Рецепт: Рыбные наггетсы — Хрустящие и сочные рыбные наггетсы

Ингредиенты:
филе минтая замороженное — 600 грамм;
соль — по вкусу;
перец белый молотый — по вкусу;
яйцо куриное свежее — 1 штука;
мука — 0,5 стакана;
панировочные сухари — 1 стакан;
масло растительное — для фритюра
Способ приготовления: Всем привет!
Сегодня готовим вкусное рыбное блюдо — рыбные наггетсы или рыбные палочки.
Готовится такое блюдо быстро и просто, а получается всегда вкусно!
Вкусно сочное рыбное филе, а снаружи хрустящая красивая корочка…
Филе минтая беру вот в таком брикете. нарезаю на порционные кусочки. Толщина примерно 1 сантиметр.
нарезаю на порционные кусочки. Толщина примерно 1 сантиметр.
Далее рыбу нужно посолить и поперчить с двух сторон по вкусу. Кстати для рыбы я всегда использую белый перец!
Далее ставим разогреваться глубокую сковороду и готовим панировку.
Для панировки нам нужно: разбить одно яйцо в емкости и немного взбить его вилочкой.
Отдельно насыпать муку (примерно полстакана) и отдельно панировочные сухари ( у меня уходит примерно 3/4 стакана).
Кусочек рыбы обваливаем хорошо в муке со всех сторон, далее купаем в яйце, потом отправляем в сухари, также хорошо обваливаем со всех сторон.
Выкладываем на тарелочку и так поступаем со всеми кусочками рыбы.
В сковороду наливаем масло, так чтобы было не менее 5-6 мм в сковороде ( сковороды разные и количество масла может потребоваться также разное)
и сковорода и масло должны быть хорошо нагреты.
Жарим рыбные котлеты на среднем огне по 2-3 минутки с каждой стороны.
Получается очень сочно! и очень вкусно!
Дети едят с удовольствием!
Это очень вкусно!
Рекомендую!
Видео:
Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 105 руб.