Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из свеклы с гранатом и чесноком. Вместо салатной смеси можно использовать только рукколу, кейл или свежий шпинат. Яблоко лучше выбирать кисло-сладких сортов.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Свекла 1 Штука (среднего размера)
- Яблоко 1 Штука
- Гранат 50 Грамм (зерна)
- Масло растительное 15 Миллилитров
- Сок лимонный 10 Миллилитров
- Черный перец молотый По вкусу
- Соль По вкусу
- Чеснок 1 Зубчик
- Салатная смесь 40 Грамм (у меня руккола, шпинат, мангольд)
Количество порций 2
Калорийность
75 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из свеклы с гранатом и чесноком»
Подготовьте все ингредиенты.
Свеклу заверните в фольгу и запекайте при температуре 180 градусов до готовности в духовке. Готовность свеклы проверяйте проколом вилки.
Гранат очистите и отделите зерна от пленок.
После остудите свеклу, очистите и порежьте кубиками. Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и порежьте кубиками такого размера, как свекла.
Для заправки смешайте лимонный сок с растительным маслом. Посолите и поперчите, добавьте измельченный зубчик чеснока.
В глубокую миску выложите яблоки и свеклу, заправьте и перемешайте.
Выложите в тарелку для подачи промытую и обсушенную зелень.
А на подушку из зелени выложите свеклу с яблоком, сверху посыпьте зернами граната.
Салат из свеклы с гранатом и чесноком готов, приятного вам аппетита!