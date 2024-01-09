Вкусно, как в ресторане. Такой салат с крабовыми палочками я еще не готовила

Есть множество вариаций салатов с крабовыми палочками, самая популярная из них – с рисом, кукурузой. Однако, чтобы не тратить время на варку круп, можно обойтись доступными ингредиентами, которые не требуют длительной готовки. Также, рис – не самая полезная крупа, которая, к тому же, быстро портится. Наш вариант салата с крабовыми палочками очень быстрый и легкий, у вас точно получится его повторить.

Ингредиенты для салата:

крабовые палочки — 4 шт.;

яйцо — шт.;

картофельный крахмал — ст. л.;

молоко — 50 мл;

сыр — 30 г;

помидор — ½ шт.;

растительное масло — ст. л.;

соль, перец.

Приготовление салата:

В глубокую миску разбиваем куриное яйцо. Всыпаем столовую ложку картофельного крахмала и заливаем компоненты молоком. По вкусу добавляем соль, перец. Перемешиваем ингредиенты венчиком.

Отправляем смесь на разогретую сковороду с растительным маслом. Готовим с двух сторон. Всего получилось два яичных блинчика.

Крабовые палочки и половину помидора нарезаем небольшим кубиком. Сыр натираем на мелкой терке. Отправляем в салатницу.

Сюда же добавляем нарезанные в произвольной форме яичные блинчики.

Заправляем майонезом и всыпаем перец по вкусу.

Украшаем укропом.

Получается вкусно, просто, без долгой готовки риса и других ингредиентов.