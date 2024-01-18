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Салат из свеклы с гранатом и чесноком

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Салат из свеклы с гранатом и чесноком

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из свеклы с гранатом и чесноком. Вместо салатной смеси можно использовать только рукколу, кейл или свежий шпинат. Яблоко лучше выбирать кисло-сладких сортов.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Свекла 1 Штука (среднего размера)
  • Яблоко 1 Штука
  • Гранат 50 Грамм (зерна)
  • Масло растительное 15 Миллилитров
  • Сок лимонный 10 Миллилитров
  • Черный перец молотый По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Салатная смесь 40 Грамм (у меня руккола, шпинат, мангольд)

Количество порций 2

Калорийность

75 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из свеклы с гранатом и чесноком»

Салат из свеклы с гранатом и чесноком

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из свеклы с гранатом и чесноком

Свеклу заверните в фольгу и запекайте при температуре 180 градусов до готовности в духовке. Готовность свеклы проверяйте проколом вилки.

Салат из свеклы с гранатом и чесноком

Гранат очистите и отделите зерна от пленок.

Салат из свеклы с гранатом и чесноком

После остудите свеклу, очистите и порежьте кубиками. Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и порежьте кубиками такого размера, как свекла.

Салат из свеклы с гранатом и чесноком

Для заправки смешайте лимонный сок с растительным маслом. Посолите и поперчите, добавьте измельченный зубчик чеснока.

Салат из свеклы с гранатом и чесноком

В глубокую миску выложите яблоки и свеклу, заправьте и перемешайте.

Салат из свеклы с гранатом и чесноком

Выложите в тарелку для подачи промытую и обсушенную зелень.

Салат из свеклы с гранатом и чесноком

А на подушку из зелени выложите свеклу с яблоком, сверху посыпьте зернами граната.

Салат из свеклы с гранатом и чесноком

Салат из свеклы с гранатом и чесноком готов, приятного вам аппетита!

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