ГлавнаяРецептыВы забудете о магазинном: готовим домашний сыр маскарпоне всего из 2 ингредиентов Вы забудете о магазинном: готовим домашний сыр маскарпоне всего из 2 ингредиентов На чтение: 1 минута Сыр маскарпоне очень просто сделать дома. Для этого нужно только 2 ингредиента, соль и сахар. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такой сыр можно намазывать на хлеб или использовать в различных блюдах. В частности, маскарпоне надо для тирамису. Стоит попробовать Это ели еще наши предки: готовим хрустящие вергуны – древний рецепт Рецепт домашнего крем-сыра Время: 5 минут + 5 – 6 часов на стабилизацию Порций: 8 Ингредиенты: – 600 – 700 граммов сметаны от 20%; – 150 миллилитров молока; – щепотка соли; – половина чайной ложки сахара. Приготовление: В кастрюле соедините молоко, сметану, соль и сахар. Подогрейте до температуры 60 градусов. Поставьте дуршлаг на миску и застелите его марлей или муслином. Вылейте смесь в дуршлаг и отправьте в холодильник на 6 часов. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить банановый хлеб. Для него подойдут даже черные бананы. Поделитесь с друзьями