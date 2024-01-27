Вы будете удивлены ответом: нужно ли варить колбасу после копчения

Колбаса является едва ли не самым популярным продуктом. Ее можно купить чуть ли не в каждом магазине.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Домашняя колбаса – еще вкуснее, чем магазинная. И ее видов есть множество.

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Виды колбас и как их готовить

По самой простой классификации различают копченую и вареную колбасу. Само копчение отличается не только рецептами, но и способами обработки дымом. Поэтому у копченой колбасы есть свои подвиды.

Колбаса варено-копченая . Копчено-вареная колбаса обычно имеет приятный вкус, мягкую консистенцию и аромат. Такую колбасу отправляют варить непосредственно перед процессом копчения, а не после. Благодаря этому она становится мягкой. В ее составе не только мелко нарубленный фарш, но и большие кусочки мяса. Натуральные продукты содержат шпик и молоко. Для уменьшения стоимости производства их иногда заменяют сою и сухим порошком. Срок хранения варено-копченой колбасы – до 15 дней.

. Копчено-вареная колбаса обычно имеет приятный вкус, мягкую консистенцию и аромат. Такую колбасу отправляют варить непосредственно перед процессом копчения, а не после. Благодаря этому она становится мягкой. В ее составе не только мелко нарубленный фарш, но и большие кусочки мяса. Натуральные продукты содержат шпик и молоко. Для уменьшения стоимости производства их иногда заменяют сою и сухим порошком. Срок хранения варено-копченой колбасы – до 15 дней. Колбаса полукопченая . Благодаря тому, что перед варкой колбасу обжаривают, у нее изменяются некоторые свойства. В частности, увеличивается срок хранения и уменьшается температурная потеря веса. Однако дополнительные затраты на производство увеличивают стоимость конечного продукта.

. Благодаря тому, что перед варкой колбасу обжаривают, у нее изменяются некоторые свойства. В частности, увеличивается срок хранения и уменьшается температурная потеря веса. Однако дополнительные затраты на производство увеличивают стоимость конечного продукта. Колбаса сырокопченая. Колбаса сырокопченая более известна, как колбаса твердого копчения. В рецепте ее приготовления не предусмотрена обработка высокой температурой ни до копчения, ни во время него. Колбасный фарш готовится к обработке дымом методом обезвоживания. На это может уйти несколько недель. Продукт получается высококалорийным, с большим содержанием витаминов и полезных веществ. Такая колбаса долго хранится при соблюдении всех требований.

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