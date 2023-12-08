Описание приготовления:

Хотя само по себе авокадо уже можно использовать как заправку, благодаря его жирности и маслянистой структуре, но мы все же дополним салат полезными жирами в виде качественного оливкового масла. Также сюда отлично подойдет сок лимона. Креветки и авокадо идеально дополнят томаты черри, огурец и шпинат. Пикантную нотку внесет сыр пармезан. Такой салат идеально подойдет для ужина, также он отлично украсит ваш праздничный стол.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки / Фрукты / Авокадо Блюдо: Салаты Диета: ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Авокадо 150 Грамм

Креветки 200 Грамм

Шпинат 15 Грамм

Томаты черри 100 Грамм

Огурец 100 Грамм

Пармезан 20 Грамм (тертый)

Оливковое мaсло 2 Ст. ложки

Сок лимона 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

82 ккал

Калорийность

1 г

Белки

11 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из авокадо с креветками без майонеза»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры и огурец сполосните, просушите. Нарежьте томаты черри на 4 дольки, огурцы также нарежьте дольками.

Замороженные креветки переложите в миску и залейте кипятком, буквально на 2 минуты.

После слейте воду, сами креветки полейте лимонным соком и приправьте солью, перцем.

Переложите к креветкам помидоры и огурцы, добавьте листья шпината. Авокадо выбирайте спелый, мягкий. Очистите авокадо и нарежьте небольшими кубиками, добавьте его в салат. Сбрызните авокадо немного лимонным соком.

Заправьте салат оливковым маслом, солью и перцем, перемешайте и выложите на тарелку. Поверх салат посыпьте пармезаном. При желании можно добавить немного кедровых орехов.

Приятного аппетита!