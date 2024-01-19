Рецепт: Лук репчатый маринованный — с соевым соусом

Ингредиенты:

лук репчатый — 2 шт;

перец чили — 1 шт;

соевый соус — 50 мл;

уксус яблочный — 100 мл;

вода — 50 мл;

сахар — 2 ст.л.

Способ приготовления: Сегодня расскажу вам о новом оригинальном рецепте приготовления маринованного репчатого лука как заготовку.

На поллитровую банку понадобится две средних луковицы, острый перец, полстакана воды, полстакана соевого соуса, 100 мл. яблочного соуса, 2 столовые ложки сахара.

Пока готовится маринад — просто доводим до кипения и до растворения сахара — приготовим лук и перец.

Нарезаем лук как вам нравится, перец нарезаем колечками.

Лук и перец укладываем сухую чистую банку.

Маринаду даем полностью остыть. и заливаем наш лук. На несколько часов банку оставляем при комнатной температуре, потом ставим банку в холодильник на сутки. после чего лук уже готов и прекрасно подойдет к любому гарниру и к мясу.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.