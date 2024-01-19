Салат «Гнездо глухаря» классический

Салат «Гнездо глухаря» – это невероятно вкусное и яркое угощение для домашнего или праздничного стола. Такая закуска никого не оставит равнодушным, а приготовить ее не составит особого труда. Для приготовления используйте кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классический салат «Гнездо глухаря» с курицей

Классический салат «Гнездо глухаря» с курицей – это яркое угощение для вашего домашнего стола или праздника. Такая закуска порадует оригинальной подачей и питательными свойствами. Для приготовления салата используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Ингредиенты –+6 порц.

Яйцо куриное 2 шт.

Куриное филе 200 гр.

Картофель 3 шт.

Огурец 1 шт.

Лук красный ½ шт.

Укроп 1 пучок

Майонез 3 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Специи для курицы 1 ч.л.

Яйцо перепелиное 3 шт.

Масло растительное для жарки

Шаги 40 мин.

Классический салат «Гнездо глухаря» с курицей готовится очень просто. Подготовим основные ингредиенты для приготовления салата. Куриные яйца заранее отвариваем. Куриное филе обжариваем до готовности с любимыми специями. Очищаем картофель и натираем его на терке для корейской моркови. Обжариваем соломку картофеля на растительном масле до золотистого оттенка. Картофельную соломку выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Приготовленное куриное мясо остужаем и режем мелким кубиком. Выкладываем в глубокую миску. Очищаем отварные яйца и также разделываем их кубиком. Выкладываем к курице. Добавляем сюда измельченный лук. Присоединяем мелко порубленной свежий огурец. Заправляем все это майонезом и перемешиваем. Подготовим продукты для декора. Для этого мелко рубим укроп, отвариваем и очищаем перепелиные яйца. Салат выкладываем на плоскую тарелку и посередине делаем небольшое углубление. Высыпаем в него измельченный укроп. На укроп кладем перепелиные яйца. Вокруг салата выкладываем золотистую картофельную соломку. Классический салат «Гнездо глухаря» с курицей готов. Подавайте яркую закуску к столу!

Салат «Гнездо глухаря» с курицей и грибами

Салат «Гнездо глухаря» с курицей и грибами точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить аппетитный салат на нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Вкусное угощение порадует питательными свойствами и оригинальной подачей.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Грудка куриная – 300 гр.

Грибы маринованные – 150 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сыр плавленый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майонез – 80 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло растительное – для жарки.

Укроп – 1 ст.л.

Салат Романо – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и натираем его на терке для корейской моркови. Выкладываем в сковороду с растительным маслом и обжариваем до золотистого оттенка.

Шаг 2. Обжаренный картофель выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Солим по вкусу.

Шаг 3. Отвариваем куриную грудку, остужаем ее и разбираем на волокна.

Шаг 4. К курице отправляем измельченные маринованные грибы.

Шаг 5. Отварные яйца очищаем и разделяем на белки и желтки. Белки натираем на терке и выкладываем в заготовку с курицей и грибами. Солим заготовку, перчим и поливаем майонезом. Перемешиваем все до однородности.

Шаг 6. Яичные желтки хорошенько разминаем вилкой.

Шаг 7. К желткам отправляем тертый плавленый сыр и измельченный чеснок. Сюда же выкладываем мелко порубленный укроп.

Шаг 8. Вливаем немного майонеза и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 9. Из полученной массы мокрыми руками лепим аккуратные шарики в виде яиц.

Шаг 10. Начинаем формировать блюдо. На плоскую тарелку выкладываем листья салата. Здесь же размещаем подготовленный салат из курицы и грибов.

Шаг 11. Обсыпают заготовку золотистой картофельной соломкой. По центру делаем углубление для наших шариков.

Шаг 12. Салат «Гнездо глухаря» с курицей и грибами готов. Подавайте к столу!

