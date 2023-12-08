Описание приготовления:
Хотя само по себе авокадо уже можно использовать как заправку, благодаря его жирности и маслянистой структуре, но мы все же дополним салат полезными жирами в виде качественного оливкового масла. Также сюда отлично подойдет сок лимона. Креветки и авокадо идеально дополнят томаты черри, огурец и шпинат. Пикантную нотку внесет сыр пармезан. Такой салат идеально подойдет для ужина, также он отлично украсит ваш праздничный стол.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки / Фрукты / Авокадо Блюдо: Салаты Диета: ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Авокадо 150 Грамм
- Креветки 200 Грамм
- Шпинат 15 Грамм
- Томаты черри 100 Грамм
- Огурец 100 Грамм
- Пармезан 20 Грамм (тертый)
- Оливковое мaсло 2 Ст. ложки
- Сок лимона 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
82 ккал
Калорийность
1 г
Белки
11 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из авокадо с креветками без майонеза»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры и огурец сполосните, просушите. Нарежьте томаты черри на 4 дольки, огурцы также нарежьте дольками.
Замороженные креветки переложите в миску и залейте кипятком, буквально на 2 минуты.
После слейте воду, сами креветки полейте лимонным соком и приправьте солью, перцем.
Переложите к креветкам помидоры и огурцы, добавьте листья шпината. Авокадо выбирайте спелый, мягкий. Очистите авокадо и нарежьте небольшими кубиками, добавьте его в салат. Сбрызните авокадо немного лимонным соком.
Заправьте салат оливковым маслом, солью и перцем, перемешайте и выложите на тарелку. Поверх салат посыпьте пармезаном. При желании можно добавить немного кедровых орехов.
Приятного аппетита!