицей готовится очень просто. Подготовим основные ингредиенты для приготовления салата. Куриные яйца заранее отвариваем. Куриное филе обжариваем до готовности с любимыми специями.

  2. Салат «Гнездо глухаря» классический

    Очищаем картофель и натираем его на терке для корейской моркови.

  3. Салат «Гнездо глухаря» классический

    Обжариваем соломку картофеля на растительном масле до золотистого оттенка.

  4. Салат «Гнездо глухаря» классический

    Картофельную соломку выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

  5. Салат «Гнездо глухаря» классический

    Приготовленное куриное мясо остужаем и режем мелким кубиком. Выкладываем в глубокую миску.

  6. Салат «Гнездо глухаря» классический

    Очищаем отварные яйца и также разделываем их кубиком. Выкладываем к курице.

  7. Салат «Гнездо глухаря» классический

    Добавляем сюда измельченный лук.

  8. Салат «Гнездо глухаря» классический

    Присоединяем мелко порубленной свежий огурец. Заправляем все это майонезом и перемешиваем.

  9. Салат «Гнездо глухаря» классический

    Подготовим продукты для декора. Для этого мелко рубим укроп, отвариваем и очищаем перепелиные яйца.

  10. Салат «Гнездо глухаря» классический

    Салат выкладываем на плоскую тарелку и посередине делаем небольшое углубление. Высыпаем в него измельченный укроп.

  11. Салат «Гнездо глухаря» классический

    На укроп кладем перепелиные яйца. Вокруг салата выкладываем золотистую картофельную соломку.

  12. Салат «Гнездо глухаря» классический

    Классический салат «Гнездо глухаря» с курицей готов. Подавайте яркую закуску к столу!

Салат «Гнездо глухаря» с курицей и грибами

Салат «Гнездо глухаря» с курицей и грибами точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить аппетитный салат на нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Вкусное угощение порадует питательными свойствами и оригинальной подачей.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Грудка куриная – 300 гр.
  • Грибы маринованные – 150 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сыр плавленый – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Майонез – 80 гр.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Укроп – 1 ст.л.
  • Салат Романо – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и натираем его на терке для корейской моркови. Выкладываем в сковороду с растительным маслом и обжариваем до золотистого оттенка.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 2. Обжаренный картофель выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Солим по вкусу.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 3. Отвариваем куриную грудку, остужаем ее и разбираем на волокна.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 4. К курице отправляем измельченные маринованные грибы.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 5. Отварные яйца очищаем и разделяем на белки и желтки. Белки натираем на терке и выкладываем в заготовку с курицей и грибами. Солим заготовку, перчим и поливаем майонезом. Перемешиваем все до однородности.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 6. Яичные желтки хорошенько разминаем вилкой.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 7. К желткам отправляем тертый плавленый сыр и измельченный чеснок. Сюда же выкладываем мелко порубленный укроп.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 8. Вливаем немного майонеза и хорошенько все перемешиваем.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 9. Из полученной массы мокрыми руками лепим аккуратные шарики в виде яиц.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 10. Начинаем формировать блюдо. На плоскую тарелку выкладываем листья салата. Здесь же размещаем подготовленный салат из курицы и грибов.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 11. Обсыпают заготовку золотистой картофельной соломкой. По центру делаем углубление для наших шариков.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 12. Салат «Гнездо глухаря» с курицей и грибами готов. Подавайте к столу!

Салат «Гнездо глухаря» классический

«Гнездо глухаря» с копченой курицей

«Гнездо глухаря» с копченой курицей – это вкусное и питательное угощение для домашнего или праздничного стола. Также такая закуска отличается оригинальной подачей. Приготовить ее в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Курица копченая – 300 гр.
  • Картофель – 400 гр.
  • Огурец соленый – 200 гр.
  • Яйцо перепелиное – 10-11 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Укроп – 4 ветки.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Перепелиные яйца заливаем водой и отвариваем около 5 минут после закипания. Затем остужаем их.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 3. Половину картофеля отвариваем в мундире до полной готовности.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 4. Перепелиные яйца и отварную картошку очищаем.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 5. Картофель рубим небольшим кубиком. Также измельчаем часть вареных яиц. Около пяти яиц необходимо оставить целыми для украшения.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 6. Мелким кубиком разделываем соленые огурцы и копченую курицу.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 7. Все измельченные продукты выкладываем в глубокую миску. Солим по вкусу.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 8. Поливаем майонезом и перемешиваем содержимое. Убираем в холодильник на время.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 9. Оставшийся картофель очищаем от кожуры и натираем на терке для корейской моркови.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 10. Соломку картофеля выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 11. Выкладываем подготовленный картофель в сковороду с большим количеством растительного масла.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 12. Обжариваем картофельную соломку до золотистого цвета.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 13. Выкладываем соломку на бумажные полотенца. Так мы удалим лишнее масло.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 14. Охлажденный салат перекладываем на тарелку для подачи. Посередине делаем небольшое углубление.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 15. Вокруг салата выкладываем картофельные соломку.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 16. В углубление кладем измельченный укроп и перепелиные яйца.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 17. «Гнездо глухаря» с копченой курицей готово. Подавайте к столу и пробуйте!