«Гнездо глухаря» с копченой курицей

«Гнездо глухаря» с копченой курицей – это вкусное и питательное угощение для домашнего или праздничного стола. Также такая закуска отличается оригинальной подачей. Приготовить ее в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица копченая – 300 гр.

Картофель – 400 гр.

Огурец соленый – 200 гр.

Яйцо перепелиное – 10-11 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Укроп – 4 ветки.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Перепелиные яйца заливаем водой и отвариваем около 5 минут после закипания. Затем остужаем их.

Шаг 3. Половину картофеля отвариваем в мундире до полной готовности.

Шаг 4. Перепелиные яйца и отварную картошку очищаем.

Шаг 5. Картофель рубим небольшим кубиком. Также измельчаем часть вареных яиц. Около пяти яиц необходимо оставить целыми для украшения.

Шаг 6. Мелким кубиком разделываем соленые огурцы и копченую курицу.

Шаг 7. Все измельченные продукты выкладываем в глубокую миску. Солим по вкусу.

Шаг 8. Поливаем майонезом и перемешиваем содержимое. Убираем в холодильник на время.

Шаг 9. Оставшийся картофель очищаем от кожуры и натираем на терке для корейской моркови.

Шаг 10. Соломку картофеля выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу.

Шаг 11. Выкладываем подготовленный картофель в сковороду с большим количеством растительного масла.

Шаг 12. Обжариваем картофельную соломку до золотистого цвета.

Шаг 13. Выкладываем соломку на бумажные полотенца. Так мы удалим лишнее масло.

Шаг 14. Охлажденный салат перекладываем на тарелку для подачи. Посередине делаем небольшое углубление.

Шаг 15. Вокруг салата выкладываем картофельные соломку.

Шаг 16. В углубление кладем измельченный укроп и перепелиные яйца.

Шаг 17. «Гнездо глухаря» с копченой курицей готово. Подавайте к столу и пробуйте!

Салат «Гнездо глухаря» с говядиной

Салат «Гнездо глухаря» с говядиной порадует не только интересным вкусом, но и яркой подачей. Такая питательная закуска идеально подойдет для вашего праздника или семейного ужина. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Говядина – 250 гр.

Картофель – 500 гр.

Яйцо перепелиное – 3 шт.

Яйцо куриное – 2 шт.

Лук репчатый – 80 гр.

Майонез – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Кусок мяса отвариваем до готовности в подсоленной воде. Также отвариваем два вида яиц до готовности.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкой соломкой.

Шаг 3. Очищаем также картофель. Промываем его под водой и режем тонкой соломкой.

Шаг 4. Отваренное мясо остужаем и разделываем соломкой.

Шаг 5. Картофель опускаем в сковороду с большим количеством растительного масла и обжариваем до золотистого оттенка. Солим в конце.

Шаг 6. Начинаем собирать угощение в салатницы. Соединяем картофель, мясо, лук и измельченные куриные яйца. Поливаем все это майонезом и перемешиваем. Перепелиные яйца режем половинками и кладем их в качестве украшения вместе с зеленью.

Шаг 7. Салат «Гнездо глухаря» с говядиной готов. Подавайте угощение к столу!

Салат «Гнездо глухаря» с отварным языком

Салат «Гнездо глухаря» с отварным языком никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его на нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Аппетитное угощение подходит как для домашнего стола, так и для праздничного меню.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Язык говяжий отварной – 300 гр.

Картофель – 3 шт.

Яйцо куриное – 3 шт.

Огурец соленый – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Масло растительное – 250 мл.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Кориандр молотый – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Сахар – 0,5 ч.л.

Для украшения:

Яйцо перепелиное – 3 шт.

Укроп – 2 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и натираем его на терке для корейской моркови. Овощ промываем под водой и отправляем на дуршлаг.

Шаг 2. Обсушенную картофельную соломку выкладываем в сковороду с большим количеством растительного масла. Обжариваем до золотистого оттенка.

Шаг 3. Картошку выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Солим по вкусу.

