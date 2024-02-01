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Вы забудете о магазинном: готовим домашний сыр маскарпоне всего из 2 ингредиентов

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Вы забудете о магазинном: готовим домашний сыр маскарпоне всего из 2 ингредиентов

Сыр маскарпоне очень просто сделать дома. Для этого нужно только 2 ингредиента, соль и сахар.

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Такой сыр можно намазывать на хлеб или использовать в различных блюдах. В частности, маскарпоне надо для тирамису.

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Рецепт домашнего крем-сыра

  • Время: 5 минут + 5 – 6 часов на стабилизацию
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 600 – 700 граммов сметаны от 20%;
– 150 миллилитров молока;
– щепотка соли;
– половина чайной ложки сахара.

Приготовление:

  1. В кастрюле соедините молоко, сметану, соль и сахар.
  2. Подогрейте до температуры 60 градусов.
  3. Поставьте дуршлаг на миску и застелите его марлей или муслином.
  4. Вылейте смесь в дуршлаг и отправьте в холодильник на 6 часов.

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