Салат «Гнездо глухаря» классический

Салат «Гнездо глухаря» с говядиной

Салат «Гнездо глухаря» с говядиной порадует не только интересным вкусом, но и яркой подачей. Такая питательная закуска идеально подойдет для вашего праздника или семейного ужина. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Говядина – 250 гр.
  • Картофель – 500 гр.
  • Яйцо перепелиное – 3 шт.
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Майонез – 60 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Кусок мяса отвариваем до готовности в подсоленной воде. Также отвариваем два вида яиц до готовности.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкой соломкой.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 3. Очищаем также картофель. Промываем его под водой и режем тонкой соломкой.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 4. Отваренное мясо остужаем и разделываем соломкой.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 5. Картофель опускаем в сковороду с большим количеством растительного масла и обжариваем до золотистого оттенка. Солим в конце.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 6. Начинаем собирать угощение в салатницы. Соединяем картофель, мясо, лук и измельченные куриные яйца. Поливаем все это майонезом и перемешиваем. Перепелиные яйца режем половинками и кладем их в качестве украшения вместе с зеленью.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 7. Салат «Гнездо глухаря» с говядиной готов. Подавайте угощение к столу!

Салат «Гнездо глухаря» классический

Салат «Гнездо глухаря» с отварным языком

Салат «Гнездо глухаря» с отварным языком никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его на нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Аппетитное угощение подходит как для домашнего стола, так и для праздничного меню.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Язык говяжий отварной – 300 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Яйцо куриное – 3 шт.
  • Огурец соленый – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 250 мл.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Кориандр молотый – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар – 0,5 ч.л.

Для украшения:

  • Яйцо перепелиное – 3 шт.
  • Укроп – 2 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и натираем его на терке для корейской моркови. Овощ промываем под водой и отправляем на дуршлаг.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 2. Обсушенную картофельную соломку выкладываем в сковороду с большим количеством растительного масла. Обжариваем до золотистого оттенка.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 3. Картошку выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Солим по вкусу.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 4. Отварной язык режем небольшим кубиком. Таким же кубиком разделываем куриные яйца и соленый огурец.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 6. Лук выкладываем в глубокую тарелку, дополняем сахаром, кориандром и лимонным соком. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 7. В глубокой миске соединяем маринованный лук, огурцы, язык и яйца. Перемешиваем.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 8. Солим, перчим и заправляем майонезом.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 9. Выкладываем заготовку горкой на плоскую тарелку. Обсыпаем горку золотистой картофельной соломкой. По центру делаем небольшое углубление.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 10. Украшаем отварными перепелиными яйцами и укропом. Салат «Гнездо глухаря» с отварным языком готов!

Салат «Гнездо глухаря» классический

«Гнездо глухаря» с морковью по-корейски

«Гнездо глухаря» с морковью по-корейски отличается не только насыщенным вкусом, но и яркой подачей. Такая питательная закуска идеально подойдет для вашего праздника. Для приготовления блюда в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яйцо перепелиное – 10 шт.
  • Морковь по-корейски – 200 гр.
  • Курица копченая – 400 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Майонез – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем до готовности перепелиные яйца. Три яйца оставляем целыми для украшения, остальные режем мелким кубиком.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 2. Измельченные яйца выкладываем ровным слоем на плоскую тарелку. Солим по вкусу и поливаем майонезом.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 3. Дальше выкладываем слой из тертого твердого сыра.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 4. Снова поливаем слой майонезом.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 5. Режем небольшими кусочками копченую курицу и выкладываем ее на сыр. Обмазываем майонезом.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 6. Закрываем все это корейской морковью.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 7. «Гнездо глухаря» с морковью по-корейски готово. Украшайте сверху отварными перепелиными яйцами и зеленью!

Салат «Гнездо глухаря» классический

Салат «Гнездо глухаря» с ветчиной

Салат «Гнездо глухаря» с ветчиной – это аппетитное и яркое угощение для вашего домашнего или праздничного стола. Такая закуска порадует интересной подачей и питательными свойствами. Для приготовления салата используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Ветчина – 100 гр.
  • Филе куриное – 200 гр.
  • Грибы шампиньоны консервированные – 100 гр.
  • Белок яичный – 3 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Майонез – по вкусу.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Яйцо перепелиное – 10 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриное филе, остужаем его и разделяем на волокна.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 2. Ветчину разделываем тонкой соломкой.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 3. Грибы нарезаем тонкими пластинками.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 4. Отвариваем куриные яйца. Мы будем использовать только белок. Его необходимо натереть на крупной терке.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 5. Очищенный картофель натираем на терке для корейской моркови и обжариваем в большом количестве растительного масла до золотистого оттенка.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 6. Перемешиваем курицу, ветчину, яичный белок, грибы и майонез. Выкладываем заготовку на плоскую тарелку в форме гнезда. Посыпаем заготовку обжаренным картофелем.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 7. Салат «Гнездо глухаря» с ветчиной готов. Украшайте укропом и отварными перепелиными яйцами.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Салат «Гнездо глухаря» с солеными огурцами

