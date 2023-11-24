Салат оливье по-польски: без колбасы

Если вы тоже уже устали от однообразия праздничных блюд за новогодним столом, предлагаю оценить закуску наших близких соседей-поляков. Салат оливье по-польски — это мое название. Даже не помню, как величают это блюдо в Варшаве (а именно там я его впервые и попробовала). Практически все ингредиенты совпадают, но есть и несколько отличий.

На самом деле и у нас существует довольно много вариаций классического салата родом из СССР. Вы пробовали оливье с тунцом? Очень достойное блюдо! Но польский вариант оливье удивил меня не столько отличием некоторых ингредиентов, сколько потрясающим сочетанием продуктов. Судите сами!

Как приготовить салат оливье по-польски

Для приготовления оливье по рецепту польских хозяюшек вам понадобится спаржевая фасоль, каперсы, свежий горошек, морковь и, внимание, нисколько колбасы и майонеза! Да-да, этот салат можно было бы считать постным, но существует одно но в виде сметанной заправки. Детальнее об этом читайте в шагах приготовления!

Ингредиенты

Картофель3 шт. Спаржевая фасоль180 г Горошек150 г Маринованные огурцы8 шт. Каперсы1 ст. л. Уксус2 ст. л. Оливковое масло2 ст. л. Сметана2 ст. л. Смесь перцев по вкусу Соль по вкусу

Приготовление