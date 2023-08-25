Рецепт: Рыбные наггетсы — Хрустящие и сочные рыбные наггетсы

Ингредиенты:

филе минтая замороженное — 600 грамм;

соль — по вкусу;

перец белый молотый — по вкусу;

яйцо куриное свежее — 1 штука;

мука — 0,5 стакана;

панировочные сухари — 1 стакан;

масло растительное — для фритюра

Способ приготовления: Всем привет!

Сегодня готовим вкусное рыбное блюдо — рыбные наггетсы или рыбные палочки.

Готовится такое блюдо быстро и просто, а получается всегда вкусно!

Вкусно сочное рыбное филе, а снаружи хрустящая красивая корочка…

Филе минтая беру вот в таком брикете. нарезаю на порционные кусочки. Толщина примерно 1 сантиметр.

нарезаю на порционные кусочки. Толщина примерно 1 сантиметр.

Далее рыбу нужно посолить и поперчить с двух сторон по вкусу. Кстати для рыбы я всегда использую белый перец!

Далее ставим разогреваться глубокую сковороду и готовим панировку.

Для панировки нам нужно: разбить одно яйцо в емкости и немного взбить его вилочкой.

Отдельно насыпать муку (примерно полстакана) и отдельно панировочные сухари ( у меня уходит примерно 3/4 стакана).

Кусочек рыбы обваливаем хорошо в муке со всех сторон, далее купаем в яйце, потом отправляем в сухари, также хорошо обваливаем со всех сторон.

Выкладываем на тарелочку и так поступаем со всеми кусочками рыбы.

В сковороду наливаем масло, так чтобы было не менее 5-6 мм в сковороде ( сковороды разные и количество масла может потребоваться также разное)

и сковорода и масло должны быть хорошо нагреты.

Жарим рыбные котлеты на среднем огне по 2-3 минутки с каждой стороны.

Получается очень сочно! и очень вкусно!

Дети едят с удовольствием!

Это очень вкусно!

Рекомендую!

Видео:

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 105 руб.