Шаг 4. Отварной язык режем небольшим кубиком. Таким же кубиком разделываем куриные яйца и соленый огурец.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 6. Лук выкладываем в глубокую тарелку, дополняем сахаром, кориандром и лимонным соком. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Шаг 7. В глубокой миске соединяем маринованный лук, огурцы, язык и яйца. Перемешиваем.

Шаг 8. Солим, перчим и заправляем майонезом.

Шаг 9. Выкладываем заготовку горкой на плоскую тарелку. Обсыпаем горку золотистой картофельной соломкой. По центру делаем небольшое углубление.

Шаг 10. Украшаем отварными перепелиными яйцами и укропом. Салат «Гнездо глухаря» с отварным языком готов!

«Гнездо глухаря» с морковью по-корейски

«Гнездо глухаря» с морковью по-корейски отличается не только насыщенным вкусом, но и яркой подачей. Такая питательная закуска идеально подойдет для вашего праздника. Для приготовления блюда в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Яйцо перепелиное – 10 шт.

Морковь по-корейски – 200 гр.

Курица копченая – 400 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем до готовности перепелиные яйца. Три яйца оставляем целыми для украшения, остальные режем мелким кубиком.

Шаг 2. Измельченные яйца выкладываем ровным слоем на плоскую тарелку. Солим по вкусу и поливаем майонезом.

Шаг 3. Дальше выкладываем слой из тертого твердого сыра.

Шаг 4. Снова поливаем слой майонезом.

Шаг 5. Режем небольшими кусочками копченую курицу и выкладываем ее на сыр. Обмазываем майонезом.

Шаг 6. Закрываем все это корейской морковью.

Шаг 7. «Гнездо глухаря» с морковью по-корейски готово. Украшайте сверху отварными перепелиными яйцами и зеленью!

Салат «Гнездо глухаря» с ветчиной

Салат «Гнездо глухаря» с ветчиной – это аппетитное и яркое угощение для вашего домашнего или праздничного стола. Такая закуска порадует интересной подачей и питательными свойствами. Для приготовления салата используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Ветчина – 100 гр.

Филе куриное – 200 гр.

Грибы шампиньоны консервированные – 100 гр.

Белок яичный – 3 шт.

Картофель – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Укроп – 1 пучок.

Яйцо перепелиное – 10 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриное филе, остужаем его и разделяем на волокна.

Шаг 2. Ветчину разделываем тонкой соломкой.

Шаг 3. Грибы нарезаем тонкими пластинками.

Шаг 4. Отвариваем куриные яйца. Мы будем использовать только белок. Его необходимо натереть на крупной терке.

Шаг 5. Очищенный картофель натираем на терке для корейской моркови и обжариваем в большом количестве растительного масла до золотистого оттенка.

Шаг 6. Перемешиваем курицу, ветчину, яичный белок, грибы и майонез. Выкладываем заготовку на плоскую тарелку в форме гнезда. Посыпаем заготовку обжаренным картофелем.

Шаг 7. Салат «Гнездо глухаря» с ветчиной готов. Украшайте укропом и отварными перепелиными яйцами.

Салат «Гнездо глухаря» с солеными огурцами

Салат «Гнездо глухаря» с солеными огурцами – это яркое сочетание вкусов, которое никого не оставит равнодушным. Такая закуска станет настоящим украшением стола и порадует питательными свойствами. Для приготовления в домашних условиях берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Огурец соленый – 2 шт.

Мясо отварное – 300 гр.

Яйцо куриное – 3 шт.

Майонез – по вкусу.

Картофель – 3 шт.

Морковь по-корейски – 200 гр.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Мясо заранее отвариваем до готовности.

Шаг 2. Отвариваем куриные яйца, остужаем их и очищаем от скорлупы.

Шаг 3. Отварное мясо разделываем небольшими кубиками.

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 5. И крупно нарезаем соленые огурцы.

