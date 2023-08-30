Фанатам роскошных домашних десертов посвящается… Делимся рецептом самого вкусного и нарядного лакомства, которое можно готовить даже по случаю дня рождения. Бесподобный торт с желе и меренгой «Месть свекрови» заставит вас краснеть от неимоверно большого количества комплиментов. А их будет очень много, можете в этом даже не сомневаться.

Для приготовления такого торта советуем брать форму или размером 30 на 22 см, или диаметром 28 см. В таких емкостях вам удастся приготовить из указанного количества ингредиентов десерт, вес которого будет больше 2,5 кг. Какой огромный!

Как приготовить торт с желе и меренгой своими руками

Один слой этого торта состоит из желе, которое мы рекомендуем приготовить самостоятельно. Для этого вам нужны свежая малина, быстрорастворимый желатин и ягодный сок. Благодаря таким компонентам вы сделаете самую вкусную начинку для торта. Если у вас не слишком много времени, можете взять уже готовое ягодное желе (из расчета на 850 мл жидкости).

Ингредиенты

Пшеничная мука210 г Сахар350 г Ванильный сахар16 г Яйцо5 шт. Сахарная пудра30 г Разрыхлитель0,5 ч. л. Сливочное масло300 г Крахмал2 ч. л. Яблочный сок850 мл Желатин20 г Малина500 г Молоко400 мл

Приготовление

Готовим песочную основу. В глубокой емкости соединяем 150 г пшеничной муки с 8 г ванильного сахара и разрыхлителем. Добавляем сахарную пудру. Хорошенько перемешиваем.Нарезаем 100 г охлажденного сливочного масла кубиками. Добавляем его к сухим ингредиентам. Перетираем всё руками до состояния крошки.Берем 3 яйца. Отделяем белки от желтков. Добавляем желтки к песочной крошке. Замешиваем мягкое тесто, что не липнет к рукам. Отправляем его на 10 минут в холодильник.Дно и бортики формы для выпекания застилаем пергаментом. Равномерно распределяем тесто пальцами по дну формы. Убираем в холодильник на 1,5 часа. Достаем форму с охлажденным тестом. Прокалываем его вилкой по всей поверхности. Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 17–20 минут. Достаем песочную основу и даем ей остыть.Делаем меренгу. В миске соединяем 3 яичных белка с солью. Взбиваем их до пышной пены. Постепенно вводим 150 г сахара. Взбиваем всё до плотной пены.Просеиваем крахмал во взбитую массу. Хорошенько перемешиваем до однородности. Выкладываем белковую массу на пергамент размером с песочный корж. Ровняем ее, используя кулинарную лопатку.Переносим пергамент с будущей меренгой на противень. Отправляем в разогретую до 140 градусов духовку на 1,5 часа. Затем приоткрываем дверцу духового шкафа. Даем меренге остыть. Готовим желе. В небольшую емкость всыпаем быстрорастворимый желатин. Вливаем к нему 150 мл ягодного сока. Перемешиваем. Оставляем смесь при комнатной температуре на 15 минут для набухания желатина.Помещаем желатиновую смесь в сотейник. Подогреваем ее до жидкого состояния. Затем переливаем желатин в большую емкость. Добавляем к нему оставшийся сок. Тщательно всё перемешиваем. Убираем емкость в холодильник (приблизительно на 1 час).На остывшую песочную основу помещаем свежую малину, предварительно промытую и обсушенную. Сверху выкладываем густое ягодное желе, равномерно его распределяя. Убираем форму с десертом в холодильник для застывания.Готовим крем. В кастрюлю вливаем молоко, нагреваем его, не доводя до кипения. В миску вбиваем 2 яйца. Всыпаем 200 г обычного и 8 г ванильного сахара. Взбиваем всё венчиком до пышности. Всыпаем 60 г пшеничной муки. Тщательно перемешиваем.Вливаем в яичную смесь горячее молоко. Хорошенько перемешиваем всё венчиком. Переливаем полученную смесь в кастрюлю. Варим крем до загустения, постоянно помешивая венчиком. После закипания держим его на огне еще 2 минуты, активно помешивая. Перекладываем крем в миску. Накрываем его пищевой пленкой в контакт. Оставляем до полного остывания.В глубокую емкость помещаем 200 г сливочного масла жирностью 82 %. Взбиваем его до светлой пышной массы. Вводим в него по 1 ст. л. остывшей заварной основы. Хорошенько всё взбиваем до однородности.Выкладываем готовый заварной крем на застывшее желе, ровняем его при помощи лопатки. Аккуратно переворачиваем охлажденный меренговый корж. Отделяем его от пергамента и выкладываем сверху на крем.Слегка прижимаем корж из меренги руками. Убираем десерт в холодильник на ночь. Готово!

В холодильнике торт должен постоять хотя бы 3 часа. Только по истечении этого времени можно переходить к разрезанию десерта на порционные квадратики. Обязательно попробуйте приготовить такой чудесный десерт с песочной основой, воздушной меренгой, ягодным желе и нежным кремом. Его палитра вкусов сразит наповал!