Салат «Гнездо глухаря» с солеными огурцами – это яркое сочетание вкусов, которое никого не оставит равнодушным. Такая закуска станет настоящим украшением стола и порадует питательными свойствами. Для приготовления в домашних условиях берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Огурец соленый – 2 шт.
  • Мясо отварное – 300 гр.
  • Яйцо куриное – 3 шт.
  • Майонез – по вкусу.
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь по-корейски – 200 гр.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Мясо заранее отвариваем до готовности.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 2. Отвариваем куриные яйца, остужаем их и очищаем от скорлупы.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 3. Отварное мясо разделываем небольшими кубиками.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 5. И крупно нарезаем соленые огурцы.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 6. Очищаем картофель и натираем его на терке для корейской моркови. Сразу же картофель заливаем холодной водой. Это сделает продукт более привлекательным в салате.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 7. Мясо, яйца, лук и огурцы выкладываем в глубокий салатник. Сюда же натираем куриные яйца.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 8. Картофель отбрасываем на дуршлаг и даем ему обсохнуть. Затем жарим во фритюре до золотистого оттенка.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 9. Салат солим и заправляем майонезом. Хорошенько перемешиваем и формируем из него горку.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 10. Горку салата сначала ровным слоем закрываем морковкой по-корейски, а затем жареным картофелем.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 11. Украшаем все это измельченном укропом.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 12. Салат «Гнездо глухаря» с солеными огурцами готов. Подавайте к столу!

Салат «Гнездо глухаря» классический

Салат «Гнездо глухаря» с колбасой

Салат «Гнездо глухаря» с колбасой – это интересное угощение для вашего домашнего стола или праздника. Такая закуска порадует оригинальной подачей и питательными свойствами. Для приготовления аппетитного салата используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Колбаса вареная – 250 гр.
  • Грибы шампиньоны маринованные – 200 гр.
  • Яйцо куриное – 3 шт.
  • Сырок плавленый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Укроп – по вкусу.
  • Майонез – по вкусу.
  • Картофель – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и режем его тонкими длинными брусочками.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 2. Мелким кубиком разделываем колбасу и выкладываем ее в глубокую миску.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 3. Измельчаем грибы и отправляем их к колбасе.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 4. Отвариваем куриные яйца и отделяем белок от желтка. Белок натираем на терке и отправляем в салат.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 5. Продукты в миске солим и заправляем майонезом. Хорошенько перемешиваем.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 6. Салат выкладываем на плоскую тарелку в форме аккуратной горки. По центру делаем небольшое углубление.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 7. Яичные желтки хорошенько растираем вилкой.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 8. К желткам отправляем натертый плавленый сырок.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 9. Сюда же выкладываем измельченный укроп и пропущенный через чесночницу чеснок. Перемешиваем массу и мокрыми руками лепим из нее аккуратные шарики, которые затем кладем в углубление салата.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 10. Обкладываем угощение жареным картофелем, а сверху кладем шарики из яйца и сыра. Салат «Гнездо глухаря» с колбасой готов!

Салат «Гнездо глухаря» классический

Салат «Гнездо глухаря» с чипсами

Салат «Гнездо глухаря» с чипсами никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его на нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Аппетитное угощение порадует ярким вкусом, питательными свойствами и интересной подачей.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель средний – 2 шт.
  • Лук репчатый небольшой – 0,5 шт.
  • Огурец маринованный/соленый – 2 шт.
  • Филе курицы копченое – 180 гр.
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Майонез – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для украшения:

  • Яйцо перепелиное – 3 шт.
  • Чипсы картофельные соломкой – по вкусу.
  • Укроп – 4 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Картофель отвариваем в мундире до готовности. Затем остужаем и очищаем его.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 3. Куриные яйца так же отвариваем до готовности, остужаем и очищаем.

Шаг 4. Мелко рубим отварной картофель и выкладываем его в салатник.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 5. Сюда же отправляем кубики копченой курицы.

Шаг 6. Мелко рубим маринованные или соленые огурцы и кладем их в общую миску.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 7. Присоединяем к заготовке измельченный репчатый лук.

Шаг 8. Выкладываем сюда кубики отварных яиц.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 9. Поливаем продукты майонезом, дополняем солью и перцем. Перемешиваем.

Шаг 10. Выкладываем салат горкой на плоскую тарелку. По центру делаем небольшое углубление.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 11. Обкладываем заготовку картофельными чипсами. Лучше всего использовать чипсы в виде соломки.

Шаг 12. Для украшения в углубление кладем веточки укропа и отварные перепелиные яйца.

Салат «Гнездо глухаря» классический

Шаг 13. Салат «Гнездо глухаря» с чипсами готов. Подавайте аппетитную закуску к столу!

Салат «Гнездо глухаря» классический

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