Шаг 6. Очищаем картофель и натираем его на терке для корейской моркови. Сразу же картофель заливаем холодной водой. Это сделает продукт более привлекательным в салате.

Шаг 7. Мясо, яйца, лук и огурцы выкладываем в глубокий салатник. Сюда же натираем куриные яйца.

Шаг 8. Картофель отбрасываем на дуршлаг и даем ему обсохнуть. Затем жарим во фритюре до золотистого оттенка.

Шаг 9. Салат солим и заправляем майонезом. Хорошенько перемешиваем и формируем из него горку.

Шаг 10. Горку салата сначала ровным слоем закрываем морковкой по-корейски, а затем жареным картофелем.

Шаг 11. Украшаем все это измельченном укропом.

Шаг 12. Салат «Гнездо глухаря» с солеными огурцами готов. Подавайте к столу!

Салат «Гнездо глухаря» с колбасой

Салат «Гнездо глухаря» с колбасой – это интересное угощение для вашего домашнего стола или праздника. Такая закуска порадует оригинальной подачей и питательными свойствами. Для приготовления аппетитного салата используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Колбаса вареная – 250 гр.

Грибы шампиньоны маринованные – 200 гр.

Яйцо куриное – 3 шт.

Сырок плавленый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Укроп – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Картофель – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и режем его тонкими длинными брусочками.

Шаг 2. Мелким кубиком разделываем колбасу и выкладываем ее в глубокую миску.

Шаг 3. Измельчаем грибы и отправляем их к колбасе.

Шаг 4. Отвариваем куриные яйца и отделяем белок от желтка. Белок натираем на терке и отправляем в салат.

Шаг 5. Продукты в миске солим и заправляем майонезом. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Салат выкладываем на плоскую тарелку в форме аккуратной горки. По центру делаем небольшое углубление.

Шаг 7. Яичные желтки хорошенько растираем вилкой.

Шаг 8. К желткам отправляем натертый плавленый сырок.

Шаг 9. Сюда же выкладываем измельченный укроп и пропущенный через чесночницу чеснок. Перемешиваем массу и мокрыми руками лепим из нее аккуратные шарики, которые затем кладем в углубление салата.

Шаг 10. Обкладываем угощение жареным картофелем, а сверху кладем шарики из яйца и сыра. Салат «Гнездо глухаря» с колбасой готов!

Салат «Гнездо глухаря» с чипсами

Салат «Гнездо глухаря» с чипсами никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его на нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Аппетитное угощение порадует ярким вкусом, питательными свойствами и интересной подачей.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель средний – 2 шт.

Лук репчатый небольшой – 0,5 шт.

Огурец маринованный/соленый – 2 шт.

Филе курицы копченое – 180 гр.

Яйцо куриное – 2 шт.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для украшения:

Яйцо перепелиное – 3 шт.

Чипсы картофельные соломкой – по вкусу.

Укроп – 4 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Картофель отвариваем в мундире до готовности. Затем остужаем и очищаем его.

Шаг 3. Куриные яйца так же отвариваем до готовности, остужаем и очищаем.

Шаг 4. Мелко рубим отварной картофель и выкладываем его в салатник.

Шаг 5. Сюда же отправляем кубики копченой курицы.

Шаг 6. Мелко рубим маринованные или соленые огурцы и кладем их в общую миску.

Шаг 7. Присоединяем к заготовке измельченный репчатый лук.

Шаг 8. Выкладываем сюда кубики отварных яиц.

Шаг 9. Поливаем продукты майонезом, дополняем солью и перцем. Перемешиваем.

Шаг 10. Выкладываем салат горкой на плоскую тарелку. По центру делаем небольшое углубление.

Шаг 11. Обкладываем заготовку картофельными чипсами. Лучше всего использовать чипсы в виде соломки.

Шаг 12. Для украшения в углубление кладем веточки укропа и отварные перепелиные яйца.

Шаг 13. Салат «Гнездо глухаря» с чипсами готов. Подавайте аппетитную закуску к столу!