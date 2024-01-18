Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из свеклы с гранатом и чесноком. Вместо салатной смеси можно использовать только рукколу, кейл или свежий шпинат. Яблоко лучше выбирать кисло-сладких сортов.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Свекла 1 Штука (среднего размера)

Яблоко 1 Штука

Гранат 50 Грамм (зерна)

Масло растительное 15 Миллилитров

Сок лимонный 10 Миллилитров

Черный перец молотый По вкусу

Соль По вкусу

Чеснок 1 Зубчик

Салатная смесь 40 Грамм (у меня руккола, шпинат, мангольд)

Количество порций 2

Калорийность

75 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из свеклы с гранатом и чесноком»

Подготовьте все ингредиенты.

Свеклу заверните в фольгу и запекайте при температуре 180 градусов до готовности в духовке. Готовность свеклы проверяйте проколом вилки.

Гранат очистите и отделите зерна от пленок.

После остудите свеклу, очистите и порежьте кубиками. Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и порежьте кубиками такого размера, как свекла.

Для заправки смешайте лимонный сок с растительным маслом. Посолите и поперчите, добавьте измельченный зубчик чеснока.

В глубокую миску выложите яблоки и свеклу, заправьте и перемешайте.

Выложите в тарелку для подачи промытую и обсушенную зелень.

А на подушку из зелени выложите свеклу с яблоком, сверху посыпьте зернами граната.

Салат из свеклы с гранатом и чесноком готов, приятного вам аппетита!