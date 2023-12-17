Салат «Рождественский»: рецепт эффектного блюда на праздничный стол

При подаче салат нарезать порционными кусочками и украсить, по желанию, зернами граната.

Рождество, которое в этом году многие будут праздновать уже 25 декабря, по новоюлианскому календарю, а значит, пора подумать о том, какие интересные и вкусные блюда можно поставить на стол. Предлагаем вам рецепт салата от кулинарного блогера Юлии, который украсит праздничное меню.

Салат «Рождественский»

Ингредиенты:

вареный картофель – 300 гр;

яйца вареные – 3 шт;

куриное филе вареное – 200 гр;

соленые огурцы – 150 гр;

помидоры свежие – 200 гр;

греческий йогурт – 400 гр;

желатин – 12 гр;

вода – 100 мл;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала готовим соус. Для этого желатин залить водой, дать набухнуть, после чего распустить любым удобным способом (нагревая на плите или в микроволновке).

В миску отправить греческий йогурт и соль по вкусу. Добавить растворенный желатин, все перемешать.

Сваренные вкрутую яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть на крупной терке, добавить к ним немного соуса и перемешать.

Квадратную форму застелить пищевой пленкой. На дно равномерно распределить яичные белки первым слоем. Сверху натереть желтки. Из помидор удалить семена с соком, а мякоть нарезать небольшими кубиками. Распределить помидоры следующим слоем и промазать соусом.

Куриные грудки нарезать небольшими кубиками или натереть на терке и распределить следующим слоем. Сверху курицу обязательно промазать соусом. Соленые огурцы нарезать мелкими кубиками или натереть на терке, отжать через ситечко лишнюю влагу и распределить огурцы следующим слоем, смазав сверху соусом.

Последним слоем будет вареный картофель, натертый на большой терке. Смазать картошку остатками соуса, накрыть салат пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей перевернуть салат на сервировочное блюдо и нарезать на порционные квадраты. По желанию каждую порцию салата можно украсить семенами граната.

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