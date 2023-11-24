Салат оливье по-польски: без колбасы

Если вы тоже уже устали от однообразия праздничных блюд за новогодним столом, предлагаю оценить закуску наших близких соседей-поляков. Салат оливье по-польски — это мое название. Даже не помню, как величают это блюдо в Варшаве (а именно там я его впервые и попробовала). Практически все ингредиенты совпадают, но есть и несколько отличий.
На самом деле и у нас существует довольно много вариаций классического салата родом из СССР. Вы пробовали оливье с тунцом? Очень достойное блюдо! Но польский вариант оливье удивил меня не столько отличием некоторых ингредиентов, сколько потрясающим сочетанием продуктов. Судите сами!
Как приготовить салат оливье по-польски
Для приготовления оливье по рецепту польских хозяюшек вам понадобится спаржевая фасоль, каперсы, свежий горошек, морковь и, внимание, нисколько колбасы и майонеза! Да-да, этот салат можно было бы считать постным, но существует одно но в виде сметанной заправки. Детальнее об этом читайте в шагах приготовления!
Ингредиенты
Картофель3 шт. Спаржевая фасоль180 г Горошек150 г Маринованные огурцы8 шт. Каперсы1 ст. л. Уксус2 ст. л. Оливковое масло2 ст. л. Сметана2 ст. л. Смесь перцев по вкусу Соль по вкусу
Приготовление
- В кипящую подсоленную воду добавьте 1 ст. л. уксуса. Морковь нарежьте кубиками. Пересыпьте свежий замороженный горошек, спаржевую фасоль и морковь в подсоленную кипящую воду, бланшируйте буквально 5 минут.Затем сразу же обдайте овощи холодной водой, чтобы овощи сохранили цвет. Картошку отдельно отварите в подсоленной воде (или запеките в фольге). Очистите, остудите и нарежьте ее кубиками.
Пересыпьте картошку к остальным овощам. Небольшие маринованные огурцы нарежьте брусочками. Остывшие овощи выложите в салатник. Добавьте к ним каперсы и огурцы. Заправьте сметаной, посолите и поперчите по вкусу. Также можете добавить мелко нарезанный укроп. Перемешайте ингредиенты и поставьте закуску в холодильник на 15 минут. Украсьте ее по вкусу и подавайте к столу.