Салат «Рождественский»: рецепт эффектного блюда на праздничный стол

При подаче салат нарезать порционными кусочками и украсить, по желанию, зернами граната.
Рождество, которое в этом году многие будут праздновать уже 25 декабря, по новоюлианскому календарю, а значит, пора подумать о том, какие интересные и вкусные блюда можно поставить на стол. Предлагаем вам рецепт салата от кулинарного блогера Юлии, который украсит праздничное меню.
Салат «Рождественский»
Ингредиенты:
- вареный картофель – 300 гр;
- яйца вареные – 3 шт;
- куриное филе вареное – 200 гр;
- соленые огурцы – 150 гр;
- помидоры свежие – 200 гр;
- греческий йогурт – 400 гр;
- желатин – 12 гр;
- вода – 100 мл;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
Сначала готовим соус. Для этого желатин залить водой, дать набухнуть, после чего распустить любым удобным способом (нагревая на плите или в микроволновке).
В миску отправить греческий йогурт и соль по вкусу. Добавить растворенный желатин, все перемешать.
Сваренные вкрутую яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть на крупной терке, добавить к ним немного соуса и перемешать.
Квадратную форму застелить пищевой пленкой. На дно равномерно распределить яичные белки первым слоем. Сверху натереть желтки. Из помидор удалить семена с соком, а мякоть нарезать небольшими кубиками. Распределить помидоры следующим слоем и промазать соусом.
Куриные грудки нарезать небольшими кубиками или натереть на терке и распределить следующим слоем. Сверху курицу обязательно промазать соусом. Соленые огурцы нарезать мелкими кубиками или натереть на терке, отжать через ситечко лишнюю влагу и распределить огурцы следующим слоем, смазав сверху соусом.
Последним слоем будет вареный картофель, натертый на большой терке. Смазать картошку остатками соуса, накрыть салат пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей перевернуть салат на сервировочное блюдо и нарезать на порционные квадраты. По желанию каждую порцию салата можно украсить семенами граната.
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